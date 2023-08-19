面試時如何解釋履歷上的「待業空窗期」？五個方法告訴你
我們想讓你知道的是
如果你／妳在兩份工作之間，有經過一段或長或短的求職待業空窗期，面試時被質疑是否能力不足、或是求職意願低落，這時該怎麼跟面試官說明呢？本文整理了5個方法讓你完美將空檔轉為求職資本，應對面試時的靈魂拷問。
文： 龔鈺翔
普遍的人認為，一份完美的履歷就是要滿滿的就業經歷，但你也有可能過去因為工作太過勞累休養一陣子，或是因故離職而產生待業空窗期，讓你的職涯有了空缺。
無論何種原因，這些過去的待業空窗期，讓許多人害怕影響未來的求職過程，因此苦惱要怎麼向新公司解釋。 如今就算在履歷上看到待業空窗期也不用擔心，因為本文中，將會告訴你有效地克服方法，解決你在履歷中的待業空窗期的問題與障礙。
1. 精簡概要坦承待業空窗期
首先，你需要對你的待業空窗期主動地坦承它，而不是讓面試官去猜測。而普遍待業空窗期可以分為長期和短期兩種。根據統計數據表示，長期失業是指六個月以上的時間。
對於長、短期的空窗期，需要進一步的解釋。
例如長期空窗你可以這麼說：「你的待業空窗期是為了照顧家人、追求學業等原因，你要解釋為什麼花了那麼多的時間休息，以及在這段空窗期中學到了什麼」。
而短期的空窗期，你只需要解釋空窗期的原因，不須過度說明細節。像是你停職是為了照顧家人，你可以這麼說：「停職是為了提供家庭上的支持與照顧」。
你需要強調你在這段停職期間所獲得的成果與經驗。例如，你停職是為了精進學業，它讓你獲得了新的技能與證書。突出你上進與獲得的技能。
2. 使用不同的履歷範例
如果你有就業空窗期，那麼就不適用傳統的履歷格式。你可以探索不同的履歷範例突出自己的專長，將重點轉移至專長而不是空窗期。
你可以透過網路上各大免費履歷範例中找尋合適自己的範例，突破創新、打破常規的履歷新思維。當你知道自己的弱點是待業空窗期，那麼你選擇履歷時該探索有關專注於技能和專長，而不是工作經歷。
你可以選一種稱為混和型履歷。混和型主要「強調與應徵職缺的相關性」，優點是減少你的職業斷層，它可讓你集中展示職位相關的經驗，同時展示你的技能組合。
3. 展示培訓與學經歷
你可在履歷中填入有關待業空窗期所進行的任何培訓與進修課程。在履歷中專門安排一個空間，好讓你展現相關培訓與教育，這些與你申請職位相關的課程、研討會、證書等都可以填入此部分。
你可以考慮斟酌加入自己的技能矩陣（Skills Martrix），更視覺化的使用圖表或圖形格式，幫助面試官與雇主能夠快速閱覽掌握你的資格。
4. 強調可轉移的技能
就算你沒有正式的就業經驗，你也可以從以前的活動經歷找尋有用價值的技能。這些技能我們稱之為軟技能，如溝通、管理、領導力、解決問題和適應力。
你可以展示這些技能與如何應用在申請的職位上效果更好，因為面試官與雇主普遍喜歡能夠運用多種技能的應聘者。
你可以在排出每個技能組合，並依序列出相關的舉例，展示你如何在不同的領域中活用這些技能。
5. 展示個人的作品集
如果你在待業空窗期有創建個人作品，像是部落格、網路作品集，甚至是開發應用程式，這些都是你的資本，可以向雇主展示你的能力。
你可以挑出最出色的一項個人作品，在列舉時強調你所使用到的技能。例如你開發網站，突出你的網頁設計和開發技能是主要的重點。
最後，你可以量化你的作品的影響力與結果。例如你開發的網頁是否吸引大量的使用者，或是有很多正面的評價等等。可以與雇主和面試官述說此專案對你個人得到什麼寶貴經驗。
結語
大部分的人確實因待業空窗期感到焦慮，但你不坦承面對處理，那麼對你的求職過程也不會有幫助。
透過本篇的方法，可以有效減少待業空窗期給你帶來的影響，與他人比較時縮小差距。運用自己的長處補足自己的短處，成為合格求職者，幫助你獲得工作機會。
本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：【職場二三事】利用5方法 克服履歷上的待業空窗期
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。