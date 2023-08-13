TNL+ 2023/08/13,
環境

避免「機尾雲」產生碳排，Google與美國航空業合作靠AI預測濕度、調整飛行高度

避免「機尾雲」產生碳排，Google與美國航空業合作靠AI預測濕度、調整飛行高度
飛機機尾雲。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

飛機飛行時在天空中出現一條又一條的機尾雲，是造成全球暖化日趨嚴重的因素之一。根據一項2000年至2018年對航空業的研究指出，機尾雲導致地球57%的暖化衝擊，明顯高於燃料燃燒時所排放的二氧化碳量。

文：Taylor Mei

隨全球暖化現象加劇，對於碳排及其他溫室氣體的限制與規範也變得愈加嚴格，為的就是希望能讓地球降溫，減緩自然生態被破壞的速度。針對溫室氣體排放，除了畜牧業及工業外，交通運輸業對氣候及環境的影響也不容小覷。

Google近期已與美國航空公司、比爾蓋茲氣候投資基金（Bill Gates’ climate investment fund），以及能源公司Breakthrough Energy合作，希望能夠減少空中交通運輸所產生的廢氣排放，與機尾雲（飛機雲）中的水氣對氣候的衝擊。

避免機尾雲，就能降低對氣候的影響

還記得由歌手安室奈美惠，所唱的日劇《公關室愛情》（空飛ぶ広報室）主題曲「Contrail」（機尾雲）嗎？相較於歌曲中充滿的熱血與感動，現實中的機尾雲卻沒那麼「正面」。因為除了飛機使用的航空燃油將造成碳排量增加外，飛機飛行時在天空中出現一條又一條的機尾雲，也是造成全球暖化日趨嚴重的因素之一。

據《連線》（WIRED）雜誌報導，機尾雲是飛機引擎的熱與大氣中的冷空氣混合而產生，屬於一種冷凝現象。這個冷凝現象所製造出的水，在空中無法持續以液態的方式呈現，而是會形成小小的冰晶，成為有時在戶外抬頭會看到的機尾雲。

不過，機尾雲因具有反射來自太陽輻射的功能，同時也地降低地球表面輻射熱散至外太空的能力，變相讓熱被困在大氣層中。而這讓部分大氣科學家也擔心，機尾雲可能讓原本的全球暖化問題變得更加嚴重。根據《CNN》報導，根據一項2000年至2018年對航空業的研究指出，機尾雲導致地球57%的暖化衝擊，明顯高於燃料燃燒時所排放的二氧化碳量。

再加上據美國NASA研究結果顯示，肉眼可見的飛機雲可在空中維持約4至6小時左右，而就衛星影像顯示，機尾雲最久可以在大氣中「殘留」14小時後才會消失，因此不能小看長期下來可能造成的負面影響。

讓飛機飛在較為乾燥的地方

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