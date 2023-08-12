郭柯配無望？柯文哲矢言「參選到底」；郭台銘喊「柯市長不做我來做」引發聯想
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郭台銘說，8年的市長都沒有解決，「柯市長不做，那就我來做好不好，可是我民調這麼低要怎麼做？」他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標，「支持郭台銘，台灣一定贏」。
（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲表態一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，外界解讀「郭柯合」破局，鴻海創辦人郭台銘今（12）日說，誰最適合帶領台灣打經濟戰、科技戰，大家應該要去思考。
始終未鬆口是否參選總統的郭台銘，今天上午到位於台北市北投區的石牌福星宮參拜，並與當地里民座談，政見。
郭台銘指出，筆電大廠華碩就在北投附近，又有醫院、北士科學園區，台北最好的寶地就在這，應思考、規劃這塊地，變成台灣人均GDP最好的地方，不要讓人「想到北投就只有溫泉」。
面對前台北市長柯文哲表態將參選總統到底，他受訪時表示，他要解決台灣的經濟問題、年輕人不再低薪的問題、台灣城鄉差距發展問題、以及台北發展高科技問題。
郭台銘強調，經濟選民、年輕人在選擇時，應該思考在世界打科技、經濟戰，誰最適合帶領台灣。
里民在座談時提出關渡平原土地問題，郭台銘說，8年的市長都沒有解決，「柯市長不做，那就我來做好不好，可是我民調這麼低要怎麼做？」他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標，「支持郭台銘，台灣一定贏」。
在與里民互動時，有民眾遞上土地使用問題陳情書，批評柯文哲8年來只有擺爛，讓人民苦哈哈。郭台銘則趕緊說這不是他講的，他與這位民眾並不認識，媒體不要見縫插針，引起現場民眾大笑。
郭台銘說，「柯文哲是個很認真的市長，但不懂經濟，這不要我來說，你們自己去說」，跟他都沒關係，他跟柯文哲是好朋友，任何對柯文哲的批評，都不是出自他的口。
柯文哲宣示總統選到底，民眾黨立委：維護黨主體性
民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（11）日表示「一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，民眾黨立委賴香伶說，不論是國民黨或鴻海創辦人郭台銘，看來都是想要把民眾黨整合，視民眾黨為被整併的對象，這沒有道理；柯文哲清楚宣示可以維護民眾黨的主體性。民眾黨立委張其祿也說，國民黨與郭台銘好像都是抱持要整併或併購民眾黨、要柯文哲當副手的概念，如果民眾黨接受了，這樣民眾黨就關門了。
柯文哲昨日上午出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會，會後接受媒體聯訪回應時事時，二度親口說出「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，並指出「這是一個政治上的宣示」。
民眾黨立委賴香伶晚間受訪時指出，目前不論是國民黨陣營或郭台銘提出的整合概念，看來都是想要把民眾黨整合，視民眾黨為被整併的對象，這沒有道理。
賴香伶指出，柯文哲清楚宣示一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，這樣可以維護民眾黨的主體性，同時也告訴大家，民眾黨是新力量，也已準備好往前。
民眾黨立委張其祿受訪表示，關於藍白合話題，目前並沒有制度性的討論，也沒有機制，而不論是國民黨或郭台銘，好像都是抱持要整併或併購民眾黨、要柯文哲當副手的概念，如果民眾黨接受了，這樣民眾黨就關門了。
張其祿說，真正合作應談理念和價值，否則會被質疑權力分贓，受衝擊最大的會是民眾黨；民眾黨是獨立自主的政黨，政黨發展的重要性不亞於選舉，柯文哲宣示一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，為了維護民眾黨的長期發展。
另外，八二三炮戰65周年紀念日將在金門登場，傳出國民黨總統參選人侯友宜，與鴻海創辦人郭台銘都會參加。原本民眾黨總統參選人柯文哲也評估前往，但傳出柯陣營擔心被塑造「郭柯配」氛圍，拍板不去金門了。民眾黨發言人陳智菡強調，柯文哲代表民眾黨參選總統，團結選項不包括「郭柯配」。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！