雪羊《記憶砌成的石階》：原住民的回家行動，步調和當代盛行的休閒登山十分不同

文：雪羊

下次不來了！1100公尺的噩夢

驚奇的早晨

「哇啊啊啊！」想不到，一早迎接我的，是人生中最可怕的登山體驗之一：腫大的上嘴唇、變形的右臉與還在滲血的傷口。那是東部中低海拔常見的吸血水蛭，台灣最兇的彩紋山蛭（俗稱七彩螞蝗）的傑作。

依稀記得，昨夜因為床位太斜而時常醒來，幾次感覺上唇右側有「一滴水」，還以為是天幕滴下的水珠，用舌頭舔一舔之後就翻個身繼續睡去。沒想到早上醒來，會是這副淒慘模樣。

「哎唷！怎麼這樣？」連一旁正在煮早餐粥的詠恩看了，都忍不住發出驚嘆。「Vini啊！」我氣急敗壞地回答。「Vini」就是布農語的「螞蝗」，也是我在2020年底，第一次和詠恩、阿達一起來關門古道時所學的難忘單字。原來，我晚上感受到的「一滴水」，是傷口滲出的血與組織液，甚至可能是冰涼的螞蝗本尊。我推測是睡得太靠近草叢，使得躲在植被上的螞蝗半夜爬來偷襲，吸飽就離開了，想到就讓人頭皮發麻。

忽然，一片耀眼的晨光打在身後的岩壁上，光線被樹葉裁成一個個圓形的金斑，燦爛奪目。頓時讓我忘卻了痛楚，眾人也同時停下手邊的工作讚嘆，期待今天會迎來好天氣。

Photo Credit: 雪羊攝影 via 寶瓶文化提供 第二日早晨閃現的朝陽，金色光芒映在Huhul的岩壁上，燦爛奪目。

眾人收拾天幕、打包行囊時，阿光分享著這個大石洞營地「Huhul」的故事。「這邊在以前古道啊，老人家就會說是Huhul madaingazan，『madaingazan』就是很大的意思。當時老人家在遷移的時候，就有小孩子在這個地方……就是在路上過世啦！祂們就葬在這裡。」

阿光比劃著從古道進入Huhul時，入口左手邊的一個角落，分享著過去遷徙路程之艱辛。「平常上來這裡也不用怕啦，我睡這裡都第三次了呀！」阿光表示，當年丹社群從南投遷移到花蓮馬遠大概800到1000人，分好幾次進行，許許多多族人都會在此睡上最後一夜。有些人先下去就開始種米了，當時日本人會等族人把食物準備好才真正開始叫人下去，因為屆時才有地方與資源能讓人安頓，而不致因無法生活而動亂。

「阿門。」故事結束後，大家都低下頭、輕閉雙眼，跟著阿光默禱著行程的順利。拜別Huhul，我們不一會就抵達了昨日的取水點「Qatmi」，那是稜線上一個不起眼的草叢。然而，草叢裡竟然有一窪清澈見底的水，低調蜷縮在蕨類環繞、鋪滿落葉的小凹槽中。

阿光低頭看著池水，和我們說：「老人家之前就說，來這邊尋根的話，有一個地方可以不要帶水。那時候我也是很懷疑說『怎麼可能？』，因為稜線上通常沒有水。直到2012年上來的時候才知道說，這就是那個傳說中的Bunul啦！」『Bunul』是布農族語「湧泉」的意思，據部落耆老表示，此地平台上面有很多植物叫「Qatmi」，所以這邊就叫做「Taluqan Qatmi」。在布農族的文化中，只要可以住宿的地方，前面就會加一個「Taluqan」；像前一晚夜宿的Huhul，也是一個Taluqan。

「這個Bunul，老人家有特別交代不要破壞它，因為動物也會來這邊取水，我們人跟動物就可以共享這個水源。」阿光接著說。此地的地名Qatmi，由植物的名稱延伸而來，後來就專指「那個稜線上有水的地方」。這裡也是關門古道東段上，唯二可靠又乾淨的水源之一，過去部落的獵人們也會守在Qatmi附近，等待要喝水的動物靠近。

Photo Credit: 雪羊攝影 via 寶瓶文化提供 Qatmi，稜線上有水的地方。

我們在這裡一杯又一杯，將透亮的池水裝進一個個六升水袋中。今日的路程很長，公水袋由壯丁自由認領；在這裡取水，意味著要比昨天多背六公斤的重量，垂直爬升超過1000公尺，是場體能與意志的挑戰。我看著手中沉甸甸的水袋，也感謝其他四位毫不遲疑站出來認領的偉大隊員。重新打包後，我的背包重量來到了三十三公斤，通常只有協作才會常背這個重量。

走著走著，陽光拉開了天空的簾幕，花東縱谷穿過樹林和我們打招呼，連阿達都忍不住驚嘆：「來這裡這麼多次，第一次看到對面！」由此可見關門古道東段之潮濕，終年埋沒在雲霧之中。

破碎而團結

豐沛的水氣滋養了這座古老的森林，當海拔來到1915公尺左右，我們又遇見了紅檜巨木，比前一日所見還要大得多，眾人又是驚嘆不已。魁梧的大樹之下，地上殘留著些許細刺苦櫧的短星刺狀殼斗，覆滿腐植質的泥土長滿了蕨類，樹幹上滿是松蘿、地衣、瓶蕨與籐蔓，舉目盡是潮濕而生機盎然。

過了紅檜巨木不久，雲霧再度填滿森林，雨也悄悄飄了下來。這時路徑開始轉為腰繞，即以平緩的方式沿山腰繞行。隨著我們前行，路跡逐漸模糊，路況也不比稜線上的古道那般完整踏實。

這時，有幾個隊員昨天沒睡好，走得非常緩慢而跟不上大隊伍；大隊伍本身也因為體能的差異，被拆成三組無法互相看見、卻能互相呼喊的小隊。在這樣路跡不明的地方分散隊伍是非常危險的事，因為只要有一個小隊沒有人認得路，便非常有可能迷途而走進雲深不知處。

所幸，每一隊都有多少認得路徑的隊員且不會再分散，在這整趟行程裡，我們也展現出一種「破碎的團結」：每當後方隊伍的回應聲愈來愈小，前隊就會自動停下等待，以縮小隊伍的間距；前隊也會不斷延長休息時間，讓最後面的人有機會跟上。雖然表面上零散不堪，但實際上沒有人真正落隊；我們把彼此放在心中，透過聲音與步伐，時刻維繫著彼此的連結。