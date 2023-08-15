TNL+ 2023/08/15,
社會

「空姐應援團」爭議：民眾黨的每一個回應，重點都只有「不可以怪到柯文哲身上」

「空姐應援團」爭議：民眾黨的每一個回應，重點都只有「不可以怪到柯文哲身上」
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

台灣民眾黨在8月初舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」試圖洗刷「仇女」標籤，卻因為活動中出現打扮性感的「空姐應援團」表演，而再度陷入物化女性的爭議中。作者認為，各方在討論「物化女性」時都僅站在自身的立場發言，而並非真就「物化」的核心觀點來做討論，讓這件事跟白飯事件一樣，吵一吵過一陣子就雲淡風輕，什麼問題都沒解決。

8月5日，台灣民眾黨（2019年成立的那個）舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。由於該黨總統候選人柯文哲，長期被視為仇女、厭女、歧視女性，所以外界認為這類活動，是為柯文哲，撕掉「仇女」言論／標籤的造勢活動，吸收女性支持者。

但在活動上，出現一群穿緊身窄裙、鏤空上衣的「空姐應援團」，上台熱舞，再度引發爭議。

舞團應援成物化空姐？

根據報導，會有空姐應援團，是去年選舉以華航機師名號參選的現任北市議員張志豪規劃的，現場有空姐，但是在台下聲援，因為不擅歌舞，所以請來「飛藝舞團」演出。

而飛翼舞團在8月7日也出面表示，「沒有任何對於服裝緊身還是寬鬆是否物化女性的想法」。之所以辦成空姐是因為現場有送機票，想說應景，情趣空姐服是本來就有的表演服裝，一切都是舞團自己規畫，並跟主辦討論過後呈現的樣子。

空姐舞被桃園空服員工會成員譴責，說「空姐應援團」再次加深社會對女空服員的刻板印象，是對女空服員的集體性騷擾，此種物化和性化女空服員的惡劣行徑，應予以強烈譴責，柯文哲和張志豪應該公開道歉。

柯文哲競選辦公室陳智菡隨即指出，「空姐應援團」表演是後援會邀請專業舞團表演，當中有飛機相關橋段，舞團才會建議服裝，主辦絕無不尊重職業，甚至物化之意。

陳智菡也說，尊重舞團專業，也尊重女舞者自主意識，任何組織和個人都沒有權力要求別人為身體自主道歉。還嗆說「如果舞團選擇和服、韓服跳舞，是否會被指控是對日本、韓國人不敬？」

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