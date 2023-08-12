【2024總統大選】柯文哲提能源政策：主張核二核三延役，盡速體檢核四
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柯文哲說，能源配置的多樣性與穩定和國家安全息息相關，核電做為重要基載，他主張核二核三延役，盡速體檢核四。不過柯文哲曾於2021年表示，他個人主張不要蓋核四，且提到「台灣出現核災大概就是滅國了」，大家是否願意承擔這樣的後果，必須拿出來討論。
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨（11）日晚間在臉書發文指出，新時代能源政策不應固守舊思維，他主張核二、核三延役，盡速體檢核四；並且一邊大力推動能源轉型、一邊改善電力管理效率，加速更新電網。
柯文哲說，新時代能源政策，不該抱著神主牌，固守舊思維。他指出，2050淨零碳排已是全球趨勢，如今全球各大品牌都已經加入RE100倡議，轉用綠電、促進能源轉型，但台灣許多廠商想搶綠電憑證卻苦搶不到，台灣持續缺乏綠電的事實，讓許多企業愈來愈喪失競爭力。
他說，對於這樣的國際趨勢，民進黨仍抱著神主牌，全部押在天然氣發電，比重高達50%，孤注一擲，但燃燒天然氣不但有碳排問題，國際局勢和能源價格變動劇烈，也讓國家能源供應風險過高。
柯文哲說，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜提出的能源政策，則迴避企業需要綠電、且需求越來越多的事實；也看不到侯友宜對於再生能源發展需要同步提升輸配電、儲電的做法與路徑。
柯文哲主張，台灣要更大力道增加再生能源比例，讓「零碳產業」成為「台灣10年願景工程」，必須在10年內達成電動車輛及充電樁數量翻5倍、達到國家電網智慧化，讓潔淨、穩定、永續、效率成為台灣能源的代名詞。
他說，能源配置的多樣性與穩定和國家安全息息相關，核電做為重要基載，他主張核二、核三延役，盡速體檢核四。然而核一廠已經進入除役階段多年，許多配件難以取得，延役不但緩不濟急，更徒增社會紛擾。更別提新北市府與台電為了高階核廢料的乾式貯存場爭訟多年，根本上減少了核一廠在2028年延役、再發電的可能性。
柯文哲說，台灣一邊要大力推動能源轉型、一邊要改善電力管理效率，他會加速更新電網，增加智慧供電與儲電裝置，用高效儲能、智慧增能，建置兼具「集中和分散」搭配的多元電力系統，來因應國際減碳壓力、建構國家能源安全、達到淨零碳排與環境永續的目標。
核一、核二廠已分別於2019、2023年3月運轉期滿且正式除役，核三廠1、2號機則預計在明（2024）年7月及後年5月除役。
2021年柯主張不要蓋核四、稱台灣遇核災就是滅國
2021年，柯文哲在台灣九合一選舉公投「重啟核四」議題上表示，他個人主張不要蓋核四，因為太困難，核廢料怎麼處理，沒人講得出來；而核災事故疏散，不管是核一、核二、核四，要疏散幾十萬人，也沒人有辦法寫出疏散計畫，這是現實問題。
柯文哲當時提到，福島核災後核電廠安全度提高，但核廢料還是無法處理，台灣出現核災大概就是滅國了，大家是否願意承擔這樣的後果，必須要拿出來討論。
而柯文哲在2016年擔任台北市長期間，也曾公開表示他支持核一、核二加速退役，且不續建核四；當時柯文哲也說，若不用核電，電價不可能那麼便宜，再生能源要補這一塊也不是馬上能辦到，這是將來台灣要面對的問題，老百姓要有心理準備。
侯、柯都擁核，賴競辦：核廢處理無能，政策不負責任
國民黨總統參選人侯友宜本週稍早提出能源政策，亦主張將核電正式列入能源選項，承諾當選總統後第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役；也將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。
侯友宜表示，他的能源政策與柯文哲的主張，只是在核電延役上相近，其他包括在能源的配比就完全不一樣，他主張是「有順序的轉型，步驟清楚」。
侯、柯提出能源政策皆提到使用核能，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人郭雅慧10日表示，侯、柯都提出要使用核能，侯甚至說核一、核二、核三要延役，並重啟核四，卻針對核廢料處理閉口不談。她批，「藍白一起擁核能，核廢處理卻無能」，根本是不負責任的政策。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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