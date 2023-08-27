中國行為藝術家以「贖罪券」對抗碳排放，無論做好事或接受好處的人都很害怕

近幾個月來，熱浪席捲中國從北到南多個省份，許多地方的氣溫甚至超過40度，頻頻有報導傳出中暑致死案例。在這種情況下，中國行為藝術家「堅果兄弟」（「堅果」）發起為高碳排放公司「贖罪」的倡議，希望幫助那些必須直接面對高溫天氣的戶外勞動者防暑降溫。

他把這項倡議發佈在中國社群媒體賬號上，但不到一個星期就被封鎖。原本打算眾籌10萬元的「贖罪券」，目前只籌到9000多元。

「在中國做項目有一個特點，很多事情要隨機應變，」堅果兄弟接受BBC採訪時說。他預料到這次也可能存在風險，但依然在透過各種方式推動計劃。

堅果兄弟僅以此名為人知曉，他在過去十年左右從事自由藝術創作，專注環境問題，擅長用戲謔的手法引導公眾關注和參與。

他曾在北京霧霾天氣中推著一台工業吸塵器在街頭「吸塵」，將收集到的顆粒濃縮製成一塊「霧霾磚」，啟發公眾思考空氣污染問題。他還曾在山東淄博受到污染的河水中放入形似魚和辣椒的大型物體，製造出一鍋「火鍋魚」，引發社會關注當地的水污染問題。

「以荒誕應對荒誕」，他曾這樣形容自己的藝術手法。

這些年來，他一直嘗試在科學家和公眾之間架起一座橋樑，將枯燥的科學數據與個人感知聯繫在一起，啟發不同領域的人意識到環境問題的嚴重性，並倡導大家親身參與進來一起推動改變。

為碳排放行為「贖罪」

堅果這次希望把全球暖化的科學概念帶到公眾視野，喚起人們思考碳排放如何影響底層勞動者的問題。

「前些年一直覺得這個概念離我們很遠，但最近切身體驗到了高溫的惡劣，周圍還出現了颱風、暴雨、乾旱這些極端天氣，給人們帶來非常直接的影響。」 他說。

7月中旬的一天，他騎車去買書，陽光炙烤著大地，兩三公里的距離就令他汗流浹背，苦不堪言，由此聯想到那些不得不每天面對高溫的勞動者。

「每一次災難發生，一般都是最弱勢、最窮的人最先受到衝擊。」

他重點關注環衛工人、外賣員、建築工人等群體，建立了微商眾籌管道，希望籌集1000份「贖罪券」，發放給30個城市的戶外勞動者，用於購買礦泉水、遮陽帽等物資。但7月初發佈消息後，不到一周管道就被封鎖，他共籌集到90多份。

堅果介紹，「贖罪券」一詞來源於中世紀的羅馬教廷，當時教廷為籌措資金，授權神職人員售賣贖罪證明書，後來逐漸成為一種斂財工具。他想用贖罪一詞諷刺一些沒有為碳排放行為負責的公司，也包括那些透過創造誤導性環境主張來將自己「洗綠」的行為。

Photo Credit: PA / BBC News

堅果希望一開始由公眾出資購買贖罪券，代替這些公司贖罪，從而倒逼公司意識到自己的行為，真正承擔起責任。

「互聯網上有個詞叫『嘴替』，意思是代替網友表達心聲，這讓我聯想到『罪替』，就是代替負有原罪的公司贖罪的意思。」堅果語帶調侃地說。今年42歲的他相貌清瘦，頭髮及肩，操著一口地方口音。

參與該項目的志願者陸風表示，購買「贖罪券」可以有兩層意思：一層是個人本身使用了石油，為自己的碳排放贖罪；另一層意思是碳排放公司有罪、個人代替公司去贖罪。

陸風過去十多年從事公益活動，曾為塵肺病人的治療發起籌款等。他認為塵肺病人與高溫下的戶外勞動者有相似之處，「都是在沒有其他選擇的情況下，被迫從事這樣的工作。」

「因此，即便他們這樣做有工資拿，也需要整個社會的關懷和尊重。」

堅果將收到的錢發給志願者，由他們打印出「贖罪券」，每張券上寫著一個公司的名字，包括全球碳排放量最大的石油、電力、煤氣公司等。

「我覺得訊息平衡非常關鍵，先要有碳披露，然後再來改變。」他說，「我希望國家提出更強有力的措施，促進國內的上市公司無條件地進行碳披露」。

根據一份2022年發佈的《中國上市公司碳排放排行榜》，高碳排放上市公司的數據披露情況並不樂觀。在上榜的百家公司中，只有40幾家公司選擇主動披露數據。

環衛工人：「我是不是犯了什麼錯」

由於籌集到的資金有限，大部分城市只收到約300元，即三張贖罪券。目前有八個城市的20多名志願者參與進來。有的城市所在的社群媒體討論群被封鎖，也有一些志願者因擔心風險而暫停行動。

在中國東南部一個城市，志願者PA組成了一個四人團隊，他們選擇上了年紀的女性環衛工人發放贖罪券。 這位志願者在讀研究生，出於安全考慮，她要求匿名。

PA說，他們接觸到的環衛工人大多帶有強烈的警惕心，要麼懷疑他們是騙子，要麼認為他們是記者，在做暗訪行動。「最開始找的幾個環衛工人，都直接把我們拒絕掉，而且態度很兇。」

吸取經驗後，他們稱自己是大學生，在做公益活動，希望幫助勞動人民購買解暑降溫的物品，才慢慢溝通起來。整個過程不提「贖罪券」、「天氣變暖」等詞匯。但即便如此，依然很難發放出去。

「他們害怕接受了東西會被公司處罰或開除，或者害怕自己說錯了什麼話會惹禍。」PA說。

後來一位白髮花白、60多歲的環衛工接受了他們的好意。原本互留了電話，打算等她忙完手上的工作，一起去超市購買物品。但正當志願者們凖備離開時，這位環衛工突然上前叫住他們。

「她扛著掃把就跑過來，擋住我們的車，靠近車窗向我們喊，『我是不是犯了什麼錯，如果我犯了什麼錯，你們不要聯繫我的兒子，老人犯錯不要牽連孩子』。」