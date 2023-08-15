大眾對性慾有太多迷思，其中之一就是不能分辨「性喚起」以及「慾望」的不同

文：茶 | Shout Out Sex 無性不談

前幾個月的訂閱制文章都在講「性慾油門／煞車」的概念，希望講到現在應該有讓大家理解了，我們的大腦怎麼控制我們的性慾。

簡單重複一遍，性慾不是單純透過性技巧就能挑起的，你的大腦才是最大的性器官，你的人生經歷、你的周遭環境、你的當下狀態，都是影響性慾的一環，有些起正反應，有些則起負面效果，當正反應大於負反應的時候，才是美好性愛的開始，這時候你汲汲營營學習的性技巧才會真正派上用場。

而在那之前，腦袋沒有產生慾望，單純靠華麗的性技巧花招引發身體反應，即便能夠完成一場性愛，相信我，也不會是你想要的那種。

很可惜的，懂得這個理論的人實在太少，再受限於對於「性慾」的迷思，對大多數人而言，沒有情緒投入的平庸性愛可能才是關係裡的常態。

對於性慾能有什麼迷思？

有哦，太多了！

之前講過一個關於性慾對於身體而言，並非與食慾一模一樣的概念，今天則來講一個「自發性VS.反應性」的性慾迷思。

你是不是也跟之前的我一樣，覺得性慾就是一個在每個人體內，固定一段時間就會出現一次的東西？只不過大家出現的頻率是不同的，有些人，可能是較多男性，出現頻率可以達一天多次，有些人，可能是較多女性，出現頻率僅幾天一次，甚至可能是幾週一次。

確實，傳統上定義的生理男性與女性最大的不同，除了身體部位組成之外，就是賀爾蒙了。性賀爾蒙會造成性慾高低影響，大家應該都聽說過，有子宮月經者在經期循環的某個特定時刻，突然會有高漲的性慾，懷孕者也會在某個階段感覺到強烈的性慾，賀爾蒙對於性慾的影響是千真萬確的，而這不只發生在女性身上，男性的性賀爾蒙——睪固酮也會影響男性的性慾。

差別在於，男性的性賀爾蒙循環單位是一天（事實上這也是為什麼「一天」被定義為24小時，追溯到最早就是根據男性體內賀爾蒙循環制定的），但女性的循環則是一個月，這就很明顯的，能夠在基礎上造成普遍男女性感受到性慾的頻率差異，但這只是非常明顯的族群差異，要討論性慾，需要專注的應為個體差異。

然而，上述這個「性慾發生頻率」照理說指的應該是「性喚起Arousal」，但大家卻以為是「慾望Desire」。

「什麼意思？性喚起？慾望？不都是同樣東西嗎？」

不是，他們是兩件事！雖然顯然沒有人在區分它們，但這其實就是所有問題的來源，也是大家無法擁有高品質性生活的原因。

「性喚起Arousal」是關乎你的身體，是你的身體對「性相關」訊息作出的生理反應，例如心率、血液流動、體溫、濕潤等。「慾望Desire」則更關乎你的想法，包括所有心靈的感受或「情緒狀態」，所以「慾望」才是讓人真的想做愛的動機。

這個錯誤的理解造成什麼悲傷的後果呢？

就是我們常聽見的情侶互相覺得性慾不合，想要的頻率不同，必須在頻率之中找到一個妥協點，時間到了就得要有性行為才能夠維持正常性生活。在這種規劃之下，性生活的品質難以提升，因為把重點放在「性喚起」，而不是「慾望」。即使有性喚起，沒有慾望，也無法讓人好好享受性愛。

講回來今天的重點，即便所有人體內都有性賀爾蒙在作用，但不是所有人都會因為有性喚起，就產生想做愛的慾望，除了要考慮「性慾油門 ／ 性慾煞車」的作用之外，還有一個明顯的個體差異，那就是有些人的性慾屬於「自發性Spontaneous」，有些人則是屬於「反應性Responsive」。

這是什麼意思？

自發性（Spontaneous）的性慾，意思是這個人可以毫無理由的突然就想要做愛、感覺到慾望，完全不需要外務介入，這比較常在男性和有陰莖的人身上見到。

另一方面，反應性（Responsive）的性慾則不然，這種性慾不會無中生有，而是會因為與其他跟性相關的外務接觸，而開始產生慾望。

例如，看到很喜歡的人、接受伴侶的撫摸、感覺到自己的身體很性感等等，可以想像成是一朵含羞草，基本上需要一定程度的碰觸，才會產生閉起的反應。而根據調查，許多女性都屬於這樣的性慾類別。

在這個性慾類別之上，再加上性慾油門與煞車的影響，才會是一個人想不想做愛的關鍵，而不是到底幾天一次或幾週一次。

常常有人問說，「我女友性慾很低，是不是性冷感」，讀完這篇文章，希望你可以了解，不想做愛有太多原因，他的性慾是自發性的還是反應性的？他的性慾油門跟煞車分別是什麼？哪一邊比較敏感？

如果是反應性的，你有試著慢慢挑起他的慾望嗎？如果他的煞車很敏感，那你們有嘗試排除這些因子，並且加強油門嗎？在這些問題都沒有被解決之前，就急著想把人確診「性冷感」有什麼幫助呢？而事實上，性冷感也並沒有你想像中的常見，大部分真的都只是因為，沒有找到挑起慾望的方式而已。

參考資料

〈Come as you are〉

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：性慾低就是性冷感嗎？其實性慾不是全都無中生有的！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九