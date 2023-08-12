為什麼穿性感短裙在台上跳舞，會被批評是「物化」女性？
我們想讓你知道的是
當我們在談「物化」這個議題時必須很清楚，我們首先不是針對「個人」與「個人」之間的關係在討論，而是針對「某個群體」在「某個體制」中如何被看待或如何被對待的問題。
文：厭世哲學家
淺談什麼是「物化」
最近「物化」這個詞很熱門，但由於我不想沾染政治的緣故，本來沒有打算發文加入討論；但有些朋友知道我對性別議題特別關注，還是勸我至少寫一點東西，藉著自己的影響力去推動討論。
「物化」是一個學術上的概念，認真要探討的話可以寫出好幾本論文，從馬克思談到盧卡奇，再談到當代女性主義。我不想做這麼學術性的討論，只想從生活的現象出發，釐清一些大家可能會感到困惑的概念。
為什麼女性穿性感短裙在台上跳舞，會遭批評是「物化」女性？
問題的關鍵，不在於女性能不能穿性感短裙，也不在於當事人（跳舞的女性）覺得自己有沒有被物化。關鍵在於：
- 這是一個什麼樣的活動？此活動意圖宣傳什麼？
- 在這個活動中，為何需要女性穿性感短裙跳舞的表演橋段？
- 作為一個公開活動，這樣的表演橋段向社會大眾傳遞什麼訊息？
若去除這些脈絡，僅針對「為什麼不能穿性感短裙」或「為什麼不能漂漂亮亮跳舞」做爭論，是沒有任何意義的，這就叫做轉移焦點，意圖模糊討論。
為什麼？一個女性喜歡穿什麼衣服，喜歡跳什麼舞，甚至是喜歡裝扮成什麼樣的動漫人物，都是她的自由，根本牽扯不到什麼物化的問題；但今天若是在一個公開場合，女性作為某種特定形象「被呈現」、「被凝視」的時候，我們就應該去思考——女性在這個場合中扮演了什麼樣的角色？被當成什麼來看待或對待？
物化：當「女性」作為可以「賺取利潤」的商品時……
若某人覺得一位女性很漂亮，對她脫口說出「妳真漂亮」時，也許算不上物化或性騷擾，很有可能只是純粹的欣賞而已；而其實「愛美」也不局限於女性，作為一個男性，我也很愛美，若有人稱讚我長得很帥或很漂亮，我也會很開心，這也談不上物化不物化的問題。
當我們在談「物化」這個議題時，必須很清楚，我們首先不是針對「個人」與「個人」之間的關係在討論，而是針對「某個群體」在「某個體制」中如何被看待或如何被對待的問題。
我們就舉空服員的制服來做例子：在1970年代，由於大部分飛機的乘客都是男性旅客，為了擄獲這群男性的歡心，於是美聯航（United Airlines）推出了貼身又性感的空姐制服，並拍攝了一系列年輕美女空姐的宣傳照，就是為了利用美女空姐的形象來爭奪男性顧客的市場。
毫無疑問，這種行為就是在物化女性空服員，把她們的美麗視為賺錢的工具，這是非常性別不平等的，難怪現在愈來愈多空服員呼籲要穿褲裝或是素顏上班。（以上資料可參考知乎、中央廣播電台相關內容）
我們可以用這個例子來推想，當女性空服員（某個群體）在航空業（某個體制）中被要求穿著貼身性感的制服，這個事件傳遞出了什麼訊息？——
- 女性空服員應該身材姣好、美麗、年輕；
- 女性空服員所服務的對象主要是男性，所以必須在外形方面取悅他們；
- 只有符合這些條件的女性空服員，對於航空公司才是有價值的、可販售的商品。
所以我們可以簡單總結一下，當我們說「女性被物化」時是什麼意思：
- 女性作為一個群體，其某些外形特質被視為商品來看待；
- 這些女性被某個體制作為商品來販售，以賺取特定利潤；
- 這些女性作為商品，其主要販售的對象客群是男性；
- 這些女性並非因自身的思想或能力獲得價值，而只是因「符合男性欲望的女性特質」而被消費。
在「政治」這個經常被視為男性權力遊戲的場域（尤其是這次的大選，主要參選者都是男性的情況下），我們確實需要更嚴肅地去審視，當女性在這場遊戲中登台時，是扮演什麼樣的角色，又是以什麼樣的形象被呈現；因為這關乎男性政治人物是否具有正確的性別意識，或是否具有足夠的性別敏感度。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：談人生：「物化」——當「女性」作為可以「賺取利潤」的商品時……
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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