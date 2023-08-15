「空姐應援團」爭議：民眾黨的每一個回應，重點都只有「不可以怪到柯文哲身上」
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台灣民眾黨在8月初舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」試圖洗刷「仇女」標籤，卻因為活動中出現打扮性感的「空姐應援團」表演，而再度陷入物化女性的爭議中。作者認為，各方在討論「物化女性」時都僅站在自身的立場發言，而並非真就「物化」的核心觀點來做討論，讓這件事跟白飯事件一樣，吵一吵過一陣子就雲淡風輕，什麼問題都沒解決。
8月5日，台灣民眾黨（2019年成立的那個）舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。由於該黨總統候選人柯文哲，長期被視為仇女、厭女、歧視女性，所以外界認為這類活動，是為柯文哲，撕掉「仇女」言論／標籤的造勢活動，吸收女性支持者。
但在活動上，出現一群穿緊身窄裙、鏤空上衣的「空姐應援團」，上台熱舞，再度引發爭議。
舞團應援成物化空姐？
根據報導，會有空姐應援團，是去年選舉以華航機師名號參選的現任北市議員張志豪規劃的，現場有空姐，但是在台下聲援，因為不擅歌舞，所以請來「飛藝舞團」演出。
而飛翼舞團在8月7日也出面表示，「沒有任何對於服裝緊身還是寬鬆是否物化女性的想法」。之所以辦成空姐是因為現場有送機票，想說應景，情趣空姐服是本來就有的表演服裝，一切都是舞團自己規畫，並跟主辦討論過後呈現的樣子。
空姐舞被桃園空服員工會成員譴責，說「空姐應援團」再次加深社會對女空服員的刻板印象，是對女空服員的集體性騷擾，此種物化和性化女空服員的惡劣行徑，應予以強烈譴責，柯文哲和張志豪應該公開道歉。
柯文哲競選辦公室陳智菡隨即指出，「空姐應援團」表演是後援會邀請專業舞團表演，當中有飛機相關橋段，舞團才會建議服裝，主辦絕無不尊重職業，甚至物化之意。
陳智菡也說，尊重舞團專業，也尊重女舞者自主意識，任何組織和個人都沒有權力要求別人為身體自主道歉。還嗆說「如果舞團選擇和服、韓服跳舞，是否會被指控是對日本、韓國人不敬？」
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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