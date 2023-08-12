【2024總統大選】柯文哲提能源政策：主張核二核三延役，盡速體檢核四

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨（11）日晚間在臉書發文指出，新時代能源政策不應固守舊思維，他主張核二、核三延役，盡速體檢核四；並且一邊大力推動能源轉型、一邊改善電力管理效率，加速更新電網。

柯文哲說，新時代能源政策，不該抱著神主牌，固守舊思維。他指出，2050淨零碳排已是全球趨勢，如今全球各大品牌都已經加入RE100倡議，轉用綠電、促進能源轉型，但台灣許多廠商想搶綠電憑證卻苦搶不到，台灣持續缺乏綠電的事實，讓許多企業愈來愈喪失競爭力。

他說，對於這樣的國際趨勢，民進黨仍抱著神主牌，全部押在天然氣發電，比重高達50%，孤注一擲，但燃燒天然氣不但有碳排問題，國際局勢和能源價格變動劇烈，也讓國家能源供應風險過高。

柯文哲說，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜提出的能源政策，則迴避企業需要綠電、且需求越來越多的事實；也看不到侯友宜對於再生能源發展需要同步提升輸配電、儲電的做法與路徑。

柯文哲主張，台灣要更大力道增加再生能源比例，讓「零碳產業」成為「台灣10年願景工程」，必須在10年內達成電動車輛及充電樁數量翻5倍、達到國家電網智慧化，讓潔淨、穩定、永續、效率成為台灣能源的代名詞。

他說，能源配置的多樣性與穩定和國家安全息息相關，核電做為重要基載，他主張核二、核三延役，盡速體檢核四。然而核一廠已經進入除役階段多年，許多配件難以取得，延役不但緩不濟急，更徒增社會紛擾。更別提新北市府與台電為了高階核廢料的乾式貯存場爭訟多年，根本上減少了核一廠在2028年延役、再發電的可能性。

柯文哲說，台灣一邊要大力推動能源轉型、一邊要改善電力管理效率，他會加速更新電網，增加智慧供電與儲電裝置，用高效儲能、智慧增能，建置兼具「集中和分散」搭配的多元電力系統，來因應國際減碳壓力、建構國家能源安全、達到淨零碳排與環境永續的目標。

核一、核二廠已分別於2019、2023年3月運轉期滿且正式除役，核三廠1、2號機則預計在明（2024）年7月及後年5月除役。

2021年柯主張不要蓋核四、稱台灣遇核災就是滅國

2021年，柯文哲在台灣九合一選舉公投「重啟核四」議題上表示，他個人主張不要蓋核四，因為太困難，核廢料怎麼處理，沒人講得出來；而核災事故疏散，不管是核一、核二、核四，要疏散幾十萬人，也沒人有辦法寫出疏散計畫，這是現實問題。

柯文哲當時提到，福島核災後核電廠安全度提高，但核廢料還是無法處理，台灣出現核災大概就是滅國了，大家是否願意承擔這樣的後果，必須要拿出來討論。

而柯文哲在2016年擔任台北市長期間，也曾公開表示他支持核一、核二加速退役，且不續建核四；當時柯文哲也說，若不用核電，電價不可能那麼便宜，再生能源要補這一塊也不是馬上能辦到，這是將來台灣要面對的問題，老百姓要有心理準備。

侯、柯都擁核，賴競辦：核廢處理無能，政策不負責任

國民黨總統參選人侯友宜本週稍早提出能源政策，亦主張將核電正式列入能源選項，承諾當選總統後第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役；也將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

侯友宜表示，他的能源政策與柯文哲的主張，只是在核電延役上相近，其他包括在能源的配比就完全不一樣，他主張是「有順序的轉型，步驟清楚」。

侯、柯提出能源政策皆提到使用核能，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人郭雅慧10日表示，侯、柯都提出要使用核能，侯甚至說核一、核二、核三要延役，並重啟核四，卻針對核廢料處理閉口不談。她批，「藍白一起擁核能，核廢處理卻無能」，根本是不負責任的政策。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航