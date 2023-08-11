竹女校友教育部前遞交連署書，反對改隸陽交大、籲「教育不應以理組為尊」

針對國立陽明交通大學（以下簡稱陽交大）邀請國立新竹女中，改隸為附屬女中一事，新竹女中校友於今（11）日上午，將反對意見連署書交給新竹女中校長林桂鳳。

校友們並在今日下午2點，在教育部門口向媒體與大眾表達拒絕改隸陽交大、反對竹女黑箱作業的訴求，後將連署書交給教育部國教署高中組副組長林琬琪。而民進黨立委、立法院教育召集委員委員范雲，以及民眾黨籍立委、新竹女中校友賴香伶皆到場支持。

「反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署活動的共同召集人、時代力量新竹市議員廖子齊表示，校友共有3點訴求，分別是反對改隸陽交大、反對竹女黑箱程序，並且要求竹女撤回決議。

民進黨立委、立法院教育委員會召集委員委員范雲表示，依據教育部國教署頒布的《國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點》，新竹女中與陽交大在評估改隸時，需辦理說明會，蒐集教職員工、家長會，以及校友的意見。

范雲也指出，近年來高中改隸為大學附中的案件不少，如桃園農工改隸為北科大附工、基隆海事改隸海大等。范雲呼籲教育部具體說明高中改隸大學的好處與願景，而不是為了改隸而改隸。且在審核改隸案時，須以師生的利益為優先。

民眾黨籍立委、竹女校友賴香伶表示，並沒有在立院看到改隸案程序的啟動，就先在媒體上看到報導。賴香伶指出，雖然陽交大資源豐富，但不清楚他們是如何評估合併竹女的案件。並且呼籲程序應該要更加公開透明，而不是以「私訂終生」的方式，「把竹女嫁給誰，或是變成誰的養女。」

賴香伶也呼籲陽交大說明如何評估需要附設1個高中，以及是否有陽交大自己辦學、成立1所高中的可能性。

Photo Credit: 賴明君攝 8月11日，竹女校友於教育部外，抗議竹女改隸案

校友訴求：合作而非合併

新竹市議員廖子齊表示，今日上午與30多位，年齡介於17歲至81歲的新竹女中校友，在竹女門口將連署書交給竹女校長林桂鳳，並且要求竹女以「合作而非合併」的方式，與陽交大進行交流。

1995年於竹女畢業的台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，不論是陽交大又或是新竹女中，都享有相當豐富的教育資源，以及來自國家的金費挹注。因此改隸案將影響到地方教育資源的配比，以及每所學校獨立辦學的能力。

彭桂枝表示，她們自7月28日展開連署行動至今，已經募集到4700多份的連署書，其中竹女校友的佔比為70%，其次則是新竹市民，佔比為10％。

程序正義遭質疑，校友籲撤回改隸案

彭桂枝指出，在校學生與校友都是國教署法規規定，高中若要改隸大學需要進行意見諮詢的對象，但新竹女中在推動改隸案時，並沒有進行這些前置作業。校友們反而是在媒體報導後，才知道「陽交大要跟竹女結婚了，我們所有人都嚇一跳，不知道要被結婚了。」

彭桂枝表示，反對意見中，有相當一部分是強調「辦學的主體性」，但在這個合併的計畫中，不論是竹女亦或是陽交大，都沒有完整揭露改隸的願景是什麼。彭桂枝指出，目前2校的論述都非常強調併校後科學面的部分，但竹女過往一直是人文社會與科學並重的學校。

彭桂枝也指出，竹女一直在媒體報導後，才公佈今（2023）年上半年的校務會議紀錄，而這在程序上面是有瑕疵的。一般來說，若要提案改隸，第一步驟須先蒐集意見，並且進行可行性評估，第二步則是2校間進行明確的討論，確定是否要合併，步驟三是雙方撰寫申請書，最後才送到教育部國教署。

彭桂枝表示，每個改隸案，每年只有1次申請機會，申請後教育部僅會考量程序的合法與否。而新竹女中在第一步就有疏漏，包含媒體報導後才公佈會議紀錄、相關會議前3天才通知，而不是依法15天前通知等。除此之外，改隸報告中並沒有呈現出併校後教育資源的分配方式，以及辦學主體性的歸屬。

彭桂枝強調，由於程序不合法，竹女應撤回改隸案。「我們鼓勵2校，以及全台灣更多的高中，能夠跟大學進行合作，讓台灣未來的教育資源能夠均值化，而不是為了取得資源，2所學校進行這種看不清願景與未來的合併。」

新竹女中校友會前任理事長李妙靜表示，改隸陽交大的案件並不符合程序正義。現在的「新竹女中改隸國立陽明交大附設中學工作小組」中，有現任的校友會理事長，但這名現任理事長並沒有將會議內容告知其他校友，「僅1人代言所有的校友」。

李妙靜表示希望竹女重回程序的第一步，蒐集各方意見。並表示改隸案讓她有種錯亂的感覺，竹女一直以明年的百年校慶呼喚校友回學校，「但竹女就要不見了」。

年輕校友：教育不應以理組為尊

2018年畢業的竹女校友施玟辰表示，竹女除了有理科人才以外，也有優秀的文科學生。陽交大以提供理科資源作為竹女改隸的誘因，不過以竹女的現況而言，已經有許多學生選擇理組就讀，造成文組學生減少，甚至是語資班面臨停招的情況。

施玟辰指出，在這種文理組資源分配不均的情況下，可能會讓還沒有決定好要讀文組或是理組的學妹，因為父母的要求，而選擇資源較多的理組就讀。而這樣的趨勢可能會使竹女在未來，更難培育文組的人才。施玟辰呼籲竹女重視文組與理組間資源的平衡，且「教育方針不應以理組為尊。」

國教署：要求竹女依法定程序辦理

教育部國教署高中組副組長林琬琪在接下連署書後表示，國教署已經發文給新竹女中，要求改隸案需依照《國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點》來辦理。且需與學校師生、家長會，以及校友會充分溝通，在完成法定程序後才能夠提出改隸申請。而國教署目前沒有收到新竹女中任何的申請文件。