黃膠布＋代寄有可能是「幽靈包裹」，遇到這種防不勝防的詐騙該如何自保？

文：防詐達人

收到貨到付款簡訊，領了打開才發現自己從未訂過這商品。這樣的狀況你曾遇過嗎？這種幽靈包裹其實都有徵兆，讓趨勢科技防詐達人替你解密，免去付了款便冤大頭的狀況。如果領了也別擔心，我們幫你整理好各通路完整退貨流程啦！快點看過來～

什麼是幽靈包裹

所謂的幽靈包裹，就是來路不明的包裹，尤其有許多會以超商貨到付款的形式發生。當你已經去超商付了款拿到貨才發現，裡面的東西不是你訂的，但你也找不到寄件者資訊，就像是幽靈寄給你的包裹。

其實這是一種詐騙，衝著越來越多人網購，到超商取貨已經變成一種慣性，甚至有可能頻繁到，不記得自己正在領的包裹是什麼時候訂的，詐騙集團以一個不會太貴的價格，誘使你不疑有他的付款，而且有許多的受害者也因為價格不貴、退貨流程麻煩等等原因，而決定不採取行動要回這筆錢，讓詐騙集團很愛使用這種方式騙人！

幽靈包裹詐騙情境如下

某天收到超商簡訊，告知你包裹已到門市，請儘速取貨。此時的你可能剛網購過，以為是你的貨品到了。或是你不記得你有訂貨，但你還是去看看，以免是別人寄給你的東西。

接下來店員拿出包裹，並告訴你要收xxx元，你心想價錢好像也不貴，有問題再退就好，所以你就取了。最後，把包裹拿回家打開了，才發現這根本不是你訂的東西，或是裡面沒有東西，但你在包裹上又找不到任何寄件者的資訊，不知道該從何退起，就這麼白白的給出了。

Photo Credit: 截圖自本文作者

如何避免幽靈包裹

一、注意包裹外包裝

這樣的幽靈包裹有很多都是來自海外，而海內外包裝有一些方法可以分辨：

黃膠布：一般台灣送貨，是使用透明膠帶，中國來的，才可能是用黃色膠帶。

XX代寄：這樣的幽靈包裹通常寄件資訊都會比較不明確，甚至透過物流幫忙代寄，尤其下圖幽靈包裹實際案例中的「鑫金代寄」更是有許多網友跳出來稱自己曾經收過同一家物流的詐騙。鑫金是一間收發包裹的公司，你可能在臉書或其他地方曾經買過商品留下資料，被竊取了，中國那邊就會有人透過該公司寄包裹給你，所以稱為鑫金代寄，雖然不能以物流公司直接作為詐騙標誌，但卻可以作為境外包裹的判斷方式。

二、先查證，再付款

收到超商貨到付款簡訊

當你收到簡訊的當下，請認真地回想自己近期曾經網購什麼還沒到貨，或是跟身邊家人好友確認是否有人寄送東西給你。

親自取貨

無論是到超商或是物流直接把貨送到家中，在付款前，都要先看清楚收件者資訊以及寄件者資訊，核對確認是你訂購的店家／件數／金額，如果有懷疑的地方，請大方告訴超商店員或是物流業者，並且不要取貨。

家人代收

無論你是負責代收的人，還是有包裹被家人代收，都要事前先溝通好，或是先打電話向收件人確認再收貨

三、確認取件件數

如果是習慣性網購的人，到了超商可能不只一個包裹要領取，此時幽靈包裹，就更容易被消費者一起隨著真正的包裹付款取貨，因此如果有多個包裹，請一定要確認件數，而不是只確認你的姓名。

四、保護個人資料

幽靈包裹能夠取得你的資料，將貨品寄送給你，是因為你的個資可能在其他地方洩露了，或是被不肖業者賣掉，因此可以在平常做好個資保護，降低成為幽靈包裹的目標：

建議勿透過社群軟體購物，例如臉書。

不隨意提供個人資料給擺攤／路邊填問卷／算命等等的免費APP／社群上各種抽獎。

幽靈包裹退貨自救流程

全家／7-11——超商幽靈包裹（以下圖例）

Photo Credit: 截圖自作者

宅配到府幽靈包裹

STEP1：拍照存證——紙箱上的貨運單跟收到的物品，建議先拍照存證。

STEP2：聯絡貨運公司——儘早上貨運公司官網客訴，申請退貨退款，如果夠即時，你付的錢還有可能尚未被撥款到詐騙集團手中，此時取回比較容易。

STEP3：聯絡寄件人——如果款項已經被撥入詐騙集團手中，並且包裹上有寄件者聯絡方式，可以先聯絡寄件者申請退款，如果對方不願意或是聯絡不到，可以拿著先前拍好的照片至警局報案尋求協助。

此外，如若包裹上沒有寄件者資訊，則可以再告知狀況後與物流詢問寄件人資訊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：收到幽靈包裹怎麼辦！黃膠布＋代寄很可能是詐騙 不要接收來路不明包裹

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九