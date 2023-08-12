2023/08/12,
政治

郭柯配無望？柯文哲矢言「參選到底」；郭台銘喊「柯市長不做我來做」引發聯想

郭柯配無望？柯文哲矢言「參選到底」；郭台銘喊「柯市長不做我來做」引發聯想
鴻海集團創辦人郭台銘（後右3）12日上午到石牌福星宮參拜 ，並與當地里長座談交換意見。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

郭台銘說，8年的市長都沒有解決，「柯市長不做，那就我來做好不好，可是我民調這麼低要怎麼做？」他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標，「支持郭台銘，台灣一定贏」。

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲表態一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，外界解讀「郭柯合」破局，鴻海創辦人郭台銘今（12）日說，誰最適合帶領台灣打經濟戰、科技戰，大家應該要去思考。

始終未鬆口是否參選總統的郭台銘，今天上午到位於台北市北投區的石牌福星宮參拜，並與當地里民座談，政見。

郭台銘指出，筆電大廠華碩就在北投附近，又有醫院、北士科學園區，台北最好的寶地就在這，應思考、規劃這塊地，變成台灣人均GDP最好的地方，不要讓人「想到北投就只有溫泉」。

面對前台北市長柯文哲表態將參選總統到底，他受訪時表示，他要解決台灣的經濟問題、年輕人不再低薪的問題、台灣城鄉差距發展問題、以及台北發展高科技問題。

郭台銘強調，經濟選民、年輕人在選擇時，應該思考在世界打科技、經濟戰，誰最適合帶領台灣。

里民在座談時提出關渡平原土地問題，郭台銘說，8年的市長都沒有解決，「柯市長不做，那就我來做好不好，可是我民調這麼低要怎麼做？」他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標，「支持郭台銘，台灣一定贏」。

在與里民互動時，有民眾遞上土地使用問題陳情書，批評柯文哲8年來只有擺爛，讓人民苦哈哈。郭台銘則趕緊說這不是他講的，他與這位民眾並不認識，媒體不要見縫插針，引起現場民眾大笑。

郭台銘說，「柯文哲是個很認真的市長，但不懂經濟，這不要我來說，你們自己去說」，跟他都沒關係，他跟柯文哲是好朋友，任何對柯文哲的批評，都不是出自他的口。

下載_(10)
Photo Credit: 中央社
鴻海集團創辦人郭台銘12日上午到石牌福星宮參拜 ，並與當地里長座談交換意見。

柯文哲宣示總統選到底，民眾黨立委：維護黨主體性

民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（11）日表示「一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，民眾黨立委賴香伶說，不論是國民黨或鴻海創辦人郭台銘，看來都是想要把民眾黨整合，視民眾黨為被整併的對象，這沒有道理；柯文哲清楚宣示可以維護民眾黨的主體性。民眾黨立委張其祿也說，國民黨與郭台銘好像都是抱持要整併或併購民眾黨、要柯文哲當副手的概念，如果民眾黨接受了，這樣民眾黨就關門了。

柯文哲昨日上午出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會，會後接受媒體聯訪回應時事時，二度親口說出「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，並指出「這是一個政治上的宣示」。

柯文哲出席第2波募款兌換小物開箱記者會
Photo Credit: 中央社
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（前右）11日在台北出席「KP沉浸式上班」第2波募款兌換小物開箱記者會。

民眾黨立委賴香伶晚間受訪時指出，目前不論是國民黨陣營或郭台銘提出的整合概念，看來都是想要把民眾黨整合，視民眾黨為被整併的對象，這沒有道理。

賴香伶指出，柯文哲清楚宣示一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，這樣可以維護民眾黨的主體性，同時也告訴大家，民眾黨是新力量，也已準備好往前。

民眾黨立委張其祿受訪表示，關於藍白合話題，目前並沒有制度性的討論，也沒有機制，而不論是國民黨或郭台銘，好像都是抱持要整併或併購民眾黨、要柯文哲當副手的概念，如果民眾黨接受了，這樣民眾黨就關門了。

張其祿說，真正合作應談理念和價值，否則會被質疑權力分贓，受衝擊最大的會是民眾黨；民眾黨是獨立自主的政黨，政黨發展的重要性不亞於選舉，柯文哲宣示一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，為了維護民眾黨的長期發展。

柯文哲開箱第2波募款兌換小物（3）
Photo Credit: 中央社
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（中）11日在台北出席 「KP沉浸式上班」第2波募款兌換小物開箱記者會， 和黨籍立委邱臣遠（左2）、張其祿（左1）、賴香伶 （右2）、陳琬惠（右1）等一起展示募款兌換小物。

另外，八二三炮戰65周年紀念日將在金門登場，傳出國民黨總統參選人侯友宜，與鴻海創辦人郭台銘都會參加。原本民眾黨總統參選人柯文哲也評估前往，但傳出柯陣營擔心被塑造「郭柯配」氛圍，拍板不去金門了。民眾黨發言人陳智菡強調，柯文哲代表民眾黨參選總統，團結選項不包括「郭柯配」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。