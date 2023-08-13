檢察官不是法官！偵查庭應立即廢除，才能踏出當事人對等的第一步

文：吳景欽（真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心）

在1980年，審檢雖已分隸，但在法庭裡，檢察官仍是與法庭同坐，直至1990年，檢察官才被拉下法官席，致與被告、辯護人對席而坐。只是法庭形式上的平行，並不代表當事人真正對等，這可以從偵查庭的存在，凸顯出這種地位差。

檢察官不是法官

由於法官、檢察官，在考試、訓練、待遇等，皆屬相同，亦可申請互調，就易使兩者的角色產生混淆。而這種錯亂，更因《法院組織法》規定有檢察機關、《法官法》規定有檢察官，而被強化。尤其在1995年大法官所作出的釋字第392號解釋裡，將憲法中的司法機關，區分為廣義與狹義，而這廣義的司法機關，就包括檢察官在內，致使檢察官是司法官的錯誤認知，竟得到釋憲機關的認證，實令人不解與驚訝。

而在大法官會議轉化為憲法法庭後，這種混淆並未被消除。如憲法法庭的第一號判決，即111年憲判字第1號判決，針對《道路交通安全處罰條例》，對拒絕呼氣酒測或肇事無法實施酒測的駕駛人，警察可對之為強制抽血，雖以違反憲法第8條的人身自由保障、第22條的隱私權保障及第23條的比例原則等，宣告違憲，並限期兩年內失效，惟在此過渡期間，此號判決卻強調，若要強制抽血，應先取得檢察官許可書。

顯見，就算到現在，大法官仍是將檢察官當成是憲法第8條的司法機關。而在如此長久，甚至根深柢固的思維影響下，也就出現了所謂偵查庭的設置。

偵查庭的封閉性所產生的問題

目前對於偵查庭設置，主要是依據《臺灣高等檢察署及所屬各級檢察署偵查庭管理要點》。根據此要點第1點稱，是為落實偵查不公開及維持偵查的安全與秩序。而檢察官坐於高位，下方設有辯護人與告訴代理人之位，被告、證人、告訴人等，則須於應訊台前接受偵訊。故偵查庭可說是簡化的法庭，卻無法庭的實質。

偵查庭配置圖 | 圖片來源：臺灣士林地方檢察署

因基於偵查不公開，整個過程必須保密，就失去公開的監督可能性。尤其檢察官，雖是刑事訴訟的原告，但於偵查階段，卻擁有強制處分權。如被告雖得有辯護人在場，但檢察官仍可動輒依《刑事訴訟法》第245條第2項但書，以有妨害偵查為由來限制發言，致使辯護權受到壓縮。

除此之外，檢察官亦有傳喚證人之權，且若傳喚不到，還可對之為拘提。而證人在接受訊問前，也必須具結，若有不實陳述，就會有《刑法》第168條，即法定刑為七年以下有期徒刑的偽證罪責。而因偵訊乃於偵查庭進行，即由檢察官在上，被告、證人在下的方式，來進行訊問。

在無形中，就使檢察官法官地位相等同，也使偽證罪，成為偵訊的一種手段。

廢除偵查庭毋庸動用修法

總而言之，目前以偵查庭來進行偵訊，既是種糾問主義，更是由檢察官所完全掌控，因此所得的被告與證人陳述，是否基於自由意志、是否被誘導、有多少真實性等，都得打個大問號。

故在偵查庭，僅是依據行政內部規則而無法律授權下，就應立即廢除，也才能踏出當事人對等的第一步。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：廢除偵查庭是實現當事人對等的第一步

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航