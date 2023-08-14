2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用

放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。

2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。

Photo Credit：DevDays Asia

DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包

今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。

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另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。

除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。

Photo Credit：DevDays Asia

不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！

不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！

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DevDays Asia 2023 活動詳細資訊

－台北場－

活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）

活動地點：南港展覽館2館

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－高雄場－

活動時間：9月15日（五）

活動地點：高雄萬豪酒店

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