颱風重創南投仁愛鄉原民部落：極端氣候威脅迫在眉睫，未來總統如何接招？
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「這次颱風讓仁愛鄉的每個部落都被切割成一個個孤島，」刑玉玫說，災後一周部落孤島狀態仍未解除，「我們應該從經歷災難中記取教訓，找出應對的策略與治理手段。」然而，若氣候變遷未得到緩解，氣候型態只會更趨於極端，這也是為何我們需要一個「氣候領袖」。
文：綠色和平氣候與能源專案小組
近期杜蘇芮、卡努兩颱風過境釀台灣災情。卡努颱風外圍環流暴雨，造成南投縣仁愛鄉單日雨量破紀錄，土石流、淹水災情，使得仁愛鄉內數個原住民部落各自出現孤島狀態，聯外交通受阻。
回顧這次災害處理，除了地方應檢討災害應變能力，中央也要面對的是氣候危機下的氣候與能源治理。面對即將到來的總統選舉，候選人必須提出氣候與能源政策，除了減緩未來災害衝擊之外，更要加強2030年減碳目標與具體政策，才能帶領台灣迎接氣候挑戰。
南投仁愛鄉單日雨量，創兩百年來最高
台灣過去四年沒有颱風過境，這次一來就是連續兩颱，造成重大災情。綜觀全台，根據中央災害應變中心7月28日與8月5日之統整會報，兩颱共計造成一般災情共4886件。農業產物及民間設施估計損失共5億3068萬元；曾停電戶數達34萬9478戶、曾停水4萬6150戶。
全台災情中，最嚴重的地區是南投縣仁愛鄉。
根據中央氣象局統計，8月4日南投仁愛鄉境內仁愛、廬山氣象站測得破紀錄的749、667毫米，是設站有史以來最高的單日降雨量；奧萬大雨量站測得672.5毫米的單日降雨量，是兩百年一見的大雨。南投縣埔里市區由霧社唯一進入部落的道路——台14線因為瞬時強降雨而崩塌，災情慘重。
根據綜合數據，截至8月8日下午，仁愛鄉土石坍方緊急救援撤離250人；停電影響4982戶，177戶尚未恢復供電；停水影響戶數580戶，500戶仍持續搶修中。當地最大群體是仁愛鄉內的賽德克與泰雅族人，氣候危機狀況下，他們是氣候災難下第一線受衝擊族群。
最難過父親節，斷網斷路、原民部落個個成孤島
「在部落長老們的記憶裡，從來沒有這麼大的雨勢；甚至比九二一大地震的災害更大，是所有人生平中最嚴重的災情」，位於廬山部落的南投縣「能高越嶺道生態旅遊推動發展協會」蹲點顧問刑玉玫說。
從霧社沿著塔羅灣溪深入賽德克族部落，春陽村第二班的土石流及第四班因路基流失道路塌陷，阻斷深入部落的唯一通路；精英村所屬的盧山溫泉區，滚滾溪水淹沒橋樑，更掏空路基塌陷聯外道路、懸空立體停車場，其後山的馬赫坡部落，更是孤島裡的孤島，完全斷絕對外的所有聯絡通道，總計約百餘人受困。
另外，盧山部落對外亦因台14線多處士石流掩蓋路面布阻斷通行，周邊的產業道路幾乎全數因坍方受阻，連不幸罹難的居民治喪也出現問題，族人在救災中度過困難的父親節。
「這次颱風讓仁愛鄉的每個部落都被切割成一個個孤島，」刑玉玫說，災後一周部落孤島狀態仍未解除，她強調「我們應該從經歷災難中記取教訓，找出應對的策略與治理手段。」政府除應盡速通暢各級道路，且應檢討 「道路分級分層治理」的規則與慣例，在搶救災區的適用性，尤其是倚賴高山農業為經濟主要來源的部落，農作物無法除產地運出，更增加災損的嚴重性。
解除供電、及接通部落臨時水管供水的民生問題後，基地台受損，通聯及網路斷線也嚴重影響災情訊息的即時傳遞、及對外聯繫水的通訊。再者，仁愛鄉雖已實施垃圾不落地政策，因垃圾車無法進到各村落，災後垃圾無法運出，災情除影響環境衛生，更有大量垃圾因此被丟棄在山谷野地。
極端氣候威脅迫在眉睫，未來總統如何接招
面對氣候災害，不可忽視極端氣候的影響。研究報告顯示，近年來東亞和東南亞的颱風威力比1970年代後期增強12%至15%，此外，風速大於210公里、威力等同4級和5級颶風的強烈颱風數量，比1970年代後期增加至少一倍。
若氣候變遷未得到緩解，氣候型態更趨於極端。面對嚴重災情，總統候選人需要更全面的治理思維及具體因應政策。根據聯合國氣候專門委員會IPCC指出，全球必須在2030年前將溫室氣體排放減半，並達成2050年淨零排放目標，才能避免更加極端的氣候災難發生。
距離2030年，我們只有七年的時間。
要達成減碳目標，2024年總統候選人應該擺脫政治口水戰，作為「氣候領袖」，好好思考台灣淨零未來，規劃具體氣候與能源政策，包含發展多元再生能源技術並加速商業化；從建築、交通、大型活動建立大眾容易親近的淨零示範，提升綠色就業機會；以及加強森林和海洋保育等自然碳匯，保護生物多樣性，調適氣候變遷。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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