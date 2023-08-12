日本前首相麻生太郎「備戰論」引發爭論，議員證實與岸田政府協調過發言內容
我們想讓你知道的是
麻生太郎稱此世代要有打仗的心理準備，日文是「戰爭的覺悟」，這項發言在日本政壇引發爭議，認為「挑釁的言行有百害而無一利」，不過與麻生一同訪台的眾議員鈴木馨祐表示，麻生在台灣的演說內容，並非麻生個人發言，內容經過政府內部協調，這明顯是「日本的底線」。
（中央社）日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前在台灣演講時強調，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備。此言一出引起討論，與他一同訪台的眾議員鈴木馨祐透露，麻生言論是與岸田政府協調的結果。
麻生8日出席遠景基金會舉辦「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」擔任開幕專題演講嘉賓。他表示，阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，嚇阻分3部分，第一要有實際軍備上的「嚇阻能力」；第2要有「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第3是最重要的，需把有能力嚇阻的事實讓對手充分了解。這3個前提都成立才能發揮嚇阻效果。
他指出，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力。
稱要有「戰爭的覺悟」，麻生發言在日引發討論
要有打仗的心理準備，日文是「戰爭的覺悟」，這項發言引發爭議。日本最大在野黨立憲民主黨幹事長岡田克也批評麻生的發言「非常輕率」。日本共產黨委員長志位和夫批說：「挑釁的言行有百害而無一利」、日本共產黨書記局長小池晃批說：「為了防衛台灣而動用防衛力，是明顯違反專守防衛。」
與麻生一同訪台的眾議員鈴木馨祐9日晚間在「BS富士」電視台政論節目表示，去年中國國家主席習近平打破慣例取得第3任期後，「台灣有事」（兩岸衝突）的風險增大，在此情況下，台日決策核心有必要進行溝通，因日本首相岸田文雄無法親自訪台，所以由麻生訪台，麻生與岸田關係密切。
鈴木說，這在事前多次進行協調，由高層人士訪台，並與台灣高層會談，意義重大。他指出，麻生在台灣的演說內容，並非麻生個人發言，而是以日本執政黨自民黨副總裁身分發言，內容當然是經過政府內部協調的結果。他也認為，這明顯是日本的底線。
公明黨副代表北側一雄10日在記者會表示，麻生的發言主要是不希望台海發生戰爭，認為為了確保東亞整體的和平穩定，強化嚇阻力很重要；對於麻生這項發言，他表示理解。
日本「八重山日報」11日一篇專文指出，如果中國武力犯台，鄰近台灣的沖繩、八重山勢必受到很大影響。日本有國際輿論的總體意見當靠山，展現不允許中國武力犯台決心是很重要的，所以八重山居民肯定麻生的發言。
該文指出，麻生在演講時言及去年8月，中國對台灣實施圍台軍演之際，將飛彈發射到包含日本的專屬經濟區海域一事。當時中國飛彈打到沖繩的與那國島、波照間島周邊，使得八重山居民懷有危機感。麻生的發言，顯示執政黨、政府也同懷危機感。
文中也表示，麻生並非指要無謀進入戰爭的情況，「戰爭的覺悟」一說，麻生已指出「光花錢擁有防衛能力還不夠，還要有使用防衛能力的決心，以及讓對手充分了解自身有不惜動武維護台海穩定安全的明確意志，這才能發揮嚇阻力。」該文認為，日本的立憲民主黨和共產黨曲解麻生的原意。
駐日代表謝長廷：台灣不應敵我好壞不分、過度解讀
針對麻生言論，駐日代表謝長廷也在臉書（facebook）發文表示，麻生政治歷練豐富，日本政黨的黨紀非常嚴明，像這種重要發言，不可能輕率失言，應該是經過深思熟慮，符合執政黨政策的觀點表達。
謝長廷指出，綜觀麻生的演講重點，基本上確定台灣海峽的和平安定對日本很重耍，絕對不能發生戰爭，這是挺台灣守護和平。但是麻生認為要有軍事嚇阻力、執行意志力，並讓對手知道這個能力、意志力才能嚇阻戰爭達到和平，所以最終目的還是保護台海和平，日本的輿論大致上予以肯定。
他說，這幾天遇到日本政界人士也都相當肯定麻生所言，認為麻生率直、清楚的言所當言。謝長廷認為，台灣方面不宜過度解讀，更不應敵我或好壞都不分的批評。
新聞來源
延伸閱讀
- 前日相麻生太郎擁華麗家世，與安倍晉三交好都是「親台派」
- 【日本自民黨總裁選舉】抬轎的比坐轎的還忙，年輕世代能否拔除寄生上流的「安倍－麻生」體制？
- 「台灣局勢的穩定相當重要」，如何解讀台海有事日本態度的新變化？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。