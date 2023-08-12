賴清德今以「雙重身分」過境美國，情資顯示中國動員紅統團體滋擾抗議

副總統賴清德今（12）日將率特使團啟程訪問友邦巴拉圭，行程將過境美國紐約與舊金山，美國國務卿11日證實，賴清德在美期間將會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。日媒指出，賴清德以副總統和總統候選人的身分訪美，有機會向國內外證明他有能力處理台灣最重要的對外關係；而據了解，中國已經動員美國當地的「紅色僑團」表達抗議。

總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮；訪團預計今日下午啟程，美國當地時間12日抵達紐約過境，13日晚間離美，14日早上抵達巴拉圭訪問，15日出席巴拉圭新任總統就職典禮，16日早晨離開巴拉圭，當日下午至美國舊金山過境，17日凌晨離美，18日清晨返抵台灣，全程7天6夜。

總統府尚未公布賴副總統在美國行程，不過據了解，他將出席紐約僑宴並與青年座談。

美國國務院發言人11日以背景說明方式回覆《中央社》郵件詢問，表示台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係，以及美國的「一中政策」，此一政策不變，強調賴清德過境符合副總統過境慣例；並稱過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

有媒體報導，賴副總統過境美國紐約與舊金山，羅森柏格不會接機和參與僑宴。美國國務院11日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤羅森柏格。而羅森柏格也在推特分享賴清德的推文，並表示，期待歡迎賴副總統在前往巴拉圭時過境美國。

AIT is looking forward to welcoming VP @chingtelai during his transit en route to Paraguay! https://t.co/R46cyB7ihM — AIT Chair, Laura Rosenberger (@BoardChairAIT) August 12, 2023

賴清德過境美國，台美情資顯示中國動員紅統團體、黑幫滋擾

賴清德過境美國遭到中國強力反對，中國駐美大使謝鋒公開表示「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛」，中國也透過各種方式，試圖營造賴清德不受美國、甚至邦交國歡迎的假象。

國安相關人士日前指出，中國近日拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣，其中還與巴拉圭多家主流媒體簽訂為期1個月的租約，規劃在此期間發布「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「歡迎中國讓巴拉圭更進步」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」等內容。

而在賴清德即將出訪前夕，中國海事局也宣布自北京時間12日中午至14日下午，將在東海軍事演習。

《TVBS》與《自由時報》今日報導更指出，在賴清德過境美國期間，中國透過紐約、舊金山兩處總領事館進行滋擾的部署，其中中國駐紐約總領事館，就在美東時間10日於皇后區法拉盛召集近百位親中僑團成員，包括數個聲名狼藉的幫派團體，聲明要連續3天刊報「抗議」，並發動人員至紐約僑宴現場周邊鼓譟滋擾。

不過相關人士表示，由於4月間組織騷擾蔡英文總統過境美國行動，事後傳出當地走路工「被剝皮」，原本說好400美元，但最後只拿到80美元的醜聞，以及主謀份子 —「紐約長樂公會」前會長盧建旺及祕書長陳金平—事後遭揭穿為中共海外警察局幹部、隨後遭美方逮捕，當地紅色僑團也因此受到調查，目前了解這次中國動員狀況不佳，當地警方及安全單位也全力緊盯，防止意外發生。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文今年4月抵達洛杉磯，下榻飯店外立場不同的在美中國人團體互相對峙。

日媒：賴清德雙重身分過境美國，展示有能力經營對外關係

《日本時報》（The Japan Times）分析，賴清德以副總統和總統候選人的身分訪美，可能是為了證明他有能力處理台灣最重要的對外關係。報導也指出，賴清德曾將自己定位為「務實的台獨工作者」，讓部分人士感到擔憂，賴清德可能也會利用訪美的機會，澄清他的立場不會偏離當前的兩岸安排。

中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，賴清德一方面試圖向美方保證，他將維持蔡英文領導下相對溫和的兩岸方針，而不是傾向獨立的激進立場；另一方面，賴清德可能也想向中國表明自己得到了華府信任，若他順利當選總統，這將有助於加強他在兩岸關係中討價還價的地位，而美國的支持也將有利於賴清德在國內的競選活動。

賴清德過境美國也吸引外媒的關注，《彭博新聞》就預告，將於下週二（15日）率先發布賴清德的新聞專訪。

Is this Taiwan's next president?



We spoke to Lai Ching-te, the leading candidate in next year's election, which comes at one of the most uncertain periods in the island's history.



Tune in to @BloombergTV on Tuesday for the exclusive interview https://t.co/bUlCuXFSiI pic.twitter.com/gLgV8gxzLK — Bloomberg (@business) August 11, 2023

賴清德競選辦公室發言人趙怡翔表示，這是賴清德參選後首次接受國際媒體專訪，將清楚向國際觀眾介紹台灣當前面臨的挑戰、未來將如何帶領台灣持續向前行，以及個人保護台灣自由與民主的強烈意志。

趙怡翔表示，賴清德在專訪中將透過個人成長背景分享希望為人民服務的初衷，並就國際交流、產業鏈合作、青年議題等提出未來的施政方向。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航