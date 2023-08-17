職場宛如宮鬥劇，碰上誣陷的爛戲碼我們該如何自保？
我們想讓你知道的是
在高度競爭的職場環境中，生存宛如上演宮鬥劇一般，常常被咬一口都不知道，不僅對個人的心理造成傷害，也可能影響職業前途。建議大家自己的名聲自己護，自己的冤案自己破，用這篇文章提供大家系統性的處理方式。
文：夏天不上班
在高度競爭的職場環境中，生存宛如上演宮鬥劇一般，保護自己的聲譽變得尤為重要。一旦被誣陷或冤枉，如果沒有好的應對策略，往往不是啞巴吃黃蓮有苦說不出，不然就是打落門牙和血吞。
不僅對個人的心理造成傷害，也可能影響職業前途。所以，這邊建議大家自己的名聲自己護，自己的冤案自己破。以下提供大家系統性的處理方式。
職場中的冤案是怎麼發生的？
- 誤解的形成
職場中，誤解的形成往往來自於溝通不足或訊息的不完整。當我們未能提供清晰的訊息，或未能適時反應，便可能讓他人對我們產生錯誤的印象。
此外，文化和語言差異也可能導致誤解。例如，某些文化可能認為直接的溝通方式是粗魯的，而其他文化則可能認為它是效率高的。如果我們不了解這些差異，誤解就可能發生。
- 競爭所引起的嫉妒
在職場的競爭中，一些同事可能因為嫉妒而進行誣陷。這不只是因為他們想要得到某個職位或機會，而是因為他們可能覺得自己的努力，沒有得到應有的回報。
當人們覺得自己受到威脅或不公平的待遇時，他們可能會採取不正當的手段來獲得他們認為應得的地位。這包括誣陷其他同事或散佈不真實的謠言。
如何正確應對？
- 保持冷靜
當你發現自己被誣陷或誤解時，首先要做的是保持冷靜。情緒化的反應不僅不能幫助解決問題，反而可能使情況更糟。透過保持冷靜，你可以更加理性地分析情況，進而尋找最佳的解決方案。
- 蒐集事實證據
在澄清事實之前，先要確保自己有充足的證據支持。這可能包括電子郵件、文字訊息、會議記錄或其他相關文件。記住，真相是你最強大的武器，所以務必確保所有的資訊都是真實和可靠的。
- 尋求第三方的協助
有時候，單憑自己的力量可能難以澄清誤解。在這種情況下，尋求第三方的幫助是很有必要的。這可能是你的上司、同事，或者公司的人事部門。只要他們是值得信賴的，他們的見證和支持都可以為你提供很大的幫助。
預防被冤枉的策略
- 增進溝通技巧
要減少誤解和冤枉的發生，有效的溝通是關鍵。學習如何清晰、直接且有禮貌地表達自己的想法和意見是非常重要的。當我們能夠確實地傳達自己的意思，大部分的誤解都可以避免。
- 建立正面形象
在職場中，形象代表一切。當你建立了正面且專業的形象，人們很可能會更願意相信你、尊重你，並與你合作。一旦有了這樣的形象，即使有誤解或冤枉發生，人們也更有可能選擇相信你的人格。
- 維護良好的人際關係
在職場中建立和維護良好的人際關係是另一種防範誤解的方法。與同事保持開放且友好的關係，可以建立互信的基礎。當你與他人建立了良好的關係，他們在面對可能的誤解或冤枉時，可能會更願意站在你這邊。
從中學到的教訓
- 不斷自我提升
每一次的冤枉都是一次學習的機會。無論是檢視自己的行為、還是改進自己的溝通技巧，這些都是從困境中提煉出的寶貴經驗。透過這些事件，我們可以更加了解自己的不足，並持續努力改善。
- 學習原諒
當我們選擇原諒他人的時候，我們其實是在給自己一個機會，讓自己從憤怒和恩怨中解脫出來。原諒意味著放下過去，開始新的人生章節。它不只是為了他人，更是為了自己的心靈健康。
結語
在競爭激烈猶入宮鬥劇的職場環境中，我們都可能會遇到各種誤解和冤枉，而保護自己的聲譽和應對冤枉是相當重要的技能。誤解和冤枉往往源於溝通不足、競爭的嫉妒，以及文化差異等因素。
為了正確應對這些情況，我們應該保持冷靜，蒐集證據，並尋求第三方協助。同時，我們也可以透過提升溝通技巧、建立正面形象以及維護良好的人際關係，來預防誤解和冤枉的發生。
從這些經驗中，可以學到持續自我提升的重要性，每一次的困境都是一個成長的機會。而學會原諒不僅有益於他人，更有助於我們自己的心靈健康。
在職場中，我們要時刻護住自己的名聲，用堅定的心態和明智的處理方式，讓自己能夠在競爭中脫穎而出，實現個人和職業的成功。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：冤枉啊大人！如何在職場上替自己擊鼓鳴冤
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。