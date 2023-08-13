無氧登頂台灣第一人呂忠翰：「台灣需要會探險的小孩」，這是我的初衷與信念
我們想讓你知道的是
我想對我來說，大自然總是充滿驚奇，但也暗藏著危險，這是一種相輔相成的效果。一方面在大自然中逐漸成長茁壯，另一方面也學著體會弱肉強食的規律，想在自然中走跳，追尋存在的平衡，只能學習越來越堅強。
文：呂忠翰（阿果）
我是呂忠翰，大家叫我阿果，從事登山已二十六年，共累積十二次遠征八千米山峰攀登經驗，以及七座台灣無氧首登紀錄。13歲我第一次攀登玉山時，曾經墜谷與死亡擦身而過，但我沒有因此退卻，支撐我登山的信念是：台灣需要會探險的小孩，這是年輕人撐起下一代的勇氣。
許多人問我，為什麼要探險？為什麼要爬山？其實和山共舞是件非常有趣的記憶，尤其是這十年來，我帶著熱情與勇氣走向世界的舞台。
從小在鄉下成長的我，很早就接觸山林與大自然，在文化教育背景下，意外自承一種特殊的學習路徑。從隔代教養的鄉間放牛吃草，而後被丟到山林野放；轉入體制外的教育，擁有許多愛我的師長陪伴長大；進入國高中後，很快接受專業的登山訓練，從此就再也離不開野外了。
愛運動的我外表看起來就像原住民一樣，但不愛讀書的我，在旁人眼中似乎變成頭腦簡單四肢發達的孩子。其實父母不是這樣期待我長大，直至現今他們依舊認為，好好讀書才能上大學、將來出社會才能擁有穩定薪水工作、進而結婚生小孩傳宗接代，這些爸媽所期望的社會的傳統價值觀，我好像被念了快二十年，耳朵很硬的我，雖然能同理他們的期許，但對我的內在責任來說：「台灣需要會探險的小孩」，這是我的初衷與信念。
登山不是數算成績，聆聽大自然充滿驚喜
我的山不是山巔，也不是踏數著山頭，或是數算成績般盲從追尋著我不懂的紀錄，對我來說把山當朋友，就像有什麼事情想與朋友分享一樣，告訴朋友（群山們）目前有什麼有趣的能力，或自己遭遇發生過的事情。想找個無人的地方，一起仰望星空分享，可能風稍稍帶來訊息、可能雲帶來了內心畫面、更可能是動物們的招呼，或者放肆的讓我淋上一場暴雨。
豔陽、搖晃的樹影、一朵轉角相遇的花草、翱翔劃破天際的老鷹、探頭探腦的黃鼠狼，這就是我為什麼要爬山的誘因，我想找這位聆聽大師，祂擁有的總是讓我充滿意想不到驚喜，烙印著好奇，那未知探索深深吸引著我的目光，也如藏鏡人般與我靜靜地對談。
孩子越來越怕黑，逐漸失去探險自然的能力
人來自大自然，因而會想回到大自然是天性，但是我們的文化跟教育，甚至社會規範都逐漸讓我們失去探險自然的能力。舉例來說，台灣的燈光又多又亮，生活中我們沒辦法去欣賞月光、感受不到什麼是滿天星斗點綴出來的壯闊，無法從最純粹的體會下認識大自然，也因此失去了真實與想像。試問，那我們有能力再去創作一首，如貝多芬的月光或表達深邃的星空嗎？
從事教育工作多年，看著孩子們也越來越怕黑，無法靜靜聆聽黑夜裏的蟲鳴蛙響、感受黑夜中那黑晶晶的雙眼，與充滿活力的世界。大多就是白天去動物園看懶洋洋提不起勁的動物，並且常看到想用亂吼亂叫的方式去引起動物目光，越來越少人可以理解，動物大部份是夜行的，他們的視力可能不是很全面，夜可以比較安全自在的活動，並且透過耳朵，嗅覺，經驗來活著。
國三揹西瓜露宿玉山，難忘與山獨處的夜晚
記得我第一次露宿，是在二十幾年前的玉山北峰氣象站附近，國三的我跟著師長們上玉山，我們還揹著西瓜、躺椅等等，就這樣在玉山旁住了一個禮拜，露宿那晚是校長提議，請我們試試看與自己相處，告訴我們就帶著睡袋自己找個地方靜靜的窩著，直到如果會冷會怕回來山屋就行。
那是一個清風徐徐的夏夜，第一次獨自離開大家，從一開始的膽怯，時常回頭眺望北峰屋子的燈光，幾個轉角後因為需要攀爬的專注，逐漸忘記要回頭的感覺。稜線上游走，前頭的微弱燈光引導著自己，我找到一個剛好容身躺著的石頭縫隙裏，一邊可簡單避風，一邊是望著幾排燈火通明的西台灣，我已經忘記山屋離我多遠了，而溫暖的睡袋跟地墊，一罐保溫瓶，幾個小零食，就這樣等著月亮的升起。
那一夜對我很特別，月亮如同太陽般從東方出現，照亮著整片玉山，黑安靜了下來，山脈巨人起身離開，夜裡靜悄悄的，看著月亮來到了正上方，玉山主峰上發亮岩石，皺摺般線條像是燙過的黑西裝，忍不住思索，有機會爬上一爬嗎？稍微分心一下，不知不覺就睡著了，直到天明的日出。
第一次攀登玉山就墜崖，沒嚇到反更享受翻越山巔
玉山是我第一座攀爬的山，記得是在十三歲的時候，那時好像認為每個台灣人一定要在一生中爬上個一次。但有趣的是，我第一次爬山卻沒能思考這件事，因為還沒來得及想像前，就先墜谷了！
也許當時不知道爬山有什麼好玩，胖嘟嘟的我，只知道要揹負很多裝備、走好長的路程，看著走道都開好了路，感覺有點無聊，由於一直以來我都很喜歡在溪谷中玩耍，也喜歡跳石頭，於是左右兩側的石頭就變成了我的跳台，就這樣跳著跳著，開心一個人走在最後一個，一不注意踩上一個鬆動石頭，居然飛下了山谷。
記得只來得及短暫叫了一聲啊！眨個眼才驚覺還沒有死，原來是被岩壁上的樹藤抓住，還好沒有墜落很深，大約是四、五米高度。我站在橫長出岩壁的樹幹上晃呀晃，其實還來不及緊張，只知道自己還活著，要想辦法爬上去，試過幾次後，覺得沒有機會回到步道上，只好大聲呼救已經走遠的家人，最後我被用繩子拉上來才撿回一命。
回想起來，為什麼那次墜落我沒有被嚇到，從此不再爬山呢？
我想對我來說，大自然總是充滿驚奇，但也暗藏著危險，這是一種相輔相成的效果。一方面在大自然中逐漸成長茁壯，另一方面也學著體會弱肉強食的規律，想在自然中走跳，追尋存在的平衡，只能學習越來越堅強。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。