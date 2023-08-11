美國演員、編劇雙重罷工的效應發酵，艾美獎自911恐攻後首度延期

由於好萊塢正在進行美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的雙重罷工，因此導致許多宣傳場合延期甚至停辦，首當其衝的就是即將迎面而來的秋季獎季。

2023年第75屆黃金時段艾美獎（75th Annual Primetime Emmy Awards）就宣佈，艾美獎頒獎典禮日期將從今（2023）年9月，改到明（2024）年1月中旬舉辦，這也是罷工以來，北美首度有重大頒獎典禮做出改動，是否引發一連串後續效應，有待觀察。

今年5月2日，美國編劇工會與「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）新合約的談判破裂，編劇們發起了全面性的罷工，其主要訴求包含——「迷你編劇室」（Mini Rooms）的工作人數保障、串流重播費（Streaming Residuals）的分潤機制，以及保障時程（Span Protection）的合理薪資範圍等等。

上一次編劇工會罷工，要回溯至2007年底，相隔16年之後，編劇工會的再度罷工，在歐美影壇引起不小注目。當然，其原因來自於許多內容仰賴編劇，編劇工會1.5萬名成員全面罷工，意味著如影集、電影、脫口秀，乃至於頒獎典禮等各大節目，皆無法順利運轉。

今年5月初開始的編劇罷工，在5月中的坎城影展也是熱議話題之一，當時在評審團記者會上，演員保羅迪諾（Paul Dano）就發表了相關談話，表明將與編劇們站在一起，與資方抗戰。

而編劇罷工開始的2個半月之後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也與「電影電視製作人聯盟」談判破裂，旗下16萬會員瞬間罷工，當時則傳出《奧本海默》演員群自罷工開始，即刻離開英國首映現場。

這次編劇工會以及演員工會的雙重罷工，是自1960年來兩大工會再度同時罷工，影響的是全世界的影視產業，甚至是未來的影視工作。

從短期來看，演員工會的罷工，影響恐怕會比編劇工會更顯而易見。

即將到來的秋季獎季，打頭陣的包涵威尼斯影展、多倫多影展、特柳瀨得影展、紐約影展等等，屆時的宣傳紅毯的冷清是可以預期的未來，倘若罷工更久遠，頒獎典禮的星光也會相對黯淡。

這種短期衝擊，會改變今年獎季的整體生態。當然，除了影展之外，各大電影宣傳活動也將在少了明星光環的加持之下，力道相對減弱，對於疫情後試圖振興的影視產業，會是不小的衝擊。

除了獎季之外，連帶影響的是現正拍攝中的影視計畫面臨停工，以及持續耗資的人力、場地等製作費用，這種停工影響，恐怕不下於疫情時代。

至於演員工會對於新合約的訴求，其實也與編劇工會類似，最大的重點，除了目前主打的AI工作勞權的議題之外，仍舊是圍繞在「串流平台」的分潤。

許多演員也提及，無論是劇本或是內容，皆讓串流平台賺進大把鈔票，但串流平台卻沒有相對應的分潤，導致輸出內容的工作者相對遭到剝削。演員工會也強調新合約該提高最低薪資等對勞方有利的訴求。

而對於Netflix、蘋果、亞馬遜以及五大片廠發展出的串流遊戲規則而言，這會是難以妥協並產生巨大拉扯的分歧之一，主要原因也當然是因為串流流量的不透明化，以及分潤該如何制定，導致數億美元的牽扯。

Photo Credit: GettyImages 罷工現場

而在美國編劇工會以及美國演員工會持續罷工的狀態下，負責轉播典禮的福斯廣播公司（Fox），以及艾美獎主辦單位就宣布，頒獎典禮改期至明年1月舉辦，等於將日期延後了將近4個月，而艾美獎上一次延期，要回溯到2001年，當時源於發生911恐攻事件，而延宕典禮。

本屆艾美獎旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。

其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼去（2022）年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。

緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。 至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身近提名突破20大關的戲劇。

於此之後，突破雙位數提名的，還包含 《 漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。

整體而言，本屆艾美獎題目突破10項但未達20項的作品共計7部，相較去年的11部少了4部，不過， 上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。

最後， 艾美獎開出了重要的延期一槍，是否會引發接下獎季的連鎖效應，也值得觀察。

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核稿編輯：楊士範