行政院長陳建仁稱前瞻預算不分藍綠和南北，在野黨團抨擊：缺乏規劃、成效不彰
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前瞻計畫近日頻頻登上話題，昨（10）日，國發會主委龔明鑫出席行政院會報告，表示連江縣、台東縣、金門縣三縣市預算分配最多，可見無藍綠顏色之說。不過，在野黨對此說法並不買單，批評預算分配不均、執行績效不彰、欠缺完善規劃等等。
（中央社）前瞻計畫遭批評藍綠有別，國發會昨（10）日指出，前瞻建設無分藍綠，相關地方建設若按照全國縣市人均獲配來看，前3名為連江縣、台東縣與南投縣；行政院長陳建仁也說，前瞻藍綠不拘且均衡南北發展。
前瞻基礎建設計畫近日遭在野黨批評藍綠有別、債留子孫，國家發展委員會昨天在行政院會報告「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」，行政院發言人林子倫昨天主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁說，前瞻建設是為子孫打下未來的幸福、溫暖，也讓世界看見台灣。
陳建仁說，過去台灣基礎建設競爭力相較新加坡、香港、韓國有很大進步空間，加上城鄉發展失衡，因此總統蔡英文上任後，指示執政團隊就前瞻計畫全力以赴，強化重要基礎建設、促進區域均衡發展、改善民眾生活品質，並為經濟成長奠定動能。
「有人說債留子孫，我們不同意」，他表示，前瞻建設是投資未來，讓子孫有更好的發展與建設，且前瞻計畫執行過程中，台灣的舉債減少、還債增加。
陳建仁也說，前瞻計畫藍綠不拘，主要是為均衡南北發展、城鄉發展，相關政策包括班班有冷氣、營養午餐大帶小、長照建設，還有投資水環境建設，才能讓台灣面臨2次大旱都沒有缺水，日前高屏溪水因颱風濁度飆高420倍，也因前瞻建設跟伏流水計畫，供水完全沒有問題。
他表示，依照瑞士洛桑管理學院（IMD）最新評比指標，台灣是全世界競爭力第6名的國家，且單看基礎建設項目也提升至第12名，顯示前瞻計畫實際上是有效的。
國發會主委龔明鑫出席政院會後記者會時則說，截至去（2022）年底，前瞻預算約使用新台幣5611億元，若扣除全國性計畫的1735億元，不分中央地方主辦、用於地方建設的計畫經費為3875億元，以此計算人均獲配，連江縣人均獲配32.44萬最多、台東縣9.56萬次之、南投縣4.84萬第3、之後則是嘉義縣4.13萬，澎湖縣4.06億元，顯見前瞻計畫沒有藍綠之分。
他還說，前瞻前4期創造的實質GDP將會破兆，且相關建設可以用30年甚至40年，絕非債留子孫。
在野黨立院黨團今開記者會，全將矛頭指向前瞻計畫
前瞻基礎建設計畫近日遭在野黨抨擊，國發會主委龔明鑫昨天出面澄清，在野黨今（11）日開記者會齊轟，國民黨立法院黨團更向龔明鑫下戰帖，要求公開辯論。民進黨團表示，立委監督行政部門是正常的事，不用辯論，找龔明鑫來問就好。
國民黨、台灣民眾黨及時代力量立法院黨團今天都在立法院舉行記者會，將矛頭對準前瞻基礎建設計畫。
國民黨籍台北市議員李彥秀說，政府大動作澄清，凸顯民進黨的心虛。民進黨長期以來預算分配看顏色，藍綠執政縣市補助經費落差大。
李彥秀表示，以水環境預算為例，南投只分配到新台幣8.8億元預算，高雄和台南則拿到占總體治水預算的近1/4；就業安定基金也一樣，民進黨執政的高雄市及屏東縣，分別拿到80.6%及15.38%的預算，國民黨執政的彰化縣、嘉義市、新竹縣，連1%都不到，綠能建設也只有台南拿到相關的經費，且中央補助7成5經費，這樣對其他縣市不公平。
國民黨立委李德維說，連國營事業都成為高雄市長陳其邁的提款機，台電都快要倒閉了，還要提供8000萬元給高雄的壽山動物園改建案，提供5億多元給小港運動中心案。
國民黨團總召曾銘宗說，前瞻計畫第1期到第3期，各縣市補助金額中，第1名是高雄市，得到1265億元補助，佔整體23.62%，是台北市的7倍，而民進黨執政縣市加起來佔了51.77%，龔明鑫說沒有大小眼，是裝瞎看不到，國民黨團要求和龔明鑫公開辯論。
民眾黨團表示，前瞻基礎建設計畫缺乏規劃，導致長照據點只重量不重質、高階人才培育未落實，以及風電計畫進度延宕，成果不如預期，又缺乏把關機制，要求政府應檢討前瞻計畫成效不彰的事實，讓國家發展重回正軌。
時代力量黨團則說，前瞻計畫交通項目執行成效不彰，近日監察院審計報告也提到，無法有效降低民眾道路交通安全。政府執行前瞻建設計畫應務實，人民才會有感，呼籲政府重新檢討低落的前瞻交通安全特別預算效益，提出改善方案。
對於在野黨的批評，民進黨團表示，在野黨用預算總數來批評並不公平，應以全國縣市人均獲配來看，才是合理的，補助最多的前3名都是藍營執政縣市，達到城鄉均衡是前瞻計畫推動的目標。
民進黨籍立委吳玉琴說，長照2.0是蔡政府非常重視的政策，預算經費從民國105年馬英九執政時代1年編列45億元，到蔡政府執政後今年投入649億元，成長13倍；長照服務人力也成長3.79倍。長照服務使用人數成長4.12倍，一般民眾對長照政策滿意度達93.7%，家屬的滿意度更高達97.6%，是民眾最滿意的政策，希望在野黨能一起合作，讓長照做得更好。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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