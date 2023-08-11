美國演員、編劇雙重罷工的效應發酵，艾美獎自911恐攻後首度延期
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在好萊塢演員以及編劇的罷工仍未見停止的狀況下，艾美獎就宣佈頒獎典禮將從今年9月，改到明年1月中旬舉辦，重大頒獎典禮的日期做出改動，是否引發一連串後續效應，有待觀察。
由於好萊塢正在進行美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的雙重罷工，因此導致許多宣傳場合延期甚至停辦，首當其衝的就是即將迎面而來的秋季獎季。
2023年第75屆黃金時段艾美獎（75th Annual Primetime Emmy Awards）就宣佈，艾美獎頒獎典禮日期將從今（2023）年9月，改到明（2024）年1月中旬舉辦，這也是罷工以來，北美首度有重大頒獎典禮做出改動，是否引發一連串後續效應，有待觀察。
今年5月2日，美國編劇工會與「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）新合約的談判破裂，編劇們發起了全面性的罷工，其主要訴求包含——「迷你編劇室」（Mini Rooms）的工作人數保障、串流重播費（Streaming Residuals）的分潤機制，以及保障時程（Span Protection）的合理薪資範圍等等。
上一次編劇工會罷工，要回溯至2007年底，相隔16年之後，編劇工會的再度罷工，在歐美影壇引起不小注目。當然，其原因來自於許多內容仰賴編劇，編劇工會1.5萬名成員全面罷工，意味著如影集、電影、脫口秀，乃至於頒獎典禮等各大節目，皆無法順利運轉。
今年5月初開始的編劇罷工，在5月中的坎城影展也是熱議話題之一，當時在評審團記者會上，演員保羅迪諾（Paul Dano）就發表了相關談話，表明將與編劇們站在一起，與資方抗戰。
而編劇罷工開始的2個半月之後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也與「電影電視製作人聯盟」談判破裂，旗下16萬會員瞬間罷工，當時則傳出《奧本海默》演員群自罷工開始，即刻離開英國首映現場。
這次編劇工會以及演員工會的雙重罷工，是自1960年來兩大工會再度同時罷工，影響的是全世界的影視產業，甚至是未來的影視工作。
從短期來看，演員工會的罷工，影響恐怕會比編劇工會更顯而易見。
即將到來的秋季獎季，打頭陣的包涵威尼斯影展、多倫多影展、特柳瀨得影展、紐約影展等等，屆時的宣傳紅毯的冷清是可以預期的未來，倘若罷工更久遠，頒獎典禮的星光也會相對黯淡。
這種短期衝擊，會改變今年獎季的整體生態。當然，除了影展之外，各大電影宣傳活動也將在少了明星光環的加持之下，力道相對減弱，對於疫情後試圖振興的影視產業，會是不小的衝擊。
除了獎季之外，連帶影響的是現正拍攝中的影視計畫面臨停工，以及持續耗資的人力、場地等製作費用，這種停工影響，恐怕不下於疫情時代。
至於演員工會對於新合約的訴求，其實也與編劇工會類似，最大的重點，除了目前主打的AI工作勞權的議題之外，仍舊是圍繞在「串流平台」的分潤。
許多演員也提及，無論是劇本或是內容，皆讓串流平台賺進大把鈔票，但串流平台卻沒有相對應的分潤，導致輸出內容的工作者相對遭到剝削。演員工會也強調新合約該提高最低薪資等對勞方有利的訴求。
而對於Netflix、蘋果、亞馬遜以及五大片廠發展出的串流遊戲規則而言，這會是難以妥協並產生巨大拉扯的分歧之一，主要原因也當然是因為串流流量的不透明化，以及分潤該如何制定，導致數億美元的牽扯。
而在美國編劇工會以及美國演員工會持續罷工的狀態下，負責轉播典禮的福斯廣播公司（Fox），以及艾美獎主辦單位就宣布，頒獎典禮改期至明年1月舉辦，等於將日期延後了將近4個月，而艾美獎上一次延期，要回溯到2001年，當時源於發生911恐攻事件，而延宕典禮。
本屆艾美獎旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。
其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼去（2022）年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。
緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身近提名突破20大關的戲劇。
於此之後，突破雙位數提名的，還包含《漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。
整體而言，本屆艾美獎題目突破10項但未達20項的作品共計7部，相較去年的11部少了4部，不過，上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。
最後，艾美獎開出了重要的延期一槍，是否會引發接下獎季的連鎖效應，也值得觀察。
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核稿編輯：楊士範
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！