馬來西亞查禁Swatch彩虹錶，配戴或販售可關3年或罰款14萬元
我們想讓你知道的是
馬來西亞內政部官員今年5月扣押了瑞士手錶集團Swatch的164支彩虹主題的手錶，因認定這些手錶「帶有LGBT含義」。今天官方宣布任何人若「發行、進口、生產…或持有」這類物品，可面臨最高3年有期徒刑，而任何佩戴或銷售這種手錶的人，可挨罰2萬馬幣（約新台幣14萬元）。
（中央社）馬來西亞內政部今天表示，擁有或販售瑞士鐘錶集團Swatch彩虹手錶的人最高面臨3年徒刑。以穆斯林人口為主的馬來西亞政府抨擊LGBTQ符號，稱這類標誌「傷風敗俗」。
法新社報導，同性戀在馬來西亞屬於非法，當地的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群也一再遭到歧視。
馬來西亞內政部執法單位5月突擊搜查境內11家購物商場的Swatch店鋪，包括在首都吉隆坡，目的為了查扣帶有其所稱「LGBT元素」的手錶。
馬來西亞內政部今天在聲明中說，任何人若「發行、進口、生產…或持有」這類物品，如今面臨最高3年有期徒刑。
根據禁令公告，任何佩戴或銷售這種手錶的人，還可能挨罰2萬馬幣（約新台幣14萬元）。
馬來西亞內政部在聲明中說：「對於傷風敗俗或可能敗壞風俗的元素，馬來西亞政府致力於防止其散布。」
聲明還稱，由於這些Swatch手錶「宣揚和支持大眾不接受的LGBTQ+運動，並使其正常化，可能傷害…我國利益」。
馬來西亞內政部一名官員5月告訴法新社，他們之所以查扣一批Swatch手錶，是因為上頭有LGBTQ等縮寫字母，以及6款顏色而非彩虹的7色，而6色彩虹旗是LGBTQ族群在全球最知名象徵符號之一。當時一共沒收172支手錶，價值1萬4000美元。
根據傳喚通知，馬來西亞內政部是根據1984年新聞印刷物和出版品法（Printing Presses and Publications Act 1984）查扣這批手錶。批評人士譴責這項法令太過嚴苛。
Swatch因此在6月提告馬來西亞政府，並稱這些手錶「並未宣揚任何性活動，只是以趣味與歡樂方式傳達愛與和平」。
新聞來源：
延伸閱讀：
- 馬來西亞突襲Swatch門市，以涉嫌支持LGBT為由扣押彩虹手錶
- 馬來西亞更新演唱會指南，禁止海外藝人男扮女裝、在舞台上脫衣
- The 1975大馬演唱會風波，LGBT群體憂馬修希利的「白人救世主情結」會使處境更艱難
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。