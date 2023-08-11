波蘭強化邊境軍力，新增1萬人以防進駐白羅斯的瓦格納傭兵
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6月底，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在普里戈任的帶領之下，對普亭政府展開兵變。這場兵變只在一天就閃電落幕，普里戈任在白羅斯總統盧卡申科的「保護」之下，逃往白羅斯。波蘭政府昨（10）日表示，瓦格納集團正在朝波蘭邊境移動，使波蘭、立陶宛邊境變得敏感。
綜合《美聯社》和《歐洲新聞網》（Euronews）報導，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）昨（10）日宣布，華沙當局將提高部署於波蘭－白羅斯邊境的東部邊境防衛隊人數，將人力增加至1萬人。其中4000人將直接派遣作為邊境防衛隊，另外6000人則是作為後援軍。
波蘭政府提高邊境防禦，以因應正在白羅斯境內的俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）集團，逐漸靠近波蘭邊境所帶來的威脅。再者，8月1日，華沙政府指控兩架白羅斯的直昇機，曾進入波蘭的領空。此舉使得北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO，簡稱北約）國家，與俄羅斯夥伴的關係更加緊繃。
布拉查克說：「這是白羅斯的雙重挑釁。」
來自俄羅斯勢力的威脅
今（2023）年6月23日，由普里戈任（Yevgeny Prigozhin）所領導的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團，突然發起一場兵變，逐一佔領俄羅斯南部城市，並宣稱軍隊將在24日攻向俄羅斯首都莫斯科。
不過，反叛行動僅維持1天，在與俄羅斯關係友好的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的斡旋下結束。普里戈任消失3天之後，6月27日，盧卡申科表示，他已提供瓦格納集團一座廢棄基地，並將盡可能給予他們幫助。
《BBC》引述波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）的談話，他指稱，一支由100名瓦格納士兵所組成的團隊，正在朝白羅斯西北部，與波蘭、立陶宛兩個北約國家邊境接壤的城市格羅諾德（Grodno）前進。莫拉維茨奇警告，瓦格納集團武裝分子有可能冒充成移民，或是白羅斯邊防人員進入波蘭，並幫助更多非法移民越境。
白羅斯國防部表示，瓦格納集團扎營在白羅斯南部，距離波蘭邊境大約10公里的布列斯特斯基營區（Brestsky camp），協助訓練白羅斯軍隊。《衛報》7日的報導中也提到，白羅斯開始在格羅諾德進行軍事演練。
隨著瓦格納集團的步步逼近，和白羅斯軍隊的種種行動，莫拉維茨奇在上週四，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）共同召開記者會說到：「我們必須認知，邊境地區的威脅正在增加。」
為何這個邊境地區如此敏感？
位於波蘭和立陶宛國界的地區，被稱作蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap），95公里長的地區，同時也是白羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的樞紐。
軍事分析師認為，若北約國家與俄羅斯之間發生衝突，蘇瓦烏基走廊可能成為淺在的爆發點。人們也擔心，俄羅斯和白羅斯將聯合利用此區域，切斷波羅的海三國——立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞與北約成員國的聯繫，以強化俄羅斯陣營的軍事力量。
一名英國巴斯大學，專精俄羅斯政治的教授霍爾（Stephen Hall）告訴《歐洲新聞網》，雖然瓦格納集團有可能切斷波羅的海國家與北約的聯繫，但他懷疑，瓦格納是否願意冒著地緣政治的風險，進行「自殺式」攻擊？
不過，英國智庫皇家三軍聯合研究院（Royal United Services Institute）研究員查爾默斯（Malcolm Chalmers ）則認為，白羅斯在邊境地區的軍事操演，其目的或許是在於測試北約的反應。
近年來白羅斯與俄羅斯簽署多項軍事協議，允許俄羅斯軍隊從白羅斯邊境入侵烏克蘭，同意俄羅斯在其領土部署戰術核子武器。英國智庫王家國際事務研究所（Chatham House）研究員馬琳（Anaïs Marin）推測，俄羅斯可能藉此試探白羅斯對北約國家的態度，以利鞏固其與白羅斯的夥伴關係。
白羅斯與俄國為邊境移民「開後門」
波蘭指控，俄羅斯與白羅斯聯手策劃，利用新一波的移民從波蘭－白羅斯的邊境非法進入歐盟，試圖擾亂歐洲的穩定局勢。根據波蘭邊境軍隊的統計，自今年初以來，已經有將近1萬9000名移民試圖入境，與去年全年的移民人數1萬6000人相比，數量劇增。
波蘭內政部部長瓦席克（Maciej Wasik）週一（7日）表示，「移民」是俄羅斯和白羅斯特勤部門的組織行動，「行動如今越演越烈。」掌管波蘭邊境的普拉加（Tomasz Praga）補充，白俄羅斯的邊防部隊，已經成為一個策劃非法移民的犯罪集團。他更直言：「他們從中獲取巨額利潤。」
上一次的邊境移民危機，發生在2021年，同樣遭西方國家懷疑是俄國和白羅斯政權共同策劃的「非軍事戰爭」，但指控遭到白羅斯否認。當時，波蘭在邊境設立禁區，禁止非居民進入，並沿著邊境修築銅牆。瓦席克稱，白羅斯的邊境人員破壞邊境圍欄，協助移民通過。
普拉加提出一項統計，單單7月就已經有4000名移民，試圖越境波蘭。不過，瓦席克認為，今年的情況並不如兩年前那般混亂。
《德國之聲》報導，目前約有2000人駐紮於邊境，執行白羅斯邊境任務。為回應此現象，華沙政府已在週二承諾，將增派1000名士兵。週四，華沙當局再宣布提高人力，將派遣人數增加至1萬人，預計最快將在兩週內，先行派遣2000名士兵，強化邊境防禦。
新聞來源
- Poland plans to deploy 10,000 troops to its border with Belarus（AP）
- Poland says two Belarusian helicopters violated its airspace, adding to tensions（AP）
- Poland plans to deploy 10,000 troops on Belarus border as 'deterrent'（Euronews）
- Tensions rise as Belarus begins military drills near Poland and Lithuania（The Guardian）
- Why are tensions mounting on the Belarus-Poland border?（BBC）
- Poland sends extra troops to Belarus border（DW）
- Poland Says Belarus, Russia 'Organizing' New Migrant Influx（VOA）
延伸閱讀
- 瓦格納集團轉赴白羅斯恐成東歐禍端，俄「末日將軍」疑預先掌握兵變已遭逮捕
- 為何排斥難民的波蘭，卻對烏克蘭人敞開雙臂？
- 白羅斯與波蘭邊境的難民「灰帶衝突」如何落幕？北約或許是唯一解方
- 盧卡申科證實普里戈任飛抵白羅斯，星媒：瓦格納兵變顯示俄政府脆弱，北京擔憂恐成真
- 蘇聯「八月政變」前車之鑑，西方情報界是否成功掌握「瓦格納兵變」的動向？
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。