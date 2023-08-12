美日德接連設廠：台積電面臨海外生產挑戰，能否順利走向全球？
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在全球地緣政治環境和國際化佈局下，台積電近年陸續宣佈在美國、日本和德國設立12吋晶圓廠，引發高度關注，但面臨的挑戰也亟待克服。究竟專家是如何看待台積電的國際化策略？
文：杜宗熹
全球晶圓代工製造龍頭台積電（TSMC），本週宣佈將在德國德勒斯登設廠，也讓台積電在台灣和中國大陸之外，形成在美國、日本和德國皆設立12吋晶圓廠的格局。《德國之聲》（DW）為您帶來多位專家說法，解讀台積電的國際化生產策略能否成功，以及可能面臨的困難和挑戰。
台積電的國際化努力
台積電過去主要的晶片生產都在台灣進行，海外的12吋晶圓生產只有2016年獲批在中國南京設立的廠區。近期台積電將產線延伸到美國亞利桑那州、日本熊本和德國的德勒斯登3地，一舉形成橫跨歐洲、亞洲和美洲的全球佈局，可說是台積電創立30多年以來，生產體系首次大舉向海外擴張。
台積電在美國的建廠計劃已於2020年5月啟動，目前正趕工興建，且未來打算投資第2座工廠。日本廠區隨後開工，有望2024年啟用；至於德國，一般預料會在2025年至2026年之間完工投產。
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真告訴DW，台積電本週在德國確定設廠，意味著台積電的全球化佈局更進一步，「台積電更改生產策略，主要要考量在地緣政治的變化底下，客戶對供應鏈產能韌性的要求有所提升」，因此客戶會要求台積電的產能必須從台灣分散出去。
劉佩真解讀，台積電正積極在美國設立4奈米和3奈米的產能，日本則專攻光學元件和車用半導體，生產28奈米、22奈米、16奈米和12奈米的成熟製程。在歐洲，未來也將以28奈米成熟製程為主，「主要都是為了搶攻歐洲市場裡面的車用半導體」。
今年3月剛出版《晶片對決：台灣經濟與命運的生存戰》一書的台灣前經濟部長尹啟銘告訴DW，雖然台積電也受到全球地緣政治的壓力，但並不是為了出走而出走，「是為了提升自己的全球競爭力而出走」。
海外生產的挑戰：人才不足
不過，許多專家對於台積電的海外生產都表示了擔憂。地緣政治、各國不同的官僚制度、企業文化能否和在地文化融合，以及當地工會等因素，都會影響台積電的海外佈局，而這對台積電在美國、日本和德國，又帶來不同結果。
劉佩真表示，在建廠的成本上，台積電還是要必須要留意，成本會不會比原先預期來得高。此外，「在歐洲半導體的人才，目前還是相對的不足」，因此台積電未來還是要思考，該怎麼從台灣移出一部分的半導體的人才，到歐洲進行設廠和生產。
前英國巴克萊證券和美國花旗證券亞洲首席半導體分析師陸行之，在其臉書公眾帳號指出，台積電德國廠有歐盟及德國政府補助， 加上負債及把台灣一些舊設備轉手賣過去，台積電出資用不到35億歐元就能設廠。
陸行之也預計，在設備折舊完成之後，台積電的日本廠的長期獲利率將優於德國廠，而德國廠將優於美國廠。這主要是由於美方的補助條件有很多要求，確切的補助金額到現在也都還未定，此外，美國的工會也有很多問題。DW曾聯繫陸行之並請他闡述詳細觀點，但他不願向DW透露更多看法。
值得一提的是，美國廠是採取過去包含南京廠在內，台積電常見的「獨資生產模式」。但日本廠則是與日商索尼（Sony）合資，而德國廠也與德商博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭商恩智浦半導體（NXP Semiconductors）等歐洲公司合資，展現與過去不同的投資策略。
最早宣佈設立的美國廠，目前已經爆發人才不足的問題；外界擔憂，這種情況是否會在後續的日本和德國廠重演？對此，有專家認為，美、日、德的情況不同，缺工問題在德國或日本，可能不會像在美國那麼嚴重。
一位熟悉半導體產業，但不願具名的專家張博士（化名）向DW表示，在日本和德國，台積電透過跟當地公司合資，較容易解決當地的問題，例如尋找客戶和合作廠商；相較之下，台積電美國廠是獨資，這使得台積電必須自行解決問題。
此外，張博士認為美國在3個國家之中相對較缺工，但他相信日本和德國的情況會好很多。同時，薪資也是一個重要因素。
以日本來說，台積電開出的高薪在人才招募上帶來很大優勢。據張博士說法，熊本當地畢業生起薪普遍只有年薪200至300萬日圓（約1.4萬至2萬美元），台積電員工的起薪則可達當地就業市場行情的2至3倍，也就是500萬至600萬日圓（約3.5萬至4.2萬美元）的年薪，「台積電的薪水在日本熊本是非常有競爭力的」。
美國廠延宕引發擔憂
台積電美國廠的延宕引發疑慮；台灣媒體則解讀，這與美國缺乏相對應的熟練工人和配套廠商有關。此外，雖然台積電試圖依靠從台灣引進的配套廠商和技術人員到亞利桑那州施工，但當地工會對於台灣輸出到美國的勞工，也抱持負面態度，進而影響台積電的進度。
對此，尹啟銘表示，若美國廠持續延宕，將會影響到台積電的生產和競爭力，「少賺一點還可以，但一再延宕下去根本不能經營」。尹啟銘表示，設廠的延宕是相當嚴重的問題，「5奈米、4奈米萬一延宕一兩年，屆時很可能（從先進製程）變成成熟製程」，台積電將失去在美國設立先進製程的意義。
張博士則認為，半導體廠在海外設廠時，確實存在過投資失敗的案例，例如美商英特爾（Intel）2007年曾在中國大連興建12吋晶圓廠，集中了幾乎是全中國最好的半導體人才團隊和當時Intel最新的設備，但大連廠多年來陷入虧損。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html