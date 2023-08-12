2023/08/12,
城鄉

香港人的臺灣門牌觀察

香港人的臺灣門牌觀察
Photo Credit: 作者提供

我們想讓你知道的是

在臺灣的時間久了，開始意識到這兒對門牌號碼的編排有一套十分嚴格的邏輯，最少相對於香港來說就明顯是。

文：梁啟智

有些事情對旅客是不重要的，住下來之後就不得不留意。門牌號碼是一例。

在臺灣的時間久了，開始意識到這兒對門牌號碼的編排有一套十分嚴格的邏輯，最少相對於香港來說就明顯是。香港的地址編號是挺沒邏輯的，大型屋苑有自己的一套（這又要分新和舊），公共屋邨又一套，一般街道又有一套，而且有很多很多的例外。平時填表格的地址欄，如果預先有劃好「街」、「座」、「號」要填的話，通常都會撞板，總會有人的地址是對照不上的。相對來說，臺灣的對門牌號碼的編排就有很清楚的規範，填表格寫地址時也十分好填。

最基本的，先說街名。臺灣有法例規定「大道」、「路」和「街」的標準。以臺北市為例：「通道寬度在十五公尺以上，長度在三百公尺以上者為路」、「路之寬度在二十五公尺以上，屬跨區之重要道路或具有該區指標意義者，得稱為大道」、「通道寬度在八公尺以上未滿十五公尺，長度在三百公尺以上者為街」。換言之，道路命名分層依次為：「大道」、「路」，然後才是「街」。相對來說，香港就隨意得多。既有很窄的「路」和「道」，也有很闊的「街」，特別是在舊區更欠邏輯。

在臺灣，如果一條路很長的話，一般會分為「段」，如從中山北路一段分到中山北路七段，然後每段的門牌號碼從新起算（不過台中和高雄又有些不同，例如高雄就會用「一路」、「二路」和「三路」來命名同一條路的不同段，臺中的「一路」、「二路」和「三路」卻是平行的路）。在臺北，門牌號碼是由行政院和監察院對出的那個十字路口（即是「臺北零公里」）起算的，東西行者北邊為單號，南邊為雙號；南北行者東邊為單號，西邊為雙號。

在「路」和「街」的下面有「巷」，命名方法是算那條巷是從大路的那個號碼的位置分出去；然後還有「弄」，邏輯和「巷」的命名方式一樣，只是再次一等；如是者，可以拆出「溫州街74巷5弄3號」的門牌號碼。我覺得這套命名方式極好用，很容易可以找到地址，因為都是數字，背後都很有系統。

順帶一提，我覺得門牌號碼在臺灣比在香港重要。在香港，因為很多人都住在大型屋苑，它們的名字基本上會取代門牌號碼的功能。在臺灣，類似的大型集合式社區比較少，也就更依賴門牌號碼。還有，臺灣建商為社區或大樓改名字，有時比香港的地產商還要誇張，都不好意思說出口，還是叫門牌號碼好了⋯⋯

說到這兒，還要提一個香港和臺灣之間的有趣分別。如果一座大廈是拆了以前數座房子而建成的話，這門牌號碼該怎樣算？在香港，通常的做法是把所有號碼串起來，例如「18-22號」，又或直接取其中一個吉利的號碼就算，其他號碼當作跳過去；至於大樓上面的單位，則再自己編號碼或英文字母，如701、702，或7A、7B等等。在臺灣，我發現新建的大樓是會繼承本來的門牌號碼，還會應用在上層單位當中。例如一座大樓建在本來的18號、20號和22號的基地上，每層有三個單位，那麼這些單位的門牌會繼續是18號、20號和22號的不同樓層，雖然都以同一組電梯出入。這個對香港人來說有點不可思議。

那如果基地只有一個門牌號碼，上面蓋高樓而每層有很多個單位，那怎麼辦呢？這時候，它們就會被編為「7樓」、「7樓之1」、「7樓之2」不等。注意：「7樓」和「7樓之1」是兩個單位來的！這對香港人來說又是個腦爆炸的數法⋯⋯

總的來說，臺灣的門牌號碼比香港的有規矩，最少不會出現不知道「一樓」是不是地面層的混亂（在香港，「一樓」有時是地面層，有時是第二層；臺灣的「一樓」必定是地面層）。至於好不好用，則我想在臺灣長大的人會習慣，香港人則要學習。至於為什麼臺灣對地址會有這樣清晰的規定，我懷疑是由日本殖民統治加上國民政策戒嚴時期留下來的「監視國家」傳統所使然⋯⋯當然，我沒有做過研究，所以只是瞎猜啦。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「臺灣門牌觀察」）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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