檢察官不是法官！偵查庭應立即廢除，才能踏出當事人對等的第一步
我們想讓你知道的是
檢察官坐於高位，偵查庭可說是簡化的法庭，卻無法庭的實質，以偵查庭來進行偵訊，既是種糾問主義，更是由檢察官所完全掌控，因此所得的被告與證人陳述，是否基於自由意志、是否被誘導、有多少真實性等，都得打個大問號。
文：吳景欽（真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心）
在1980年，審檢雖已分隸，但在法庭裡，檢察官仍是與法庭同坐，直至1990年，檢察官才被拉下法官席，致與被告、辯護人對席而坐。只是法庭形式上的平行，並不代表當事人真正對等，這可以從偵查庭的存在，凸顯出這種地位差。
檢察官不是法官
由於法官、檢察官，在考試、訓練、待遇等，皆屬相同，亦可申請互調，就易使兩者的角色產生混淆。而這種錯亂，更因《法院組織法》規定有檢察機關、《法官法》規定有檢察官，而被強化。尤其在1995年大法官所作出的釋字第392號解釋裡，將憲法中的司法機關，區分為廣義與狹義，而這廣義的司法機關，就包括檢察官在內，致使檢察官是司法官的錯誤認知，竟得到釋憲機關的認證，實令人不解與驚訝。
而在大法官會議轉化為憲法法庭後，這種混淆並未被消除。如憲法法庭的第一號判決，即111年憲判字第1號判決，針對《道路交通安全處罰條例》，對拒絕呼氣酒測或肇事無法實施酒測的駕駛人，警察可對之為強制抽血，雖以違反憲法第8條的人身自由保障、第22條的隱私權保障及第23條的比例原則等，宣告違憲，並限期兩年內失效，惟在此過渡期間，此號判決卻強調，若要強制抽血，應先取得檢察官許可書。
顯見，就算到現在，大法官仍是將檢察官當成是憲法第8條的司法機關。而在如此長久，甚至根深柢固的思維影響下，也就出現了所謂偵查庭的設置。
偵查庭的封閉性所產生的問題
目前對於偵查庭設置，主要是依據《臺灣高等檢察署及所屬各級檢察署偵查庭管理要點》。根據此要點第1點稱，是為落實偵查不公開及維持偵查的安全與秩序。而檢察官坐於高位，下方設有辯護人與告訴代理人之位，被告、證人、告訴人等，則須於應訊台前接受偵訊。故偵查庭可說是簡化的法庭，卻無法庭的實質。
因基於偵查不公開，整個過程必須保密，就失去公開的監督可能性。尤其檢察官，雖是刑事訴訟的原告，但於偵查階段，卻擁有強制處分權。如被告雖得有辯護人在場，但檢察官仍可動輒依《刑事訴訟法》第245條第2項但書，以有妨害偵查為由來限制發言，致使辯護權受到壓縮。
除此之外，檢察官亦有傳喚證人之權，且若傳喚不到，還可對之為拘提。而證人在接受訊問前，也必須具結，若有不實陳述，就會有《刑法》第168條，即法定刑為七年以下有期徒刑的偽證罪責。而因偵訊乃於偵查庭進行，即由檢察官在上，被告、證人在下的方式，來進行訊問。
在無形中，就使檢察官法官地位相等同，也使偽證罪，成為偵訊的一種手段。
廢除偵查庭毋庸動用修法
總而言之，目前以偵查庭來進行偵訊，既是種糾問主義，更是由檢察官所完全掌控，因此所得的被告與證人陳述，是否基於自由意志、是否被誘導、有多少真實性等，都得打個大問號。
故在偵查庭，僅是依據行政內部規則而無法律授權下，就應立即廢除，也才能踏出當事人對等的第一步。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：廢除偵查庭是實現當事人對等的第一步
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html