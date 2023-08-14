俄烏戰爭：俄羅斯新歷史教科書將軍事入侵正當化，學童被教導若非普亭「人類文明將走向終結」
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課本辯稱，2022年全面入侵烏克蘭的關鍵原因，是烏克蘭可能加入北約組織。要是烏克蘭加入了北約，然後「在克里米亞或頓巴斯挑起衝突」，則俄國將被迫對整個北約宣戰。課文稱：「這很可能會是文明的終結，而這絕不可能被允許成真。」然而，烏克蘭加入北約，無論在當時還是在今天，都是遙不可及的事。
莫斯科當局公布一部新教科書，旨在將俄烏戰爭正當化，並指責西方試圖摧毀俄羅斯。
據俄國媒體刊登的書摘，學童將被教導，要不是總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭採取其「特別軍事行動」，人類文明將走向終結。
教科書名為《俄羅斯歷史，1945年至21世紀》，由總統顧問弗拉基米爾・梅金斯基（Vladimir Medinsky）參與編著。他曾是俄羅斯文化部長。
俄羅斯全面入侵烏克蘭始於2022年2月，而這是首部獲准在俄國學校中使用，提及了這些近期事件的歷史教科書。
從9月起，俄羅斯中學最後一年——11年級，即介乎17至18歲的學生（相當於高三）——將學習這些內容。
這部教科書宣稱「西方頑固尋求破壞俄羅斯內部穩定」，為達到此目的，西方列強散布「赤裸裸的恐俄症」。
教科書還說，他們繼而將俄國「拉扯」進各種各樣的衝突，西方的終極目標是要摧毀俄羅斯，控制其豐富礦產。
該書將克里姆林宮的各種政治宣傳老調重彈，將烏克蘭描繪成一個由極端民族主義分子掌控，野心勃勃，同時受西方操控的國家，又指控西方以之作為反俄「攻城錘」。
據該書所稱，烏克蘭不過是西方炮製來噁心俄羅斯的玩意，就連其藍黃色國旗都是奧地利人編造出來，旨在說服烏克蘭人他們跟俄國人並不一樣的。
這部教科書還充斥了各種各樣的扭曲與操弄。
舉例說，該書形容2014年俄羅斯進攻烏克蘭是東部頓巴斯（Donbas）地區的群眾「為保持俄國人身份」而起義，期間得到了俄國「志願者」參與其中。課文並未提及俄羅斯在當時以及此後八年，向頓巴斯地區輸送的軍事硬件與人員。
課本還辯稱，2022年全面入侵烏克蘭的關鍵原因，是烏克蘭可能加入北約組織（NATO）。
課文稱，要是烏克蘭加入了北約，然後「在克里米亞（Crimea）或頓巴斯挑起衝突」，則俄國將被迫對整個北約宣戰。
課文稱：「這很可能會是文明的終結，而這絕不可能被允許成真。」
然而，烏克蘭加入北約，無論在當時還是在今天，都是遙不可及的事。
課本也錯誤宣稱，在2014年俄羅斯吞併克里米亞以前，烏克蘭有計劃將塞瓦斯托波爾（Sevastopol）——俄羅斯黑海艦隊常駐地——變成北約組織基地，又稱基輔試圖獲取核武器。
書中另一項錯誤的斷言是，直到2014年為止，80%烏克蘭人口視俄語為母語。據口碑頗佳的拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）2006年發表的一項民意調查，只有30%烏克蘭居民認為其母語是俄語，52%認為烏克蘭語是其民族語言。
課文提醒學生警惕「製造擺拍短片與假照片假影片的全球產業」，似乎是回應網上有諸多暗示俄軍部隊涉嫌在烏克蘭犯下暴行的材料。
在有關「特別軍事行動」的章節中，這部教科書稱：「西方社群網路與媒體對於散布假消息樂此不疲。」
俄羅斯當局此前將一些指責俄軍針對烏克蘭平民的活動人士投獄，例如，長年批評克里姆林宮作為的伊利亞・雅辛（Ilya Yashin）因在網路直播串流中談論俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）懷疑犯有戰爭罪行，於2022年12月被判囚8年半。
課文嚴厲批評在俄羅斯入侵烏克蘭之初，西方所實施的制裁措施，並將之呈現為「摧毀俄羅斯經濟」的企圖，並錯誤宣稱該等制裁「違反一切西方念茲在茲的國際法慣例」。
與此同時，西方商號在全面入侵開展後不久從俄羅斯撤資，也被呈現為對俄羅斯商人的「絕好機遇」。
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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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