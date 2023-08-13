考古學家發現古羅馬小女孩玩的「芭比娃娃」，和現代有何不同？
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在古羅馬時代，這些娃娃都是用來幫助年輕的小女孩了解自己的身體、練習自己穿衣服，以及幫助她們思考和初步練習作為一個好太太和好媽媽的未來。你說「玩娃娃就開始練習當太太和媽媽，會不會太早了？」然而根據歷史紀錄，大部分羅馬小女孩似乎都是15歲開始結婚......
芭比（Barbie）的電影現正熱映中，小編剛看完沒多久，想到古羅馬的小女孩也有自己的芭比娃娃，馬上就來分享一下。
娃娃可以說是人類史上已知最古老的玩具之一，考古學家在許多古羅馬帝國的墳墓裡，挖出了500多件被認為是當時小女孩玩具的娃娃！
這些娃娃都是成年女性的樣子，長度大約15到30公分不等，有精緻的髮型，以及拋光的表面——這可是象牙做的——從看起來很有家教和修養的娃娃外表，可以推測大概都是古羅馬上層階級，也就是有錢人家的玩具。（普通家庭可能也有類似的玩具，不過因為很少出土的證據，所以很可惜沒有進一步的資料。）
這些象牙娃娃約莫是在西元二到四世紀之間製作的，它們的四肢都可以動，有活動式的關節，包含膝蓋和手肘都有，非常講究！
重點是，沒有巨大的胸部。但有豐腴的臀部和圓潤的腹部（準備未來當媽媽的概念），反映出了古羅馬時代女性理想的身材。
這些關節可以讓玩娃娃的小女孩們幫娃娃擺出各種動作，就像玩角色扮演，有些娃娃戴著戒指、珠寶，還有華麗的配件，例如小鏡子，有的身上還有可以輕易穿脫的衣服。
在古羅馬時代，這些都是用來幫助年輕的小女孩了解自己的身體、練習自己穿衣服，以及幫助她們思考和初步練習作為一個好太太和好媽媽的未來。
有些人可能會想說，「玩娃娃就開始練習當太太和媽媽，會不會太早了！？」
根據相關歷史紀錄，事實上古羅馬小女孩的童年不會太長，依照當時古羅馬法律規定，女生不可以在12歲以前結婚，超過12歲之後，在生理、社會和法律上都會被認為適合結婚，不過大部分的羅馬小女孩似乎都是15歲開始結婚。
除此之外，由於古代的嬰兒死亡率很高，因此不少家庭養女兒都是希望可以傳宗接代，趕快生小孩。
不過，這些小女孩——就我們現在來看15歲結婚的小孩，依然是小孩——小孩生小孩，不要說現在，在過去也是非常危險，而且很容易喪命的過程，這些娃娃就是讓古羅馬的小女孩提早瞭解自己未來的人生重心，以家庭為重和照顧丈夫、孩子。
她們通常也不會一直玩娃娃下去，因為等到要結婚的時候，在結婚前夕，新娘（aka小女孩）就會有一個儀式，也就是要將她的玩具，包含這個娃娃等幼稚的東西獻給女神，象徵她成為了一個成熟的女人，而在墓裡的娃娃有可能是因為主人還沒結婚或是訂婚之後早逝，才放在墳墓裡的。
不管怎麼說，這些精心製作的象牙娃娃雖然和現在我們看到的芭比娃娃，在人體比例上差了十萬八千里。
尤其有一些批評芭比娃娃過瘦身材的研究人員說，如果有跟芭比娃娃一樣身材的真實人類，那她可能只會有半個肝臟，而且營養不良。
不過這兩種娃娃某種層面還是有一些共同點，那就是「讓女孩模仿成年女性的樣子或行為」。
玩娃娃是件有趣的事，也是許多人的童年回憶或是平時的休閒娛樂，但最重要的是，別讓娃娃的外觀侷限了自己，因為你可以成為任何你想成為的樣子。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：芭比正夯！古羅馬女孩玩的芭比娃娃跟現在哪裡不同？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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搭桃捷走逛2023世客博覽會，以客為尊備加班車即時輸運
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2023世界客家博覽會11日隆重開幕，桃園大眾捷運股份有限公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。
2023世界客家博覽會11日隆重開幕，桃園機場捷運線友善迎「客」，備加班車疏運人潮，7車站播放客家樂曲，2車站打卡點感受客家文化，還有客家彩繪列車，主場涵蓋A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站間的靑埔區域，搭捷運列車參訪唯一路徑，便利又輕鬆。
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桃園機場捷運線是唯一進入活動主場地的交通路徑，桃園大眾捷運股份有限公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。
A17-A19活動分四大區塊，在A19桃園體育園區站的「客家主展區」包括有世界館、臺灣館、市集區。A18高鐵桃園站的「企業響應區」、「人文地景區」有桃園市兒童美術館(青埔館)夜間光投影展演、青塘園及老街溪流域有多項地景藝術裝置品。A17領航站的「多元文化區」有國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館、陽光劇場及原客市集。
客家文化相當具包容性，所以博覽會活動內容兼具多元民族文化特性在內，走一趟等於參與一場族群文化盛會。
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2023世界客家博覽會策展主題的中英文分別是「天光日个客家」、「Travel to Tomorrow」， 8月11日-10月15日展出，為期66天。「臺灣館」、「世界館」營運時間：週一至週四早上十點到晚上七點。週五至週日及國定假日為早上十點至晚上九點。更多資訊請洽2023世界客家博覽會官方網站。
本文章內容由「桃園大眾捷運（股）公司」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。