波蘭強化邊境軍力，新增1萬人以防進駐白羅斯的瓦格納傭兵

綜合《美聯社》和《歐洲新聞網》（Euronews）報導，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）昨（10）日宣布，華沙當局將提高部署於波蘭－白羅斯邊境的東部邊境防衛隊人數，將人力增加至1萬人。其中4000人將直接派遣作為邊境防衛隊，另外6000人則是作為後援軍。

波蘭政府提高邊境防禦，以因應正在白羅斯境內的俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）集團，逐漸靠近波蘭邊境所帶來的威脅。再者，8月1日，華沙政府指控兩架白羅斯的直昇機，曾進入波蘭的領空。此舉使得北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO，簡稱北約）國家，與俄羅斯夥伴的關係更加緊繃。

布拉查克說：「這是白羅斯的雙重挑釁。」

來自俄羅斯勢力的威脅

今（2023）年6月23日，由普里戈任（Yevgeny Prigozhin）所領導的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團，突然發起一場兵變，逐一佔領俄羅斯南部城市，並宣稱軍隊將在24日攻向俄羅斯首都莫斯科。

不過，反叛行動僅維持1天，在與俄羅斯關係友好的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的斡旋下結束。普里戈任消失3天之後，6月27日，盧卡申科表示，他已提供瓦格納集團一座廢棄基地，並將盡可能給予他們幫助。

《BBC》引述波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）的談話，他指稱，一支由100名瓦格納士兵所組成的團隊，正在朝白羅斯西北部，與波蘭、立陶宛兩個北約國家邊境接壤的城市格羅諾德（Grodno）前進。莫拉維茨奇警告，瓦格納集團武裝分子有可能冒充成移民，或是白羅斯邊防人員進入波蘭，並幫助更多非法移民越境。

白羅斯國防部表示，瓦格納集團扎營在白羅斯南部，距離波蘭邊境大約10公里的布列斯特斯基營區（Brestsky camp），協助訓練白羅斯軍隊。《衛報》7日的報導中也提到，白羅斯開始在格羅諾德進行軍事演練。

隨著瓦格納集團的步步逼近，和白羅斯軍隊的種種行動，莫拉維茨奇在上週四，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）共同召開記者會說到：「我們必須認知，邊境地區的威脅正在增加。」

為何這個邊境地區如此敏感？

位於波蘭和立陶宛國界的地區，被稱作蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap），95公里長的地區，同時也是白羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的樞紐。

軍事分析師認為，若北約國家與俄羅斯之間發生衝突，蘇瓦烏基走廊可能成為淺在的爆發點。人們也擔心，俄羅斯和白羅斯將聯合利用此區域，切斷波羅的海三國——立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞與北約成員國的聯繫，以強化俄羅斯陣營的軍事力量。

一名英國巴斯大學，專精俄羅斯政治的教授霍爾（Stephen Hall）告訴《歐洲新聞網》，雖然瓦格納集團有可能切斷波羅的海國家與北約的聯繫，但他懷疑，瓦格納是否願意冒著地緣政治的風險，進行「自殺式」攻擊？

不過，英國智庫皇家三軍聯合研究院（Royal United Services Institute）研究員查爾默斯（Malcolm Chalmers ）則認為，白羅斯在邊境地區的軍事操演，其目的或許是在於測試北約的反應。

近年來白羅斯與俄羅斯簽署多項軍事協議，允許俄羅斯軍隊從白羅斯邊境入侵烏克蘭，同意俄羅斯在其領土部署戰術核子武器。英國智庫王家國際事務研究所（Chatham House）研究員馬琳（Anaïs Marin）推測，俄羅斯可能藉此試探白羅斯對北約國家的態度，以利鞏固其與白羅斯的夥伴關係。

白羅斯與俄國為邊境移民「開後門」

波蘭指控，俄羅斯與白羅斯聯手策劃，利用新一波的移民從波蘭－白羅斯的邊境非法進入歐盟，試圖擾亂歐洲的穩定局勢。根據波蘭邊境軍隊的統計，自今年初以來，已經有將近1萬9000名移民試圖入境，與去年全年的移民人數1萬6000人相比，數量劇增。

波蘭內政部部長瓦席克（Maciej Wasik）週一（7日）表示，「移民」是俄羅斯和白羅斯特勤部門的組織行動，「行動如今越演越烈。」掌管波蘭邊境的普拉加（Tomasz Praga）補充，白俄羅斯的邊防部隊，已經成為一個策劃非法移民的犯罪集團。他更直言：「他們從中獲取巨額利潤。」

上一次的邊境移民危機，發生在2021年，同樣遭西方國家懷疑是俄國和白羅斯政權共同策劃的「非軍事戰爭」，但指控遭到白羅斯否認。當時，波蘭在邊境設立禁區，禁止非居民進入，並沿著邊境修築銅牆。瓦席克稱，白羅斯的邊境人員破壞邊境圍欄，協助移民通過。

2021年來自敘利亞的難民在白羅斯與波蘭邊境等待救援｜Photo Credit: GettyImages

普拉加提出一項統計，單單7月就已經有4000名移民，試圖越境波蘭。不過，瓦席克認為，今年的情況並不如兩年前那般混亂。

《德國之聲》報導，目前約有2000人駐紮於邊境，執行白羅斯邊境任務。為回應此現象，華沙政府已在週二承諾，將增派1000名士兵。週四，華沙當局再宣布提高人力，將派遣人數增加至1萬人，預計最快將在兩週內，先行派遣2000名士兵，強化邊境防禦。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範