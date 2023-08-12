【東南亞週報】新加坡獨立58周年國慶｜為泰黨組9黨聯盟拼執政｜拜登擬近期出訪越南提升雙邊關係

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第235期，為讀者挑選2023年8月5日至8月11日期間，有關新加坡、泰國、越南、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

新加坡｜新加坡獨立58周年國慶 李顯龍強調團結重要性

新加坡8月9日歡慶58歲生日，新加坡總理李顯龍、副總理黃循財、9月即將卸任的總統哈莉瑪（Halimah Yacob），以及新上任的國會議長謝健平和多位部長及國會議員均出席在政府大廈前大草場舉辦的國慶慶典。

顯龍於今年的國慶獻詞中，強調國民團結的重要性。他提到，外國領導人常對新加坡留下深刻印象，也欽佩新加坡能夠做出長遠的規畫，制定宏大的目標，並且實現這些願景。他表示：「能夠做到這些事情，是因為人民和政府緊密合作。這是新加坡比他國更具優勢且與眾不同的原因。我們絕不能讓這種凝聚力減弱。」

對於近月來新加坡相繼發生涉及部長和議員的事件，李顯龍強調政府確保國家體制廉潔的決心，他表示，只有堅持高標準，才能維護新加坡人對體制的信心，也強調，政府一直以適當和公開透明的方式處理這些事件。

今年國慶是總統哈莉瑪最後一次主持國慶閱兵，結束她作為國家元首的第6次閱兵。據星國亞洲新聞台報導，若有超過一名總統候選人有資格競選總統，新加坡下屆總統選舉投票日將於9月1日舉行，提名日為8月22日。目前星國共有4位總統候選人，包括前國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、企業家吳振華（George Goh）、前新加坡政府投資公司（GIC）首席投資官黃國松（Ng Kok Song），以及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮（Tan Kin Lian）。

泰國｜為泰黨組執政聯盟 9黨高達238席

「前進黨」（Move Forward Party）退出執政聯盟後，「為泰黨」（Pheu Thai Party）於8月7日與本屆大選第三大黨「泰自豪黨」（Bhumjaithai）結盟，8月10日宣布另外8小黨正式加入該政黨聯盟，總共掌握238議席。

本屆大選取得141席的為泰黨，上週與掌握71席的泰自豪黨正式結盟，並且宣布將積極尋求其他政黨的加入，支持賽塔（Srettha Thavisin）為新任總理。儘管在本屆大選中贏得150席成為國會中最大政黨，前進黨所推出的總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）受參議院反對，在議會中兩次未能取得足夠的票數成為總理。保守派政黨隨後告知為泰黨，他們將不支持前進黨在內的執政聯盟。

新的政黨聯盟成立後，以賽塔為總理候選人的聯合政府掌握至少238議員的支持，但取得眾議院多數支持需要至少251席。賽塔另外需要的13席，來源尚未明確。在其政黨聯盟之外，最大的兩個政黨分別為掌握40席的「人民國家力量黨」（PPRP）以及掌握36席的「統一泰國建國黨」（UTNP）。

然而為泰黨在競選期間曾表示，將不會與兩黨黨魁進入任何結盟關係，尤其UTNP的黨魁暨前任總理帕拉育，於2014年參與推翻為泰黨政府的政變。為泰黨黨魁Cholnan Srikaew表示，儘管該黨不會邀請PPRP及UTNP加入執政聯盟，但仍歡迎兩黨議員投票支持為泰黨的總理候選人。

Photo Credit: GettyImages 圖為8月7日，為泰黨宣布和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟。

越南｜拜登擬於近期出訪越南 提升雙邊關係

美國總統拜登8月8日表示，有鑑於越南欲升級與美國的雙邊關係，成為美國的夥伴，他預計在近期出訪越南。

拜登本週出席募款活動時表示，有鑑於越南想成為美國的夥伴，提升雙邊關係，他預計在近期出訪越南，然目前白宮發言人並未針對出訪規畫透露更多細節。報導也指出稍早拜登即曾表示：「越南當局想與我在G20時碰面」，因此推測最可能的出訪時間是當拜登9月9至10日至印度新德里出席G20峰會前後。

路透社報導指出，過去美國一直希望提升至「戰略夥伴關係」，但越南顧忌與中國以及俄羅斯的關係，而遲遲未能推進。不過美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年4月出訪越南，恰逢越美建立「全面夥伴關係」10週年。布林肯也表示希望進一步提升越美關係至「戰略夥伴」等級；而總理范明政則指出，自3月底總書記阮富仲曾與拜登通話，兩國的政府都積極將雙邊關係提升至新高度。會晤布林肯時，阮富仲也歡迎拜登來訪越南。

此外，CNN報導指出，由美國主導、連同12個印太地區國家的「印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF）」2022年5月23日在日本東京正式啟動，印太經濟框架也可能是拜登與越南的會晤主題。

Photo Credit: GettyImages 現年78歲的中央委員會總書記阮富仲。Photo Credit: GettyImages

印尼｜印雅萬高鐵試營運延宕至9月

連結印尼雅加達與萬隆的雅萬高鐵，8月8日當局宣布將延遲原定8月進行的試乘計畫至9月初，但保證10月1日正式營運期程不會再延宕。

雅萬高鐵原訂8月18日進行免費試乘，將延後至9月初，根據交通部官員表示，直到8月4日仍在進行安全檢查。負責營運的印中高鐵公司（PT KCIC）表示，內部測試一切順利，但仍在與交通部申請相關許可的程序。即使試乘延期，10月1日正式營運的時程不變。不過雅加達郵報編輯室報導指出，工程距離試乘還有一大段距離；並對於9月初是否能試乘表示存疑。

雅萬高鐵是中國一帶一路工程，採用中國技術、標準與設備。最初原定2019年完工但一再延宕，整體工程也超支12億美金（約新台幣360億元）。其中萬隆段在去年11月印尼舉辦G20峰會時曾試營運，中國國家主席習近平也於G20峰會期間與佐科威一同透過線上視訊方式觀摩高鐵試運。佐科威7月27日出訪中國，習近平也表示兩國務必以最高標準來確保高鐵的最佳品質。