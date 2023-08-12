夏威夷茂宜島野火增至67死，警報器未響引發質疑，民眾「看到火才知道要逃」
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夏威夷島在1946年發生更致命的海嘯，當時導致超過150人死亡，這促成夏威夷發展緊急事件系統，包括每個月都會測試的警報系統。但許多火災倖存者在接受采訪時表示，他們沒有聽到任何警報或收到警告，他們直到看到附近的火焰或聽到爆炸聲時才意識到自己處於危險之中。
（中央社）夏威夷茂宜島野火迄今已釀67死，多個搜救隊仍在悶燒中的拉海納（Lahaina）小鎮廢墟中搜索，夏威夷官員們正試圖查明火勢快速蔓延之際，為何不見警報器響起。
《路透社》報導，這場大火是夏威夷州1959年正式成為美國第50個州後，面臨史上最致命的自然災害，超越1960年在夏威夷大島（Big Island）釀成61人死亡的海嘯災情。
官員們警告，帶著尋屍犬的搜救隊仍可能持續尋獲更多罹難者，這場大火使得1000座建築物付之一炬，並導致數以千計居民無家可歸，重建工作恐需耗時多年並斥資數以十億美元。
夏威夷州聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）告訴《微軟國家廣播公司》（MSNBC）：「沒有人進入任何被燒毀的建築物，不幸的是，我們預計死亡人數還會大幅攀升。」
這場災難發生3天以來，仍不清楚部分居民在大火吞沒家園前是否曾收到任何警報。茂宜島上設有用來警告自然災害和其他威脅的緊急警報器，但在火災期間警報器似乎沒有響起。
夏威夷州州長葛林（Josh Green）談到緊急警報器時告訴《CNN》：「我今天上午已授權進行全面性檢查，以確保我們準確知道發生了什麼事以及時間點。」官員們並未確切說明到底發出哪些通知，以及通知是否是透過簡訊、電子郵件或電話來發布。
葛林形容當下同時出現的多個挑戰，當拉海納面臨這次野火威脅時，不僅通信中斷，消防隊員也正集中精力撲滅其他重大野火。無論如何，他說：「我們將盡我們所能，以便找出未來更妥善地保護我們人民的方法。」
《美聯社》報導指出，夏威夷島（Big Island）在1946年發生更致命的海嘯，當時導致超過150人死亡，這促成夏威夷發展緊急事件系統，包括每個月都會測試的警報系統。
但許多火災倖存者在接受采訪時表示，他們沒有聽到任何警報或收到警告，他們直到看到附近的火焰或聽到爆炸聲時才意識到自己處於危險之中。
夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）的紀錄也證實了警報系統失靈，官員們必須透過手機簡訊、廣播、電視發送警告，但大範圍的電力中斷導致警訊無法抵達每一個地方。
另一方面，夏威夷消防員協會主席鮑比．李（Bobby Lee）也指出，茂宜島的消防工作可能因人力短缺而受阻礙。他說，該縣同時最多只有65名消防員在工作，他們須負責3個島嶼的消防，這包括茂宜島、摩洛凱島（Molokai）和拉奈島（Lanai）。
他說，這些消防隊員大約擁有13輛消防車和2輛雲梯車，但沒有任何越野車。這意味著消防隊員無法在灌木叢火災蔓延到道路或居民區之前撲救。
當地官員也警告居民，自來水可能受到了污染，他們不應飲用自來水，只能「在通風良好的房間」進行短時間的溫水淋浴，以避免接觸水中的化學物蒸汽。
新聞來源
- 夏威夷野火增至67死當地史上最嚴重災難 警報器未響引質疑（中央社）
- Survivors of Maui’s wildfires return home to blackened ruins as death toll rises to 67（AP）
延伸閱讀
- 颶風「朵拉」助長夏威夷茂宜島野火燒毀歷史古蹟，至少36死數十傷、271座建築被毀
- 夏威夷野火吞噬小鎮至少53死，拜登宣布為重大災難，上萬人流離失所重建恐需數年
- 夏威夷森林野火燒不盡，但相較美國西部災情只是「火」山一角
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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