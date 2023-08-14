黃膠布＋代寄有可能是「幽靈包裹」，遇到這種防不勝防的詐騙該如何自保？
我們想讓你知道的是
越來越多人網購，到超商取貨已經變成一種慣性，詐騙集團以一個不會太貴的價格，誘使你毫不懷疑地付款，而且許多受害者也因為價格不貴、退貨流程麻煩等等原因，決定不採取行動要回這筆錢。尤其，這些通稱為幽靈包裹的詐騙，很有可能來自中國。
文：防詐達人
收到貨到付款簡訊，領了打開才發現自己從未訂過這商品。這樣的狀況你曾遇過嗎？這種幽靈包裹其實都有徵兆，讓趨勢科技防詐達人替你解密，免去付了款便冤大頭的狀況。如果領了也別擔心，我們幫你整理好各通路完整退貨流程啦！快點看過來～
什麼是幽靈包裹
所謂的幽靈包裹，就是來路不明的包裹，尤其有許多會以超商貨到付款的形式發生。當你已經去超商付了款拿到貨才發現，裡面的東西不是你訂的，但你也找不到寄件者資訊，就像是幽靈寄給你的包裹。
其實這是一種詐騙，衝著越來越多人網購，到超商取貨已經變成一種慣性，甚至有可能頻繁到，不記得自己正在領的包裹是什麼時候訂的，詐騙集團以一個不會太貴的價格，誘使你不疑有他的付款，而且有許多的受害者也因為價格不貴、退貨流程麻煩等等原因，而決定不採取行動要回這筆錢，讓詐騙集團很愛使用這種方式騙人！
幽靈包裹詐騙情境如下
某天收到超商簡訊，告知你包裹已到門市，請儘速取貨。此時的你可能剛網購過，以為是你的貨品到了。或是你不記得你有訂貨，但你還是去看看，以免是別人寄給你的東西。
接下來店員拿出包裹，並告訴你要收xxx元，你心想價錢好像也不貴，有問題再退就好，所以你就取了。最後，把包裹拿回家打開了，才發現這根本不是你訂的東西，或是裡面沒有東西，但你在包裹上又找不到任何寄件者的資訊，不知道該從何退起，就這麼白白的給出了。
如何避免幽靈包裹
一、注意包裹外包裝
這樣的幽靈包裹有很多都是來自海外，而海內外包裝有一些方法可以分辨：
- 黃膠布：一般台灣送貨，是使用透明膠帶，中國來的，才可能是用黃色膠帶。
- XX代寄：這樣的幽靈包裹通常寄件資訊都會比較不明確，甚至透過物流幫忙代寄，尤其下圖幽靈包裹實際案例中的「鑫金代寄」更是有許多網友跳出來稱自己曾經收過同一家物流的詐騙。鑫金是一間收發包裹的公司，你可能在臉書或其他地方曾經買過商品留下資料，被竊取了，中國那邊就會有人透過該公司寄包裹給你，所以稱為鑫金代寄，雖然不能以物流公司直接作為詐騙標誌，但卻可以作為境外包裹的判斷方式。
二、先查證，再付款
- 收到超商貨到付款簡訊
當你收到簡訊的當下，請認真地回想自己近期曾經網購什麼還沒到貨，或是跟身邊家人好友確認是否有人寄送東西給你。
- 親自取貨
無論是到超商或是物流直接把貨送到家中，在付款前，都要先看清楚收件者資訊以及寄件者資訊，核對確認是你訂購的店家／件數／金額，如果有懷疑的地方，請大方告訴超商店員或是物流業者，並且不要取貨。
- 家人代收
無論你是負責代收的人，還是有包裹被家人代收，都要事前先溝通好，或是先打電話向收件人確認再收貨
三、確認取件件數
如果是習慣性網購的人，到了超商可能不只一個包裹要領取，此時幽靈包裹，就更容易被消費者一起隨著真正的包裹付款取貨，因此如果有多個包裹，請一定要確認件數，而不是只確認你的姓名。
四、保護個人資料
幽靈包裹能夠取得你的資料，將貨品寄送給你，是因為你的個資可能在其他地方洩露了，或是被不肖業者賣掉，因此可以在平常做好個資保護，降低成為幽靈包裹的目標：
- 建議勿透過社群軟體購物，例如臉書。
- 不隨意提供個人資料給擺攤／路邊填問卷／算命等等的免費APP／社群上各種抽獎。
幽靈包裹退貨自救流程
- 全家／7-11——超商幽靈包裹（以下圖例）
- 宅配到府幽靈包裹
STEP1：拍照存證——紙箱上的貨運單跟收到的物品，建議先拍照存證。
STEP2：聯絡貨運公司——儘早上貨運公司官網客訴，申請退貨退款，如果夠即時，你付的錢還有可能尚未被撥款到詐騙集團手中，此時取回比較容易。
STEP3：聯絡寄件人——如果款項已經被撥入詐騙集團手中，並且包裹上有寄件者聯絡方式，可以先聯絡寄件者申請退款，如果對方不願意或是聯絡不到，可以拿著先前拍好的照片至警局報案尋求協助。
此外，如若包裹上沒有寄件者資訊，則可以再告知狀況後與物流詢問寄件人資訊。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：收到幽靈包裹怎麼辦！黃膠布＋代寄很可能是詐騙 不要接收來路不明包裹
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。