無氧登頂台灣第一人呂忠翰：「台灣需要會探險的小孩」，這是我的初衷與信念

文：呂忠翰（阿果）

我是呂忠翰，大家叫我阿果，從事登山已二十六年，共累積十二次遠征八千米山峰攀登經驗，以及七座台灣無氧首登紀錄。13歲我第一次攀登玉山時，曾經墜谷與死亡擦身而過，但我沒有因此退卻，支撐我登山的信念是：台灣需要會探險的小孩，這是年輕人撐起下一代的勇氣。

許多人問我，為什麼要探險？為什麼要爬山？其實和山共舞是件非常有趣的記憶，尤其是這十年來，我帶著熱情與勇氣走向世界的舞台。

從小在鄉下成長的我，很早就接觸山林與大自然，在文化教育背景下，意外自承一種特殊的學習路徑。從隔代教養的鄉間放牛吃草，而後被丟到山林野放；轉入體制外的教育，擁有許多愛我的師長陪伴長大；進入國高中後，很快接受專業的登山訓練，從此就再也離不開野外了。

愛運動的我外表看起來就像原住民一樣，但不愛讀書的我，在旁人眼中似乎變成頭腦簡單四肢發達的孩子。其實父母不是這樣期待我長大，直至現今他們依舊認為，好好讀書才能上大學、將來出社會才能擁有穩定薪水工作、進而結婚生小孩傳宗接代，這些爸媽所期望的社會的傳統價值觀，我好像被念了快二十年，耳朵很硬的我，雖然能同理他們的期許，但對我的內在責任來說：「台灣需要會探險的小孩」，這是我的初衷與信念。

登山不是數算成績，聆聽大自然充滿驚喜

我的山不是山巔，也不是踏數著山頭，或是數算成績般盲從追尋著我不懂的紀錄，對我來說把山當朋友，就像有什麼事情想與朋友分享一樣，告訴朋友（群山們）目前有什麼有趣的能力，或自己遭遇發生過的事情。想找個無人的地方，一起仰望星空分享，可能風稍稍帶來訊息、可能雲帶來了內心畫面、更可能是動物們的招呼，或者放肆的讓我淋上一場暴雨。

豔陽、搖晃的樹影、一朵轉角相遇的花草、翱翔劃破天際的老鷹、探頭探腦的黃鼠狼，這就是我為什麼要爬山的誘因，我想找這位聆聽大師，祂擁有的總是讓我充滿意想不到驚喜，烙印著好奇，那未知探索深深吸引著我的目光，也如藏鏡人般與我靜靜地對談。

孩子越來越怕黑，逐漸失去探險自然的能力

人來自大自然，因而會想回到大自然是天性，但是我們的文化跟教育，甚至社會規範都逐漸讓我們失去探險自然的能力。舉例來說，台灣的燈光又多又亮，生活中我們沒辦法去欣賞月光、感受不到什麼是滿天星斗點綴出來的壯闊，無法從最純粹的體會下認識大自然，也因此失去了真實與想像。試問，那我們有能力再去創作一首，如貝多芬的月光或表達深邃的星空嗎？

從事教育工作多年，看著孩子們也越來越怕黑，無法靜靜聆聽黑夜裏的蟲鳴蛙響、感受黑夜中那黑晶晶的雙眼，與充滿活力的世界。大多就是白天去動物園看懶洋洋提不起勁的動物，並且常看到想用亂吼亂叫的方式去引起動物目光，越來越少人可以理解，動物大部份是夜行的，他們的視力可能不是很全面，夜可以比較安全自在的活動，並且透過耳朵，嗅覺，經驗來活著。

國三揹西瓜露宿玉山，難忘與山獨處的夜晚

記得我第一次露宿，是在二十幾年前的玉山北峰氣象站附近，國三的我跟著師長們上玉山，我們還揹著西瓜、躺椅等等，就這樣在玉山旁住了一個禮拜，露宿那晚是校長提議，請我們試試看與自己相處，告訴我們就帶著睡袋自己找個地方靜靜的窩著，直到如果會冷會怕回來山屋就行。

那是一個清風徐徐的夏夜，第一次獨自離開大家，從一開始的膽怯，時常回頭眺望北峰屋子的燈光，幾個轉角後因為需要攀爬的專注，逐漸忘記要回頭的感覺。稜線上游走，前頭的微弱燈光引導著自己，我找到一個剛好容身躺著的石頭縫隙裏，一邊可簡單避風，一邊是望著幾排燈火通明的西台灣，我已經忘記山屋離我多遠了，而溫暖的睡袋跟地墊，一罐保溫瓶，幾個小零食，就這樣等著月亮的升起。

那一夜對我很特別，月亮如同太陽般從東方出現，照亮著整片玉山，黑安靜了下來，山脈巨人起身離開，夜裡靜悄悄的，看著月亮來到了正上方，玉山主峰上發亮岩石，皺摺般線條像是燙過的黑西裝，忍不住思索，有機會爬上一爬嗎？稍微分心一下，不知不覺就睡著了，直到天明的日出。

Photo Credit: 呂忠翰提供 via 觀點同不同 呂忠翰第一次爬山的照片。

第一次攀登玉山就墜崖，沒嚇到反更享受翻越山巔

玉山是我第一座攀爬的山，記得是在十三歲的時候，那時好像認為每個台灣人一定要在一生中爬上個一次。但有趣的是，我第一次爬山卻沒能思考這件事，因為還沒來得及想像前，就先墜谷了！

也許當時不知道爬山有什麼好玩，胖嘟嘟的我，只知道要揹負很多裝備、走好長的路程，看著走道都開好了路，感覺有點無聊，由於一直以來我都很喜歡在溪谷中玩耍，也喜歡跳石頭，於是左右兩側的石頭就變成了我的跳台，就這樣跳著跳著，開心一個人走在最後一個，一不注意踩上一個鬆動石頭，居然飛下了山谷。

記得只來得及短暫叫了一聲啊！眨個眼才驚覺還沒有死，原來是被岩壁上的樹藤抓住，還好沒有墜落很深，大約是四、五米高度。我站在橫長出岩壁的樹幹上晃呀晃，其實還來不及緊張，只知道自己還活著，要想辦法爬上去，試過幾次後，覺得沒有機會回到步道上，只好大聲呼救已經走遠的家人，最後我被用繩子拉上來才撿回一命。

回想起來，為什麼那次墜落我沒有被嚇到，從此不再爬山呢？

我想對我來說，大自然總是充滿驚奇，但也暗藏著危險，這是一種相輔相成的效果。一方面在大自然中逐漸成長茁壯，另一方面也學著體會弱肉強食的規律，想在自然中走跳，追尋存在的平衡，只能學習越來越堅強。