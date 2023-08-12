英國團隊訓練AI「聽鍵盤聲盜密碼」辨識精度達95%，使用靜音鍵盤可躲過攻擊嗎？

文：Jocelyn

由英國許多大學共組的研究團隊最近訓練出一個深度學習模型，藉由辨認電腦鍵盤的打字聲來取得資訊，準確率高達95%；而藉由Zoom視訊通話來辨認打字聲時，精準度稍降至93%。

此種聲學資安攻擊能竊走受害者的密碼等私密資料，而且與其他旁路攻擊相比，執行起來較為簡單，隨著現在機器學習發展更進步，這類攻擊的危險性也更甚於以往。

鍵盤資安攻擊的第一步是先錄下目標鍵盤的打字聲，可透過電腦附近的麥克風，或已被惡意軟體取得麥克風權限的手機來錄音。另外，打字聲也可在Zoom視訊通話時被收錄。

英國研究團隊在MacBook Pro的36個鍵上各打25次，由距離電腦17公分遠的iPhone13 mini來錄下每次按壓鍵盤的聲音。接著，研究員將聲音轉為波型圖和頻譜圖，並透過數據處理技術，特別加強之後可用來辨識打字聲的部分。

處理過後頻譜圖則會用來訓練圖像辨識模型「CoAtNet」，需再調整學習率和epoch等參數，才能達到最終的精準率。實驗結果顯示透過iPhone錄音，辨識打字聲的精準度為95%、Zoom視訊為93%，而Skype為91.7%。

靜音鍵盤可躲過攻擊嗎？

這種攻擊對於靜音鍵盤仍有效，研究員建議可以在不同打字風格間交替，或使用隨機產生的密碼，也可進一步透過軟體來為打字聲套上不同聲音效果。另一種方式則是避免輸入密碼，可使用生物識別驗證或密碼管理器等。

加入INSIDE會員，獨享INSIDE最精采每日趨勢電子報，未來還有會員專屬內容。點擊立刻成為會員！

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航