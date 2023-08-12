郭台銘正在消風？「主流民意大聯盟」屏東造勢號稱兩萬人，網路聲量竟然不增反減
我們想讓你知道的是
從網路數據看來，網友們見到郭台銘登高一呼，反應卻相當冷淡，或許一般大眾根本不在乎郭台銘辦的造勢活動來了多少人、有哪些藍營議員站台相挺，而是更關注在同一天提出能源政策的侯友宜。
鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統看似已是箭在弦上。
在本週引發媒體高度關注的新書發表會後，郭台銘9日晚間南下屏東，出席「主流民意大聯盟」說明會，現場號稱動員人數超過兩萬人，挺郭台銘選總統聲浪不斷，而郭台銘在大進場時握手時間將近40分鐘，展現強大的組織動員能力。
然而，仍有媒體報導指出，站在台上力挺郭台銘的國民黨民代、鄉鎮市長人數不若5月初的造勢場合，顯示在國民黨7月全代會後，被國民黨提名參選總統的侯友宜已逐漸「定於一尊」，而郭台銘則可能有「消風」的趨勢。
郭台銘與侯友宜的網路聲量消長
為了解郭台銘與侯友宜近期的網路輿情聲量走勢，藉此分析兩人現階段的影響力，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集自今年8月1日至8月9日之間，郭台銘、侯友宜。
數據分析顯示，侯友宜自7月底啟動訪日行程，8月2日結束訪日行返台時，單日創下超過2.6萬則聲量高峰，不過隔日聲量表現下滑，截至8月8日前聲量維持在每天快1.5萬則左右，即便期間他推出第二支競選宣傳片「關公」、與黨籍立委便當會，也沒有引發網友們多少興趣，遑論帶動討論。
反觀郭台銘在8月7日晚間返台時，預告將向外界報告「重要的事情」，聲量急起直追，隔天單日創造超過2.2萬則聲量。
不過，值得注意的是，8月9日當天，侯友宜和郭台銘的網路聲量表現出現一個有趣的變化：侯友宜在8月9日當天首度公布完整的能源政策，主張「核一、二、三延役、安全重啟核四」，立即掀起輿論正反論戰，當天創造超過2.7萬則聲量，超過月初高峰的數值。
相較起來，郭台銘晚間前往屏東大造勢，當天的網路聲量卻只維持在約2.2萬則，並沒有出現明顯的成長動能，和前一天的聲量相比反而是不增反減，代表著這場屏東大造勢從「動員」的角度來看，或許能說明郭台銘仍具影響力，但這股能量並沒有轉換到網路聲量上，無法藉此帶動更多自然討論及關注度。
兩人之間，誰的網路聲量好感度更高？
若進一步分析郭台銘、侯友宜的網路正負面聲量及好感度比較，網路數據分析發現，侯友宜的好感度0.37仍然輸給郭台銘的0.46，這也符合過去幾次調查中「郭台銘好感度領先侯友宜」的態勢。郭台銘現階段的網路聲量表現沒有起色，儘管他的好感度暫時高於侯友宜，但在選舉過程中，總體氣勢無法成長、大眾目光沒有聚焦在郭身上，恐怕也只是徒勞。
郭台銘今年爭取國民黨提名總統失利後，依舊動作頻頻，近期又傳出郭台銘可能獨立參選，昨天晚間的屏東大造勢，郭台銘登台高呼「團結下架民進黨」，展現想要成為「非綠陣營共主」的野心。
但從網路數據分析觀察，網友們見到郭台銘登高一呼，反應卻相當冷淡，換句話說，一般大眾壓根不在乎郭台銘辦的造勢活動來了多少人、有哪些藍營議員站台相挺，而是更關注在同一天提出能源政策的侯友宜。
目前看來，縱使藍營還有部分地方大老、立委小雞們尚未歸隊，讓郭台銘能夠透過動員證明自己還有一絲影響力，而不單純只是個「攪局者」，但郭台銘勢頭其實不若他所期待的這麼「旺」，民眾已經對他要選不選、不正面表態的作法感到厭倦。
倘若這種狀況持續下去，網路聲量依舊不見起色，最終仍可能會變成「歹戲拖棚」的笑柄，不可不慎。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：郭台銘消風？網路數據揭屏東造勢後聲量不增反減！
延伸閱讀
- 郭台銘訪苗栗，鍾東錦、藍正副議長站台，徐耀昌高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」
- 侯友宜能源政策：核一二三延役，安全無虞下推動核四重啟，穩定供電為首要考量
- 從徐巧芯到蕭敬嚴，為何國民黨培養的這些年輕人，到緊要關頭時都會「暴走」？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。