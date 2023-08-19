面試時如何解釋履歷上的「待業空窗期」？五個方法告訴你

文： 龔鈺翔

普遍的人認為，一份完美的履歷就是要滿滿的就業經歷，但你也有可能過去因為工作太過勞累休養一陣子，或是因故離職而產生待業空窗期，讓你的職涯有了空缺。

無論何種原因，這些過去的待業空窗期，讓許多人害怕影響未來的求職過程，因此苦惱要怎麼向新公司解釋。 如今就算在履歷上看到待業空窗期也不用擔心，因為本文中，將會告訴你有效地克服方法，解決你在履歷中的待業空窗期的問題與障礙。

1. 精簡概要坦承待業空窗期

首先，你需要對你的待業空窗期主動地坦承它，而不是讓面試官去猜測。而普遍待業空窗期可以分為長期和短期兩種。根據統計數據表示，長期失業是指六個月以上的時間。

對於長、短期的空窗期，需要進一步的解釋。

例如長期空窗你可以這麼說：「你的待業空窗期是為了照顧家人、追求學業等原因，你要解釋為什麼花了那麼多的時間休息，以及在這段空窗期中學到了什麼」。

而短期的空窗期，你只需要解釋空窗期的原因，不須過度說明細節。像是你停職是為了照顧家人，你可以這麼說：「停職是為了提供家庭上的支持與照顧」。

你需要強調你在這段停職期間所獲得的成果與經驗。例如，你停職是為了精進學業，它讓你獲得了新的技能與證書。突出你上進與獲得的技能。

2. 使用不同的履歷範例

如果你有就業空窗期，那麼就不適用傳統的履歷格式。你可以探索不同的履歷範例突出自己的專長，將重點轉移至專長而不是空窗期。

你可以透過網路上各大免費履歷範例中找尋合適自己的範例，突破創新、打破常規的履歷新思維。當你知道自己的弱點是待業空窗期，那麼你選擇履歷時該探索有關專注於技能和專長，而不是工作經歷。

你可以選一種稱為混和型履歷。混和型主要「強調與應徵職缺的相關性」，優點是減少你的職業斷層，它可讓你集中展示職位相關的經驗，同時展示你的技能組合。

3. 展示培訓與學經歷

你可在履歷中填入有關待業空窗期所進行的任何培訓與進修課程。在履歷中專門安排一個空間，好讓你展現相關培訓與教育，這些與你申請職位相關的課程、研討會、證書等都可以填入此部分。

你可以考慮斟酌加入自己的技能矩陣（Skills Martrix），更視覺化的使用圖表或圖形格式，幫助面試官與雇主能夠快速閱覽掌握你的資格。

4. 強調可轉移的技能

就算你沒有正式的就業經驗，你也可以從以前的活動經歷找尋有用價值的技能。這些技能我們稱之為軟技能，如溝通、管理、領導力、解決問題和適應力。

你可以展示這些技能與如何應用在申請的職位上效果更好，因為面試官與雇主普遍喜歡能夠運用多種技能的應聘者。

你可以在排出每個技能組合，並依序列出相關的舉例，展示你如何在不同的領域中活用這些技能。

5. 展示個人的作品集

如果你在待業空窗期有創建個人作品，像是部落格、網路作品集，甚至是開發應用程式，這些都是你的資本，可以向雇主展示你的能力。

你可以挑出最出色的一項個人作品，在列舉時強調你所使用到的技能。例如你開發網站，突出你的網頁設計和開發技能是主要的重點。

最後，你可以量化你的作品的影響力與結果。例如你開發的網頁是否吸引大量的使用者，或是有很多正面的評價等等。可以與雇主和面試官述說此專案對你個人得到什麼寶貴經驗。

結語

大部分的人確實因待業空窗期感到焦慮，但你不坦承面對處理，那麼對你的求職過程也不會有幫助。

透過本篇的方法，可以有效減少待業空窗期給你帶來的影響，與他人比較時縮小差距。運用自己的長處補足自己的短處，成為合格求職者，幫助你獲得工作機會。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此

原標題：【職場二三事】利用5方法 克服履歷上的待業空窗期

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航