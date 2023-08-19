如果只想無腦享受一些笑話，或是看歐文威爾森被鬼追著跑，其實《幽靈公館》還是可以觀賞

文：龍貓大王通信

《幽靈公館》在演什麼？你不用真的去過迪士尼樂園的「幽靈公館」遊樂設施可能也能猜到。一棟豪華的鬧鬼古宅、一群成事不足敗事有餘的雜牌軍、一個恐怖的詛咒、一場夾雜尖叫與尖笑的打鬼冒險。

2003年艾迪墨菲已經演過《幽靈公館》、2021 年布偶們又演了一次《布偶幽靈公館》，這次2023年的版本會有什麼不同嗎？事實上它還蠻復古的，甚至復古到令人有點想起八〇年代的香港打鬼喜劇電影：它似乎太晚出生了。

Photo Credit: 迪士尼 《幽靈公館》劇照

《幽靈公館》2023 年版電影演什麼？劇情故事背景簡介

單親媽媽蓋比與兒子小賈即將入住新居，蓋比預計將這間廢棄的豪華公館改造成旅館，但這對母子搬進新家的第一天就發現，這裡已經有許多賴著不走的房客，壁畫裡的新娘拿著斧頭跑出來、騎士盔甲自己會動。

苦惱的蓋比請來了一群打鬼專家處理——一位憂鬱的鬼屋導覽員、一位不靠譜的神父、一位故作玄虛的靈媒、與一位很想湊熱鬧的老教授。但這些專家們發現，即便集結他們的力量，似乎還是無法對抗幽靈公館的真正恐怖……強大的厲鬼等著把他們一個個拖入地獄。

《幽靈公館》是一部「政治正確」電影？出自導演賈斯汀西米昂（Justin Simien）高明的諷刺之手

許多觀眾會認為，《幽靈公館》似乎是一部「政治正確」電影，這個想法有部份是對的，但不是這些觀眾想的那樣，這部電影的男女主角是凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）與蘿莎瑞道森（Rosario Dawson），他們是非裔演員沒錯，但這並不是《幽靈公館》政治正確的原因。

迪士尼會拍這部電影的部份原因，是因為導演賈斯汀西米昂。

今年才40歲的西米昂，執導過一部非常精彩的政治作品《親愛的白人》，這部有電影與影集兩個版本的作品，犀利地以喜劇形式諷刺川普時代的社會氛圍，它不只諷刺白人，同時也諷刺黑人——例如女主角正是黑白通婚的混血兒，她的黑人外表讓她可以參與黑人平權運動，但她又要怎麼面對自己的一半白人血統呢？

如果你以為《親愛的白人》只不過是一部把白人罵成狗的政治正確作品，那就大錯特錯，它瞄準的對象，是從種族到校園階級等等眾多美國社會框架，以及這些框架裡每個刻板印象人物背後的真實困境，十分高明。

就是這麼高明，迪士尼急著從網飛手上搶下西米昂，並且給他高達1.5億美金的製作成本拍攝《幽靈公館》，當然是想藉著這位年輕才子解構顛覆的才能，為這個老題材帶來一點新意。

這個出發點是很好的，西米昂也確實繼續他勇敢的顛覆手法，《幽靈公館》裡大反派的真面目，開了近年美國政治圈最重要人物的一個大玩笑。這聽來很不錯，但可惜的是，西米昂的才華，好像在這部電影裡有點使不上力。

Photo Credit: GettyImages 賈斯汀西米昂出席《幽靈公館》倫敦首映會

其實，《幽靈公館》像八〇年代香港打鬼喜劇般好笑，不過——

不要誤會，《幽靈公館》其實是很好笑的，它很像八〇年代的香港打鬼喜劇，因為它有很多一句式（one-liner）笑話，要觀眾聽到馬上就笑出來。

這部電影的喜劇擔當，當然是蒂芬妮哈迪許（Tiffany Haddish）主演的靈媒、歐文威爾森（Owen Wilson）飾演的神父、與丹尼狄維托（Danny Devito）飾演的教授，這三位笑匠飾演的角色，差不多與他們為人所知的喜劇形象相似。

哈迪許自然是粗獷豪放派，在這部PG-13電影的限制裡，盡量講些不沾黃的粗鄙笑話；以冷笑話見長的歐文威爾森，一樣自得其樂地耍冷。

這看起來很不錯，但這些笑話就只是笑話，不是真正有趣的橋段。也就是說，當角色講出一句笑話，這個段子也就結束了，觀眾哈哈兩聲，電影院的氣氛就活絡了那一秒，隨後又陷入沈靜，大家繼續期待下一個笑話。

這部電影並沒有想要炮製一整段真正有趣的段落，而只是努力丟出笑哏，然後期望觀眾能接到所有笑點，並且因此滿足。觀眾卻像在看一場持續被打斷的脫口秀，而且很快就忘記上上個笑點是什麼。

所以《幽靈公館》搞笑多些嗎？還是恐怖多些呢？

有趣的是，八〇年代的香港打鬼喜劇，像是《猛鬼差館》、《暫時停止呼吸》、《猛鬼大廈》等等，在搞笑與恐怖兩種極端氣氛之間取得平衡。

它們都很有趣，有滑稽的角色、甚至連打鬥都帶有喜感；但是與此同時，這些電影也有突如其來的驚嚇場面，這些嚇人時刻會將歡樂氣氛一掃而空，提醒觀眾，他們並不是在看一部單純的喜劇而已，殭屍或是女鬼還是滿懷憤怒或怨恨，隨時可以奪人性命。

但《幽靈公館》幾乎沒有恐怖可言，它確實有一些跳嚇畫面，例如突然給你一個鬼魂滿版特寫。但除了這種廉價嚇人伎倆之外，就沒有什麼嚇到人的部份了。

舉個例子，《神通鬼大》可以說是與《幽靈公館》長得截然不同的雙胞胎兄弟，它的劇情設定十分類似，同樣都是天師捉妖劇情，也同樣都是不靠譜的天師被迫上陣，而且主角同樣在打鬼途中必須面對個人的昔日傷痛。但是，《神通鬼大》的鬼非常恐怖。恐怖有時是恐怖喜劇裡最認真的劇情推力，因為有恐怖的惡鬼，所以主角與觀眾一起陷入恐懼，也一起尋思如何逃出恐懼。

但《幽靈公館》的恐怖感不夠，觀眾很難感受到反派帶來的威脅有多麼重要，再加上喜劇面的斷裂，這讓觀眾在進入劇情不久，很可能就會猜到整部電影的劇情走向，然後開始期待歐文威爾森或是蒂芬妮哈迪許的下一個笑話。感覺這部電影的 PG-13 分級似乎可以再低一點，因為其實沒有什麼非得「家長陪同觀賞」的部份。

Photo Credit: 迪士尼 《幽靈公館》劇照

《幽靈公館》的演員表現凱斯史坦費爾德尤其突出——只可惜被嚴重錯置

凱斯史坦費爾德的演技沒話說，他再一次飾演這類外表不羈、但內心承擔沈重心傷的角色，幾段情感流露的片段，他自然流出的眼淚確實很動人。