雪羊《記憶砌成的石階》：原住民的回家行動，步調和當代盛行的休閒登山十分不同
我們想讓你知道的是
2022年，人氣山岳攝影師雪羊跟著一群布農青年，循著祖先因日本人「集團移住政策」而遷徙的腳印，從花蓮馬遠部落徒步跋涉，回到南投丹大的老家。負重近30公斤，最高爬上海拔2960公尺的中央山脈主脊，他以見證者的身分，詳實記錄這趟「回家行動」，重現Bunun的態度與生活，以及族人如何在漫長的回家路程中，成為真正的人。
文：雪羊
下次不來了！1100公尺的噩夢
驚奇的早晨
「哇啊啊啊！」想不到，一早迎接我的，是人生中最可怕的登山體驗之一：腫大的上嘴唇、變形的右臉與還在滲血的傷口。那是東部中低海拔常見的吸血水蛭，台灣最兇的彩紋山蛭（俗稱七彩螞蝗）的傑作。
依稀記得，昨夜因為床位太斜而時常醒來，幾次感覺上唇右側有「一滴水」，還以為是天幕滴下的水珠，用舌頭舔一舔之後就翻個身繼續睡去。沒想到早上醒來，會是這副淒慘模樣。
「哎唷！怎麼這樣？」連一旁正在煮早餐粥的詠恩看了，都忍不住發出驚嘆。「Vini啊！」我氣急敗壞地回答。「Vini」就是布農語的「螞蝗」，也是我在2020年底，第一次和詠恩、阿達一起來關門古道時所學的難忘單字。原來，我晚上感受到的「一滴水」，是傷口滲出的血與組織液，甚至可能是冰涼的螞蝗本尊。我推測是睡得太靠近草叢，使得躲在植被上的螞蝗半夜爬來偷襲，吸飽就離開了，想到就讓人頭皮發麻。
忽然，一片耀眼的晨光打在身後的岩壁上，光線被樹葉裁成一個個圓形的金斑，燦爛奪目。頓時讓我忘卻了痛楚，眾人也同時停下手邊的工作讚嘆，期待今天會迎來好天氣。
眾人收拾天幕、打包行囊時，阿光分享著這個大石洞營地「Huhul」的故事。「這邊在以前古道啊，老人家就會說是Huhul madaingazan，『madaingazan』就是很大的意思。當時老人家在遷移的時候，就有小孩子在這個地方……就是在路上過世啦！祂們就葬在這裡。」
阿光比劃著從古道進入Huhul時，入口左手邊的一個角落，分享著過去遷徙路程之艱辛。「平常上來這裡也不用怕啦，我睡這裡都第三次了呀！」阿光表示，當年丹社群從南投遷移到花蓮馬遠大概800到1000人，分好幾次進行，許許多多族人都會在此睡上最後一夜。有些人先下去就開始種米了，當時日本人會等族人把食物準備好才真正開始叫人下去，因為屆時才有地方與資源能讓人安頓，而不致因無法生活而動亂。
「阿門。」故事結束後，大家都低下頭、輕閉雙眼，跟著阿光默禱著行程的順利。拜別Huhul，我們不一會就抵達了昨日的取水點「Qatmi」，那是稜線上一個不起眼的草叢。然而，草叢裡竟然有一窪清澈見底的水，低調蜷縮在蕨類環繞、鋪滿落葉的小凹槽中。
阿光低頭看著池水，和我們說：「老人家之前就說，來這邊尋根的話，有一個地方可以不要帶水。那時候我也是很懷疑說『怎麼可能？』，因為稜線上通常沒有水。直到2012年上來的時候才知道說，這就是那個傳說中的Bunul啦！」『Bunul』是布農族語「湧泉」的意思，據部落耆老表示，此地平台上面有很多植物叫「Qatmi」，所以這邊就叫做「Taluqan Qatmi」。在布農族的文化中，只要可以住宿的地方，前面就會加一個「Taluqan」；像前一晚夜宿的Huhul，也是一個Taluqan。
「這個Bunul，老人家有特別交代不要破壞它，因為動物也會來這邊取水，我們人跟動物就可以共享這個水源。」阿光接著說。此地的地名Qatmi，由植物的名稱延伸而來，後來就專指「那個稜線上有水的地方」。這裡也是關門古道東段上，唯二可靠又乾淨的水源之一，過去部落的獵人們也會守在Qatmi附近，等待要喝水的動物靠近。
我們在這裡一杯又一杯，將透亮的池水裝進一個個六升水袋中。今日的路程很長，公水袋由壯丁自由認領；在這裡取水，意味著要比昨天多背六公斤的重量，垂直爬升超過1000公尺，是場體能與意志的挑戰。我看著手中沉甸甸的水袋，也感謝其他四位毫不遲疑站出來認領的偉大隊員。重新打包後，我的背包重量來到了三十三公斤，通常只有協作才會常背這個重量。
走著走著，陽光拉開了天空的簾幕，花東縱谷穿過樹林和我們打招呼，連阿達都忍不住驚嘆：「來這裡這麼多次，第一次看到對面！」由此可見關門古道東段之潮濕，終年埋沒在雲霧之中。
破碎而團結
豐沛的水氣滋養了這座古老的森林，當海拔來到1915公尺左右，我們又遇見了紅檜巨木，比前一日所見還要大得多，眾人又是驚嘆不已。魁梧的大樹之下，地上殘留著些許細刺苦櫧的短星刺狀殼斗，覆滿腐植質的泥土長滿了蕨類，樹幹上滿是松蘿、地衣、瓶蕨與籐蔓，舉目盡是潮濕而生機盎然。
過了紅檜巨木不久，雲霧再度填滿森林，雨也悄悄飄了下來。這時路徑開始轉為腰繞，即以平緩的方式沿山腰繞行。隨著我們前行，路跡逐漸模糊，路況也不比稜線上的古道那般完整踏實。
這時，有幾個隊員昨天沒睡好，走得非常緩慢而跟不上大隊伍；大隊伍本身也因為體能的差異，被拆成三組無法互相看見、卻能互相呼喊的小隊。在這樣路跡不明的地方分散隊伍是非常危險的事，因為只要有一個小隊沒有人認得路，便非常有可能迷途而走進雲深不知處。
所幸，每一隊都有多少認得路徑的隊員且不會再分散，在這整趟行程裡，我們也展現出一種「破碎的團結」：每當後方隊伍的回應聲愈來愈小，前隊就會自動停下等待，以縮小隊伍的間距；前隊也會不斷延長休息時間，讓最後面的人有機會跟上。雖然表面上零散不堪，但實際上沒有人真正落隊；我們把彼此放在心中，透過聲音與步伐，時刻維繫著彼此的連結。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com