假人頭、當車手、柬埔寨打黑工，走投無路的貧困者成詐騙集團的「工具人」
我們想讓你知道的是
詐騙集團善於利用社會弱勢來達到不法取財的目的，有些遊民出借身分，提供存簿帳號洗錢，或當公司人頭被拿去虛報薪資；也有貧困青年聽信海外打工的薪資福利，毅然決然出國掏金。但他們在詐騙集團眼中都只是隨時可棄的免洗工具，遭囚、死亡者所在多有。
文： 簡錫堦（反貧困聯盟召集人）
貧困者幾無機會受良好教育，也無人脈，知識及資訊不足，又因為經濟匱乏失去較多選擇，常成為犯罪集團的工具或受害對象。
曾發生多起不法集團以關照遊民取得信任，再用錢收買充當色情、賭博相關公司的負責人，一旦出事，遊民即成為代罪羔羊。
對階級弱勢的再剝削
有些遊民出借身分，提供存簿帳號洗錢；或當公司人頭被拿去虛報薪資，減輕公司所得稅的負擔，成逃稅工具；或販賣身分與中國女子假結婚，進行移民勾當。
根據先前高雄縣遊民收容所調查指出，收容所中有六成遊民當過人頭。
成為人頭之後，名下的財產、收入暴增，隨即喪失低收入戶補助資格，無法再請領生活津貼。即為社會救助的排除戶，生活處境更加悲慘。收容所內好幾個是走投無路的「總經理」、「董事長」。
也有犯罪集團幫遊民投保高額意外險，再麻醉砍斷其手指、或製造假車禍，詐取傷害、殘障理賠金。甚至與醫院勾結，欺騙遊民說挨一刀酬勞五萬元，只開盲腸無損健康為由，其實是誘賣遊民器官獲取暴利。
貧困的遊民出借身分證，酬勞不過兩三千元，開盲腸可賺五萬元，對走投無路的貧困者，是何其大的誘惑。一旦反悔，動輒換來恐懼威脅及暴力傷害。
台灣十多年來電話詐騙猖獗，可謂是全球詐騙王國。
一些無業經濟拮据的年輕人最易成為詐騙車手，以為只是幫忙領錢、或幫忙到指定地點收款，並無詐騙意圖與犯意，怎會涉及犯罪？
詐騙集團利用車手到提款機前面，使用提款卡將人頭帳戶的錢提出來，簡單又輕鬆的工作就可賺取佣金，雖辯稱此非不法行為，但實為詐騙集團金流的幫兇。
往往是第一時間即被逮著的罪犯，一旦有了前科將影響其未來就業的機會，有人因而失志淪落街頭。
年輕人為何去柬埔寨打工？
台灣年輕人在低薪結構下，不易找到收入滿意的工作，盡可能往海外發展。澳洲打工可獲得比台灣高兩三倍薪資，是年輕人網路上討論的熱點。出國打工也是十幾年來年輕人尋求出路的選項之一。
柬埔寨政府六年前在當地發給75家網路遊戲及博奕公司許可證。西港網路遊戲規模最為龐大，營業額每年35億至50億美元。急需懂台語的服務員拓展業務，與黑幫份子密切合作，招攬台灣人前往工作。
詐騙集團在臉書、IG及人力銀行等管道登廣告招募，並以介紹費方式在台布線招攬。誆稱到海外飯店、賭場工作，月薪六萬元不含獎金，不僅薪水高還享免費機票及住宿等福利，誘引年輕人赴柬埔寨打工，不少年輕人趨之若鶩。
赴柬埔寨後，卻被迫從事詐騙工作。應徵線上博奕客服的受害人說，不做就得賠違約金50萬元，不從就會被囚禁、毆打、性侵，甚至遭受摘器官販賣。
去年台灣人飛往柬埔寨人數突然暴增，平均每月約1000人，估計在柬埔寨遭詐騙集團控制的台灣人至少上千人。
檢警在人口販子的聯絡訊息中發現，介紹一個台灣人赴柬埔寨從事詐騙的佣金66000元，而人體器官販賣的特別案子，成功一案的佣金最高可達200萬元。鎖定妄想「出國打工賺高薪」的年輕人，新興人口販賣的詐騙迅速發展。
詐騙集團也在原住民社群尋找容易拐騙的年輕人，多半透過部落的朋友物色；工作五花八門，即使語言不通、無一技之長都可被錄用。
出國後才知是從事非法詐騙工作，並立即遭到控制回不了台灣，若想回國必須賠償上萬美元的「解約金」，形同綁票勒索，貧困偏鄉部落也難倖免。
去年在新北淡水與桃園青埔發生61人被囚，其中三人死亡的「台版柬埔寨案」，複製柬埔寨詐騙集團手法在台做案。
詐團首腦代號「藍道」的杜承哲前科累累，被查出雇用16名少年為控制員，以暴力控制被囚禁者，用手銬、腳鐐限制行動，餵食毒品、棍棒毆打，殘暴凌虐受害者，震撼社會。
士林地檢署去年12月起訴同夥主嫌陳樺韋、傅榆藺等29人，並依組織犯罪條例、私行拘禁致死、共同詐欺等罪對陳、傅兩人求處無期徒刑；其他負責現場監視的控制員以及遺棄屍體的組織成員，分別求處25年到30年以上有期徒刑。
「藍道」杜承哲今年四月被逮捕。類似不法組織應還有不少潛伏於社會角落，培訓弱勢青年，夥同為非作歹。
打詐國家隊
前行政院長蘇貞昌於2022年7月成立「打詐國家隊」。宣示擬投入14億元建立橫跨內政部、法務部、金管會、NCC的隊伍，分別負責「識詐、懲詐、阻詐和堵詐」四大方向，並以「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」為終極目標。
國家隊誓言，每年要攔阻詐騙簡訊3000萬封、停話5000個幽靈門號、將共通性異常交易態樣納入預警指標、設立疑似涉詐境外金融帳戶預警機制，以及防制人頭帳戶進行詐騙等具體工作。
但打詐國家隊僅15人的臨時編制，令人質疑如何負荷規模日漸龐大的詐欺犯罪。貧困青年仍將持續被當工具，政府僅宣示而缺有效行動，著實令人擔憂。
我國於2014年增訂《刑法》第339條之4，加重詐欺罪條款，載明三人以上共同犯詐欺罪者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。
最近立法院再完成部分條文修正案，規定因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。若招募對象為未滿18歲之人，加重其刑至二分之一，最重可處10年半。
加重刑責或許可以減少詐騙案件，但仍屬治標，無法達到治本之效。
解決失業與低薪問題，才是治本之道
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。