安東尼波登《半生不熟》：該不該去念廚藝學校？讓我來幫你省點錢吧，「不需要」
我們想讓你知道的是
如果你三十二歲，考慮走專業廚師這行，你擔心自己會不會太老了？我來幫你回答這個問題：對，你已經太老了。你三十四歲時，對其他現役廚師來說，馬上就被當成「阿公」或「阿嬤」等級的老人，他們肯定都比你年輕許多，動作迅速，體力更好。
文：安東尼．波登
你想當主廚是吧？
嚮往當主廚的人、不分老幼的夢想家、受到慢慢融化的青蔥和蜜汁叉燒誘惑的人，或是被美食頻道的名廚所迷惑的人都經常問我，他們該不該去念廚藝學校，我常給他們一個經過深思熟慮的詳細回答。
不過，簡而言之都是：「不需要。」
讓我來幫你省點錢吧，我在餐飲業二十八年，多數時間都是當雇主。我自己就是從美國最好最貴的美國廚藝學院（CIA）畢業的，也常造訪其他的廚藝學校，到各校演講。過去九年，我在旅行途中遇過也聽過許多廚藝學校的學生，看到他們經歷勝利與失望。我看到有人實現了夢想，不過我更常看到的是夢想幻滅。
別誤會我的意思，我不是要告訴你念廚藝學校是壞事，它當然不是壞事。我的意思是說，現在正在讀這本書的你，很可能還沒考慮周全就去念，很可能不適合廚師的生活，尤其如果你又是一般常人，那就更不適合。
不過，假設你心意已決，打算申請助學貸款、借一大筆錢，很多人的借款對象，是和當地廚藝學校有關或推薦的單位。那麼請先自問： 這所廚藝學校好嗎？ 如果你不是念CIA、強生威爾斯大學（Johnson and Wales）或法國廚藝學校（French Culinary Institute），你應該更努力探索這點，因為當你從野雞廚藝學院畢業時，知名餐廳裡的人才招募者根本對那學歷不屑一顧。一流廚藝學校的學歷並不保證你能找到好工作，如果你一直待在餐飲業，工作經驗可能還比二、三流的學位來得有用。
你打算借四到六萬美元接受廚藝訓練，幸運的話，畢業後的最初幾年，你的時薪是十到十二美元。事實上，如果你真的很幸運，是少數兼具天分、能力、人脈的幸運兒，在畢業後獲得貴人推薦，到歐洲或紐約的頂級廚房實習，最初幾年你會一毛錢也賺不到。若是把生活費算進去，就相當於你是自掏腰包到頂級廚房工作。
如果你是那百萬分之一的年輕幸運兒，獲選進入西班牙Arzak之類的知名餐廳工作，那些金錢與時間的投入都是值得的。如果你做得很好，回到家鄉就不再需要任何履歷。你投資的時間、金錢和辛勞都會獲得回報。
除非老爸老媽很有錢，或你有很多的積蓄，否則你一畢業，就已經陷入困境。很少人能在兩年不支薪的情況下，到歐洲或紐約闖蕩，跟著大師學習，你需要馬上賺錢。如果你有迫切的需要，只要有人肯雇用你，就必須馬上工作，一旦你踏上由現金需求所支配的職業生涯，你就很難離開了。畢業後的薪資愈高，就愈不可能中途轉往世界頂級的廚房練功。
在平價連鎖餐廳Applebee’s當廚師可以幫你賺到錢，但如果你打算進入知名餐廳工作，這經歷最好別放上履歷表，就當作從來沒發生過。鄉村俱樂部呢？飯店廚房呢？這些都是可能雇用應屆畢業生的雇主，如果你做得不錯，他們給的薪水和職業生涯都不差，可以讓你過好日子，上班時間和工作環境也不錯（不像多數餐飲業）。多數飯店和鄉村俱樂部都提供很好的醫療保險和福利。但是進入那領域就像加入黑手黨，一旦進入那個舒適圈，就不太可能離開。一旦踏入，鮮有退路。
你可以觀察出席美食美酒節的廚師，或業界人士聚集，或下班後一起吃喝的地方。觀察他們的行為，就像在窺探野生動物一樣。注意看飯店和鄉村俱樂部廚師的情況，那群人的目光在最初相互介紹時，就已經顯得呆滯。飯店或鄉村俱樂部的廚師會被邊緣化，撇在核心圈外。一般認為他們的工作與生活比較輕鬆穩定，比較沒有威望，也不受重視。
當然，你可以選擇畢業後走「私人主廚」的路線。但你要知道，對業界的人來說，「私人」和「主廚」是兩碼子事。對真正的主廚來說，那概念甚至不存在。私人「主廚」就是幫傭，就那麼簡單，美其名是管家。地位比「食物造型師」低一點，比「顧問」高一點，是浪費大筆鈔票念廚藝學校、後來才發現無法適應現實世界的傻子才會做的事。
你幾歲了？
沒人會告訴你這些，但我會告訴你。
如果你三十二歲，考慮走專業廚師這行，你擔心自己會不會太老了？
我來幫你回答這個問題：
對，你已經太老了。
如果你這年紀打算花大錢念廚藝學校，最好是基於對廚藝的熱愛。那種愛，肯定是不求回報的愛。
等你畢業時已經三十四歲了，即使你是廚神艾斯可菲（Escoffier），你也沒剩多少時間可以在現實世界的廚房中磨練，而且你還要先有好運找到工作才行。
你三十四歲時，對其他現役廚師來說，馬上就被當成「阿公」或「阿嬤」等級的老人，他們肯定都比你年輕許多，動作迅速，體力更好。主廚可能也比你年輕許多，會以懷疑的心態來看你，因為根據經驗，年紀較大的廚師常有根深柢固的想法，不願接受年輕人的使喚，動作通常比較慢，比較容易抱怨、受傷、請假，在廚房之外還有過「正常」家庭生活及擔負其他責任的不便包袱。
廚房裡的人在緊繃狀態下（像長期巡迴演出的搖滾樂團一樣），做得最好，也最快樂。很可能你帶著刀具組和履歷出現在他們面前時，他們就已經覺得你不合適，覺得笨到肯冒險錄用你的人，是因為豁出去了或大發慈悲。這想法很無情苛刻，但他們的確是那麼想的。
我會不會太胖，不適合當廚師？這是另一個你要自問的問題。
這也是你進廚藝學校時，他們應該告訴你卻沒說的事。如果你一七○公分、體重一一三公斤，他們會很樂意收你的錢，但他們不會告訴你，你去忙碌的廚房應徵工作時，會非常非常不利。廚師都心知肚明，最初工作那幾年，幾乎都得迅速上下樓梯，端著裝滿食物的餐盤，每晚要蹲下數百次，拿低矮冰櫃裡的東西。廚房的極度濕熱和高溫，可能連身強體壯的年輕廚師都站不穩。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。