黃崇凱的架空歷史漫談：「穿越」是你我成為他人的慾望，有如《七龍珠》的基紐特攻隊
我們想讓你知道的是
拋棄身分、追尋新的認同，聽起來屬於「向內」的探索，但它的反向就是外界的人如何看待你。因此，這類作品也不可避免地會觸碰到「人與外界的關係」。《七龍珠》有個著名橋段是主角悟空、悟飯遇上了敵人基紐特攻隊。戰鬥過程中，基紐隊長發現他們打不過能力高強的悟空，於是使用大絕招，讓自己跟悟空「互換身體」。
撰文：李修慧
受訪者：黃崇凱
台灣漫畫家陳弘耀的經典作品《一刀傳》於CCC數位平台進行連載。成書於現代漫畫讀者較陌生的八零、九零年代，《一刀傳》竟融合了當今最流行的「穿越」要素——當代的武俠迷陳一刀，偶然間和明朝萬曆年間的武俠高手陳一刀，穿越時空互換身分。
「成為他人」這歷久不衰的主題究竟反映出何種欲求？明顯不符合現實的機制又能如何地刺激讀者去思索歷史？我們邀請到小說家黃崇凱從自身的閱讀與創作經驗出發，談談對於「架空歷史」及「穿越」題材的見解。
身分互換體現「想要成為另一個人」的慾望
針對「身分互換的穿越」，小說家黃崇凱不僅是漫畫讀者，也是這類故事的創作者，他2021年出版的長篇小說《新寶島》就是「地理穿越」的作品，小說講述全台灣人一夜之間跟古巴人對調位置，台灣人跑到古巴去，古巴人也統統被不明力量轉移到台灣來，刺激讀者思考人民、政府、身分與土地之間的關係。
無論是時間穿越的《一刀傳》、空間穿越的《新寶島》、媽媽的靈魂跑進女兒身體裡的日本小說《秘密》，或是男女主角互換身體的韓劇《秘密花園》，黃崇凱說，這類作品都體現了人類本能的慾望：「我想要過另外一種生活、我想要成為另外一個人。」
所謂穿越、身分互換聽起來很「不科學」，但黃崇凱說，身分互換也不只出現在奇幻和科幻作品中，並舉了日本小說家平野啟一郎的小說《那個男人》為例，故事架構在現實世界，小說始自一個男人的死亡，當周邊的人要查明這名男子的身分、找他的家人時，卻發現這個男人所登記的身分不是「他本人」，他冒名頂替了另一個人的身分，並以這個身分過活、直到死亡。
你所遭遇的一切，終將成為你
拋棄身分、追尋新的認同，聽起來屬於「向內」的探索，但它的反向就是，外界的人如何看待你。因此，這類作品也不可避免地會觸碰到「人與外界的關係」。
黃崇凱舉知名漫畫《七龍珠》做例子，《七龍珠》有個著名橋段是主角悟空、悟飯遇上了敵人基紐特攻隊。戰鬥過程中，基紐隊長發現他們打不過能力高強的悟空，於是使用大絕招，讓自己跟悟空「互換身體」。
「悟空的戰鬥力非常強，基紐隊長以為只要霸佔他的身體，就可以發揮出這些戰鬥力。但事情的發展並不如基紐隊長想的這麼容易，實際上他跟另一個重要角色達爾互打的時候，他就發現，他沒有辦法發揮出那個身體可能一半的能力。」
漫畫雖然沒有解釋原理，但黃崇凱說，以人與外界的關係來看，這個狀況也不難想像，「你怎麼使用你的身體，都是長時間累積的，這個長時間累積的過程必然包含你跟你周圍的外界互動，慢慢地學習，你的身體會記得這些東西」。
而與外界互動會影響的結果，不只身體能力。黃崇凱說：「這個也提示我們另外一件事情：你要知道自己是誰、你要去做什麼事情，這些不完全跟你自己有關，它也跟你怎麼看待外界、你怎麼跟外界互動有關。」
而我們所遇上的一切人、動物、無生命的事物、城市景觀，都有可能形塑我們的行為，成為認同或身分的一部分。
「架空作品」的幻術：文字不一定精確，卻能帶出歷史感
除了「穿越」這個類別，《一刀傳》也可以歸類為「架空歷史作品」。當代無論是電影、連續劇，架空歷史作品大行其道，但虛構歷史的操作並不容易，黃崇凱說，有時候需要施展一點語言的「幻術」，才能成功讓讀者融入虛構背景。
黃崇凱以金庸武俠小說為例，金庸虛構了一個不可思議的武俠世界，但故事的情節卻立基於現實歷史，例如《倚天屠龍記》發生在元末，《射雕英雄傳》與《神雕俠侶》則發生在南宋末年。為了讓讀者有「歷史感」，金庸的用字遣詞都經過設計。
黃崇凱舉例，比如我們平常可能會講「普通人家」，但如果金庸要表達相同的意思，「他可能就不會用『普通』這兩個字，他會用『尋常』，當你看到『尋常』的時候，那個詞彙的感受，跟當代日常口語使用的詞彙有一個明顯的差距」。
黃崇凱進一步解釋：「但事實上，在那些時代的人真的是這樣講話嗎？我們也不知道，我們也無法確定，可是他就是創造出一種幻覺，讓你覺得，有些東西是可信的，你可以很容易地融入這個故事。」
金庸的故事建立在真實歷史的宋朝、元朝，我們或許很難確切知道，當時的人如何講話、怎麼發音。但作者透過「非日常的詞彙」，創造一種具有歷史感的敘事腔調，於是能成功讓讀者相信，這一段段動人的故事，發生在過去。
「架空作品」的提醒：歷史並非穩固不變
不過，無論透過什麼樣的技巧，架空歷史作品最重要的核心，都是提醒我們：歷史並非穩固不變。
黃崇凱再度以金庸為例，金庸總讓他的虛構人物，與真實歷史交織互動，「郭靖和成吉思汗可能在某些歷史場景中曾經有往來，楊過在襄陽城的戰役也曾經用他的武功擊斃一個大汗蒙哥」。[1]
而這類融合真實史實與虛構內容的故事，可能刺激我們對於歷史的想像，黃崇凱說：「歷史有很多發展的方向，有可能會因為一些小事情，造成整個歷史局勢的改變。」
如果這些南宋、元朝、蒙古、襄陽之類的詞彙讓人有點頭昏腦脹，黃崇凱也舉了更貼近台灣的例子，台灣小說家瀟湘神的《台北城裡妖魔跋扈》和《帝國大學赤雨騷亂》。
這兩部作品的故事都設定在1950年代，但小說家假想，日本沒有打二次大戰、國民黨也沒有來到台灣，因此，1950年代的台灣，在小說中，仍然是日本的一部分。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！