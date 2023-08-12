為什麼穿性感短裙在台上跳舞，會被批評是「物化」女性？

文：厭世哲學家

淺談什麼是「物化」

最近「物化」這個詞很熱門，但由於我不想沾染政治的緣故，本來沒有打算發文加入討論；但有些朋友知道我對性別議題特別關注，還是勸我至少寫一點東西，藉著自己的影響力去推動討論。

「物化」是一個學術上的概念，認真要探討的話可以寫出好幾本論文，從馬克思談到盧卡奇，再談到當代女性主義。我不想做這麼學術性的討論，只想從生活的現象出發，釐清一些大家可能會感到困惑的概念。

為什麼女性穿性感短裙在台上跳舞，會遭批評是「物化」女性？

問題的關鍵，不在於女性能不能穿性感短裙，也不在於當事人（跳舞的女性）覺得自己有沒有被物化。關鍵在於：

這是一個什麼樣的活動？此活動意圖宣傳什麼？ 在這個活動中，為何需要女性穿性感短裙跳舞的表演橋段？ 作為一個公開活動，這樣的表演橋段向社會大眾傳遞什麼訊息？

若去除這些脈絡，僅針對「為什麼不能穿性感短裙」或「為什麼不能漂漂亮亮跳舞」做爭論，是沒有任何意義的，這就叫做轉移焦點，意圖模糊討論。

為什麼？一個女性喜歡穿什麼衣服，喜歡跳什麼舞，甚至是喜歡裝扮成什麼樣的動漫人物，都是她的自由，根本牽扯不到什麼物化的問題；但今天若是在一個公開場合，女性作為某種特定形象「被呈現」、「被凝視」的時候，我們就應該去思考——女性在這個場合中扮演了什麼樣的角色？被當成什麼來看待或對待？

物化：當「女性」作為可以「賺取利潤」的商品時……

若某人覺得一位女性很漂亮，對她脫口說出「妳真漂亮」時，也許算不上物化或性騷擾，很有可能只是純粹的欣賞而已；而其實「愛美」也不局限於女性，作為一個男性，我也很愛美，若有人稱讚我長得很帥或很漂亮，我也會很開心，這也談不上物化不物化的問題。

當我們在談「物化」這個議題時，必須很清楚，我們首先不是針對「個人」與「個人」之間的關係在討論，而是針對「某個群體」在「某個體制」中如何被看待或如何被對待的問題。

我們就舉空服員的制服來做例子：在1970年代，由於大部分飛機的乘客都是男性旅客，為了擄獲這群男性的歡心，於是美聯航（United Airlines）推出了貼身又性感的空姐制服，並拍攝了一系列年輕美女空姐的宣傳照，就是為了利用美女空姐的形象來爭奪男性顧客的市場。

毫無疑問，這種行為就是在物化女性空服員，把她們的美麗視為賺錢的工具，這是非常性別不平等的，難怪現在愈來愈多空服員呼籲要穿褲裝或是素顏上班。（以上資料可參考知乎、中央廣播電台相關內容）

我們可以用這個例子來推想，當女性空服員（某個群體）在航空業（某個體制）中被要求穿著貼身性感的制服，這個事件傳遞出了什麼訊息？——

女性空服員應該身材姣好、美麗、年輕； 女性空服員所服務的對象主要是男性，所以必須在外形方面取悅他們； 只有符合這些條件的女性空服員，對於航空公司才是有價值的、可販售的商品。

Photo Credit: 厭世哲學家

所以我們可以簡單總結一下，當我們說「女性被物化」時是什麼意思：

女性作為一個群體，其某些外形特質被視為商品來看待； 這些女性被某個體制作為商品來販售，以賺取特定利潤； 這些女性作為商品，其主要販售的對象客群是男性； 這些女性並非因自身的思想或能力獲得價值，而只是因「符合男性欲望的女性特質」而被消費。

在「政治」這個經常被視為男性權力遊戲的場域（尤其是這次的大選，主要參選者都是男性的情況下），我們確實需要更嚴肅地去審視，當女性在這場遊戲中登台時，是扮演什麼樣的角色，又是以什麼樣的形象被呈現；因為這關乎男性政治人物是否具有正確的性別意識，或是否具有足夠的性別敏感度。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：談人生：「物化」——當「女性」作為可以「賺取利潤」的商品時……

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九