考古學家發現古羅馬小女孩玩的「芭比娃娃」，和現代有何不同？

文：博物館吧The Museum Bar

芭比（Barbie）的電影現正熱映中，小編剛看完沒多久，想到古羅馬的小女孩也有自己的芭比娃娃，馬上就來分享一下。

娃娃可以說是人類史上已知最古老的玩具之一，考古學家在許多古羅馬帝國的墳墓裡，挖出了500多件被認為是當時小女孩玩具的娃娃！

這些娃娃都是成年女性的樣子，長度大約15到30公分不等，有精緻的髮型，以及拋光的表面——這可是象牙做的——從看起來很有家教和修養的娃娃外表，可以推測大概都是古羅馬上層階級，也就是有錢人家的玩具。（普通家庭可能也有類似的玩具，不過因為很少出土的證據，所以很可惜沒有進一步的資料。）

這些象牙娃娃約莫是在西元二到四世紀之間製作的，它們的四肢都可以動，有活動式的關節，包含膝蓋和手肘都有，非常講究！

Public Domain

重點是，沒有巨大的胸部。但有豐腴的臀部和圓潤的腹部（準備未來當媽媽的概念），反映出了古羅馬時代女性理想的身材。

這些關節可以讓玩娃娃的小女孩們幫娃娃擺出各種動作，就像玩角色扮演，有些娃娃戴著戒指、珠寶，還有華麗的配件，例如小鏡子，有的身上還有可以輕易穿脫的衣服。

在古羅馬時代，這些都是用來幫助年輕的小女孩了解自己的身體、練習自己穿衣服，以及幫助她們思考和初步練習作為一個好太太和好媽媽的未來。

有些人可能會想說，「玩娃娃就開始練習當太太和媽媽，會不會太早了！？」

根據相關歷史紀錄，事實上古羅馬小女孩的童年不會太長，依照當時古羅馬法律規定，女生不可以在12歲以前結婚，超過12歲之後，在生理、社會和法律上都會被認為適合結婚，不過大部分的羅馬小女孩似乎都是15歲開始結婚。

除此之外，由於古代的嬰兒死亡率很高，因此不少家庭養女兒都是希望可以傳宗接代，趕快生小孩。

不過，這些小女孩——就我們現在來看15歲結婚的小孩，依然是小孩——小孩生小孩，不要說現在，在過去也是非常危險，而且很容易喪命的過程，這些娃娃就是讓古羅馬的小女孩提早瞭解自己未來的人生重心，以家庭為重和照顧丈夫、孩子。

她們通常也不會一直玩娃娃下去，因為等到要結婚的時候，在結婚前夕，新娘（aka小女孩）就會有一個儀式，也就是要將她的玩具，包含這個娃娃等幼稚的東西獻給女神，象徵她成為了一個成熟的女人，而在墓裡的娃娃有可能是因為主人還沒結婚或是訂婚之後早逝，才放在墳墓裡的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

不管怎麼說，這些精心製作的象牙娃娃雖然和現在我們看到的芭比娃娃，在人體比例上差了十萬八千里。

尤其有一些批評芭比娃娃過瘦身材的研究人員說，如果有跟芭比娃娃一樣身材的真實人類，那她可能只會有半個肝臟，而且營養不良。

不過這兩種娃娃某種層面還是有一些共同點，那就是「讓女孩模仿成年女性的樣子或行為」。

玩娃娃是件有趣的事，也是許多人的童年回憶或是平時的休閒娛樂，但最重要的是，別讓娃娃的外觀侷限了自己，因為你可以成為任何你想成為的樣子。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：芭比正夯！古羅馬女孩玩的芭比娃娃跟現在哪裡不同？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航