郭柯配無望？柯文哲矢言「參選到底」；郭台銘喊「柯市長不做我來做」引發聯想

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲表態一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，外界解讀「郭柯合」破局，鴻海創辦人郭台銘今（12）日說，誰最適合帶領台灣打經濟戰、科技戰，大家應該要去思考。

始終未鬆口是否參選總統的郭台銘，今天上午到位於台北市北投區的石牌福星宮參拜，並與當地里民座談，政見。

郭台銘指出，筆電大廠華碩就在北投附近，又有醫院、北士科學園區，台北最好的寶地就在這，應思考、規劃這塊地，變成台灣人均GDP最好的地方，不要讓人「想到北投就只有溫泉」。

面對前台北市長柯文哲表態將參選總統到底，他受訪時表示，他要解決台灣的經濟問題、年輕人不再低薪的問題、台灣城鄉差距發展問題、以及台北發展高科技問題。

郭台銘強調，經濟選民、年輕人在選擇時，應該思考在世界打科技、經濟戰，誰最適合帶領台灣。

里民在座談時提出關渡平原土地問題，郭台銘說，8年的市長都沒有解決，「柯市長不做，那就我來做好不好，可是我民調這麼低要怎麼做？」他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標，「支持郭台銘，台灣一定贏」。

在與里民互動時，有民眾遞上土地使用問題陳情書，批評柯文哲8年來只有擺爛，讓人民苦哈哈。郭台銘則趕緊說這不是他講的，他與這位民眾並不認識，媒體不要見縫插針，引起現場民眾大笑。

郭台銘說，「柯文哲是個很認真的市長，但不懂經濟，這不要我來說，你們自己去說」，跟他都沒關係，他跟柯文哲是好朋友，任何對柯文哲的批評，都不是出自他的口。

Photo Credit: 中央社 鴻海集團創辦人郭台銘12日上午到石牌福星宮參拜 ，並與當地里長座談交換意見。

柯文哲宣示總統選到底，民眾黨立委：維護黨主體性

民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（11）日表示「一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，民眾黨立委賴香伶說，不論是國民黨或鴻海創辦人郭台銘，看來都是想要把民眾黨整合，視民眾黨為被整併的對象，這沒有道理；柯文哲清楚宣示可以維護民眾黨的主體性。民眾黨立委張其祿也說，國民黨與郭台銘好像都是抱持要整併或併購民眾黨、要柯文哲當副手的概念，如果民眾黨接受了，這樣民眾黨就關門了。

柯文哲昨日上午出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會，會後接受媒體聯訪回應時事時，二度親口說出「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，並指出「這是一個政治上的宣示」。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨總統參選人柯文哲（前右）11日在台北出席「KP沉浸式上班」第2波募款兌換小物開箱記者會。

民眾黨立委賴香伶晚間受訪時指出，目前不論是國民黨陣營或郭台銘提出的整合概念，看來都是想要把民眾黨整合，視民眾黨為被整併的對象，這沒有道理。

賴香伶指出，柯文哲清楚宣示一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，這樣可以維護民眾黨的主體性，同時也告訴大家，民眾黨是新力量，也已準備好往前。

民眾黨立委張其祿受訪表示，關於藍白合話題，目前並沒有制度性的討論，也沒有機制，而不論是國民黨或郭台銘，好像都是抱持要整併或併購民眾黨、要柯文哲當副手的概念，如果民眾黨接受了，這樣民眾黨就關門了。

張其祿說，真正合作應談理念和價值，否則會被質疑權力分贓，受衝擊最大的會是民眾黨；民眾黨是獨立自主的政黨，政黨發展的重要性不亞於選舉，柯文哲宣示一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，為了維護民眾黨的長期發展。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨總統參選人柯文哲（中）11日在台北出席 「KP沉浸式上班」第2波募款兌換小物開箱記者會， 和黨籍立委邱臣遠（左2）、張其祿（左1）、賴香伶 （右2）、陳琬惠（右1）等一起展示募款兌換小物。

另外，八二三炮戰65周年紀念日將在金門登場，傳出國民黨總統參選人侯友宜，與鴻海創辦人郭台銘都會參加。原本民眾黨總統參選人柯文哲也評估前往，但傳出柯陣營擔心被塑造「郭柯配」氛圍，拍板不去金門了。民眾黨發言人陳智菡強調，柯文哲代表民眾黨參選總統，團結選項不包括「郭柯配」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航