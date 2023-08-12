記憶中的「叭噗」技術上不能算是冰淇淋？花生、芋頭為何成為懷念古早味？
我們想讓你知道的是
叭噗對於許多民眾來說都是一個記憶中的好味道，不過你知道嗎，其實現在看來相對平價的古早味冰，在日治時期可不是人人都吃得起的。而叭噗也因為當時的生鮮水果保存技術還未進步，呈現出特定時代的風貌或口味，諸如花生、花豆、雞蛋（香精香草）、梅子、芋頭，這些經典口味也成為現代人情懷的來源。
文：黃鵬仁（人類學碩士，現為公視台語台主持人）
叭噗——叭噗——
熱天來了，手搖飲早就是台灣全民運動，我來逆風鼓吹，比手搖飲更消暑，更餘韻悠長的叭噗。
叭噗得名有點小曲折；「叭噗」是橡皮喇叭發出的聲音，而喇叭從梵文rapa呼喊的意思。
另一方面，喇叭在日本文化裡，是作為叫賣豆腐跟冰淇淋的招徠工具，也傳給了台灣，這喇叭發出叭噗叭噗的聲音，以台灣人的語感就直接叫這冰為叭噗了！
再來，叭噗不等於冰淇淋，即便一百多年前出現在台灣時，叭噗便以ice cream的片假名出現，但叭噗沒有奶粉，牛奶，鮮奶油，也沒有後來化工食品慣用的乳化劑，叭噗一直質樸地保留著太白粉或樹薯粉的勾芡做法。
就解渴消暑而言，我個人舉雙手雙腳支持叭噗。尤其是這間，在昆明街與貴陽街交叉，介於城內（西門町）跟艋舺（比現在的萬華區小很多的老艋舺）交界點的台式冰淇淋——吧噗老店。
它家五十年前的碗碟，是個已經開始自然裂紋的飛碟型瓷盤，我年方六歲吃下第一口有龍眼乾的叭噗，冰到心坎裡跟後腦勺，半天說不出話來，不誇張地說，類似崇高經驗，像是放學時排路隊回家路上，被西北雨襲擊淋了整身涼快。
叭噗一般被認為是古早味，個人認為古早味有兩個底蘊：一是選取的材料口味，二是技術層面。
所謂古早味多出自於當時技術的約制，或某個既有傳統生活裡習用的素材（dependant path）而呈現出特定時代的風貌或口味。比如口味：花生、花豆、龍眼、雞蛋（香精香草）、梅子、芋頭，沒有生鮮水果。
常識判斷就知，當時水果栽培方興未艾，鳳梨製罐正在起步，哪來做成叭噗。而蜜餞或花生乾料相對取得便利，進料之後可以相當程度地備料以待循序製作。
因此，龍眼、梅子、花生，這我稱之為叭噗的「基本會員」。至於花豆，我認為跟日本甘納豆點心被當時台人熟悉有關而入選，芋頭則是因為充分的澱粉質，在戰後成為主流的叭噗材料。
叭噗不是冰淇淋
技術層面而言，台灣叭噗在全世界冰品的獨特地位，值得說說。
台灣叭噗雖然叫做冰淇淋，但其實不像西式冰淇淋中加了乳化劑，增稠劑等等讓乳水交融。當年牛奶奶粉很貴，頂多富貴人家有煉乳，反而用不起。那麼叭噗如何做成綿密增稠的口感呢？
答案是加了樹薯粉或太白粉，接著利用外層鹽水或硝石的包覆，使桶內的熱原料液體降溫，同時不斷轉圈圈用離心力甩出一層層的霜，桶子裡還有個刮刀把霜刮取攢成冰淇淋。
全世界，據我所知，土耳其，印度，義大利等地沿用刺槐豆裡的豆膠，蘭豆或關華豆的豆膠，來製作冰淇淋（喔，秘魯還有一種蘇木植物裡的塔拉膠也可用），而台灣的叭噗正是少數仍在生產線上，以樹薯粉、太白粉做增稠劑，被庶民生活不斷演繹的食物。
日本時代的叭噗
早在1898年，大稻埕的製冰會社就有生產冰淇淋；根據日日新報記載，1911年艋舺跟大稻埕區域加起來，有五百名的冰淇淋「商人」，其中艋舺兩百，大稻埕三百。
五百個商人？這個小區域裡，相當壯觀啊！冰淇淋至少在台北非常非常密集。
接下來的問題是：這所謂五百個在街上兜售的商人，起碼代表著這五百個人一定得另外有一個或起碼半個幫手，一起準備餡料，操作機器，拌料填充製作，然後自己推著兩輪小車出來兜售，更不消說背後牽涉的機器成本與電力供應（想想是1911的電力供應）。
那就表示這時，已經出現了類中央工廠的形式，也就是說讓人批售的產業鍊已經出現。
但是千萬別想成：當時每個台灣人都吃了冰淇淋叭噗。
大正9年（1920年），日本國內冰淇淋基本價是一球2毛日圓；台灣銀行券在當時與日圓比對1：1。當時日本小學教師月薪是12元日幣；我阿公在總督府僱員的薪水是18元；台灣工人呢，則更低。台灣1920年代工人月薪是6塊錢，平攤下來每天的生活費是2毛。
我為何要岔出這個跟吃無直接關連的事呢？其實是因為許多論述「古早味」企圖塑造傳統根源的時候，都給「古早味」戴上沈重的帽子因此而失真，甚至歪了樓，創造出一個「早在一百年前冰淇淋大流行」那種想像的古早。
拿叭噗而言，它安靜地度過了西洋冰淇淋的大舉圍攻，很頑強地留下來，成為「我們的口味」。那個頑強的口味固著，才是我們情懷的來源。
而我對艋舺這家叭噗的情懷，來自於我父親。這叭噗是我父親在嚴肅的訓導主任外表下，唯二會帶著我「順便路過」的正餐以外的食物（另一個則是莒光路汀州路口，當年下午市集裡的唧筒式泡粉末的沙士）。
我至今還可以聞到父親拿著湯匙給我時，他手指上濃濃的長壽香煙味。再來就是，這個情懷還來自於：雖然這四十年來，我早已脫離那區域的日常生活走動，但一年總有個一兩次當作拜訪老友——吃到了很高興，撲空就留下懸念，警戒自己務必要來關心，免得它不見了。
甚至，歷任女友都得跟著我來那麼一次它家叭噗⋯⋯。
另外，它家叭噗過去有個隱藏版，熟客人可以訂製生日叭噗蛋糕，但面對更熟的熟客，店家會問你「你要不同口味的叭噗，以水平一層層往上鋪，還是像蛋糕塊般分一塊塊組合起來」，我不愛交疊太多口味混亂了，因此總是四個口味一塊九十度角。
台灣風味的叭噗
台灣其他地方呢？在宜蘭，我特別喜歡一家以「東山（也叫做鹽水）月芭樂」（不是紅心芭樂）做的叭噗。這芭樂是更年性（即後熟型）水果，採摘後容易軟爛，因此在生果市場被淘汰；雖然知名飲料曾經使用它做成芭樂汁，但也停產了。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航