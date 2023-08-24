《章魚法官的家庭法學課》：聽到警察哨音、彷彿感覺有警車在追你，記得先停再說
我們想讓你知道的是
事故發生第一時間，在安全無虞的狀況下，應該要報警，畫現場圖、照相、留下證據。若是汽車尚能行駛，而不儘速將汽車位置標繪移置路邊，致妨礙交通者，就會被處罰（六百元以上一千八百元以下罰鍰）。但是道路狀況千百種，很難一概而論。當然啦！自己安全要注意，這是最優先考量的。
文：張瑜鳯
停車暫借問
媽咪要一展廚藝，差遣妹妹去超市買東西。妹妹回家後，氣呼呼地把重重的環保袋放在桌上，抱怨道：「剛才看到哥哥，叫他、跟他揮手，他都不理我。」
咦？哥哥騎腳踏車，速度很快嗎？怎麼會看不到妳呢？
「我怎麼知道？他根本就應該去配眼鏡了，耳朵也要檢查一下吧！」妹妹罵人可都不帶髒字，真是厲害了。（到底像誰啊？）
哥哥滿頭大汗闖進家門，第一件事就是把口罩脫下。
「哥哥，你剛才怎麼不理妹妹呢？」媽咪先發難，免得妹妹講出更難聽的話。
「什麼？」一頭霧水的哥哥無辜地問。
「我在路邊叫你、跟你揮手，要你幫我載東西，你竟然不理我。」妹妹發飆。
「嘿，請問，妳戴口罩在路邊喊我，汽車機車聲音這麼大，我專心騎車，誰會去注意對面有誰？」哥哥反擊。
是這樣嗎？如果是一個美麗的學妹，遠在五十公尺外輕輕呼喊你，你一定會剛好看到，二話不說「順路」載她回宿舍吧！
為了逃避追問，哥哥開啟了新話題。「我同學的爸爸最近很倒楣，」哥哥說：「他們全家去北海岸玩，趕著回家，不小心闖了一個紅燈，然後開上快速道路回家。」
結果呢？
「他爸爸收到兩張罰單，一張是闖紅燈，一千八百元。另外一張是『不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸』，一萬元！！」
唉呀！這真的有點嚴重，怎麼會拒檢逃逸呢？
「沒有啊！他們並沒有經過任何警察設置的攔查點。全家在車裡，也沒有聽到任何警笛聲。」哥哥解釋：「他們接到舉發單，向交通裁決所異議，看了警察附上的密錄器影像，才知道有一個騎機車的警察在後面追趕。」
你想想會有什麼原因嗎？
「應該是他爸爸闖紅燈之後，警察想要攔停，但是他們車內音響太大聲，沒有聽到，也沒有人留意後方是否有警車在追趕。」哥哥分析。
所以上次我在車上關掉你們選的吵死人搖滾樂，播放理查克萊德門的鋼琴曲，你們還敢埋怨？
「喔～拜託，那會催眠耶！」哥哥妹妹一起示範打哈欠。
曾經有則新聞，有位外國人剛到台灣，開車途中看到警察設置「酒測檢驗」的標誌，不理解發生什麼事，看著警察沒有對前面的計程車做什麼檢查，計程車就離開；他也搖下車窗，警察揮動警棍並請他靠邊停放，他誤以為是警察放行，就往前開走了。
「哇～這誤會大了。」哥哥問。「這樣子也算不聽制止、拒絕停車接受稽查而逃逸嗎？」
你說呢？
「還是要看其他證據吧？例如駕駛有沒有加速、警察的指示以及內容是否有明確表達制止的意思……」哥哥思索著。
是的，例如警察嗣後有追趕的行為、甚至拍打車輛、或者是將警示燈打開、以擴音器大聲告知駕駛，這時候當然必須停靠接受檢查。因為各種狀況不一樣，真的很難去判斷，是否駕駛真的「明知」警察已經有攔查的動作，卻拒絕接受稽查而逃逸。
「總之，聽到警察哨音聲，比手勢，彷彿感覺到有警車在追趕你，記得先停再說。」媽咪回答。（至於停下來後，是否必須開後車廂檢查，涉及到另一個法律問題喔！）
如果對於員警是否已經同意可以開走，存有疑慮，建議應立即停車確認，而不是繼續駕車駛離。當然也有些人，遠遠看到酒測攔查站，就刻意轉彎拐進旁邊巷子、或者是替換駕駛人、立即停靠路邊裝睡……各種稀奇古怪的方法都有。
「現在到處都有路口監視器，車上也有行車記錄器，一比對，很快就會查出真相。」媽咪叮嚀：「走過必留下痕跡，無論是警察執法，或者是人民據理以爭，還是要依據證據的。」
「聽說道路糾紛發生時，警察一到，還沒處理車禍，就先開一張罰單，那是怎麼回事呢？」哥哥問。
「就像每次我跟哥哥吵架，媽媽一到，不問青紅皂白，就把我們兩個痛罵一頓。」妹妹抱怨。
「那是你們兩個都沒道理，在家裡，該處罰誰，媽咪說了算！」媽咪沒好氣回答。
車輛糾紛發生「肇事」，到底誰有責任，不是任何一方說了算，到底是惡性欺騙的「碰瓷」事件，或者真的發生車禍紛爭，絕對不容許在採證前，任性地一走了之。事故發生第一時間，在安全無虞的狀況下，應該要報警，畫現場圖、照相、留下證據。若是汽車尚能行駛，而不儘速將汽車位置標繪移置路邊，致妨礙交通者，就會被處罰（六百元以上一千八百元以下罰鍰）。但是道路狀況千百種，很難一概而論。當然啦！自己安全要注意，這是最優先考量的。
也有駕駛人抱怨，明明不是我的錯，是對方騎車闖紅燈自己跌倒；或者駕駛從照後鏡看到有機車駕駛摔倒，但是對方已經自行把車扶正且站起來，認為這樣就沒事，所以就開車離開；也有駕駛當場給付給對方一些金錢以為息事寧人，卻沒留下任何記錄或者和解書，結果對方事後反悔再度提告，反而又會再度收到罰單，嚴重的還會被吊銷執照，更衍生刑事過失傷害案件（參照《道路交通管理處罰條例》第六十二條）。
要記得，道路上發生事故，寧可此時「停車暫借問」，當場畫線拍照、釐清事實，一定要報案做記錄，想辦法保存監視器錄影資訊、尋求現場證人，這是為了保護自己權益，避免被栽贓或誤會。絕對不能輕忽，以為沒事，就輕率地離開現場喔！
爸爸開門回家，帶著一包檳榔。「你什麼時候有吃這種水果的習慣？」媽媽問。
「沒辦法，停車問路，為了要謝謝小姐，總是要買一些東西。」爸爸回答。
「你可以買飲料、結冰礦泉水啊！為什麼買這個？」媽咪怒斥。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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