2023/08/12,
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70年來首次參與貝比魯斯少棒賽，台灣8:3勝日本，明與美國爭奪世界賽冠軍

70年來首次參與貝比魯斯少棒賽，台灣8:3勝日本，明與美國爭奪世界賽冠軍
貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽國際組冠軍戰12日舉行，台灣球隊（圖）以8比3擊敗日本隊，晉級世界大賽冠軍戰。Photo Credit: 中央社

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「我想帶第2名的孩子出國比賽！」台灣貝比魯斯棒球聯盟執行教練張茂三說，長期在偏鄉服務，看著台灣棒球運動走向菁英教育，能站上國際舞台的球員是少數，但球員們愛棒球的心是一樣的。第一次參與貝比魯斯比賽的台灣隊不負眾望，一路過關斬將拿到冠軍賽的門票。

（中央社）貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽國際組冠軍戰今（12）日舉行，台灣球隊以8比3擊敗日本隊，晉級世界大賽冠軍戰，明天將與美國組俄亥俄河谷（Ohio Valley）隊代表爭冠。

貝比魯斯聯盟Cal Ripken世界少棒錦標賽8月4日在美國密蘇里州開打，台灣此次由宜蘭縣蓬萊國小組訓，來自4個縣市、15名球員組成聯隊參賽，其中13名是原鄉部落的孩子。

此次Cal Ripken少棒層級預賽分美國組和國際組，共11個國家、34支球隊參賽，台灣在國際組預賽依序擊敗墨西哥、加勒比海、澳洲、韓國，晉級國際組4強賽，昨天再度與韓國碰頭，以6比1拿勝、晉級國際賽冠軍戰，今天與賽前同樣不敗的日本隊交手。

比賽1局下日本隊靠著接連2支安打攻下1分，台灣2局上反攻，簡愷樂敲出左外野安打，曾詣超犧牲觸擊推進，再靠著曹格安游擊方向滾地球送回壘上跑者、扳平比數。

台灣5局上再起攻勢，抓準日本隊投手不穩，靠著曹格安、龔永仁、田翔睿接連安打攻占滿壘，幸鑫擊出內野滾地送回1分，林承宏選到保送，陳柏笙一棒敲出直擊全壘打牆上的清壘二壘安打，幫助球隊拉開領先優勢。

日本隊更換投手仍無法阻止台灣球隊的攻擊，台灣6局上再靠著田翔瑞擊出中外野深遠的三壘安打、投手暴投多添保險分。

台灣今天派出投手曾詣超先發，1局下失掉1分，但越投越穩，6局下後援投手俞景皓接替登板，日本隊展現韌性、再攻下2分，台灣投手群適時穩住陣腳、沒有多掉分數。

先發投手曾詣超從小跟著哥哥進入球隊，一開始還是板凳球員，小學四年級開始有上場比賽的經驗，雖然學校球隊並非是體育班，這一次獲得機會出國比賽，爸媽也有隨行；曾詣超的媽媽表示，發現國外孩子是很享受棒球比賽，教練也是以鼓勵取代責罵，讓棒球運動融入在生活當中，經過大賽的洗禮，相信曾詣超在棒球這條路可以更相信自己。

下一場比賽將於台灣時間13日上午5時30分與美國組冠軍俄亥俄河谷（Ohio Valley）隊代表交手，爭取Cal Ripken世界少棒錦標賽世界賽冠軍頭銜。

台灣首度參加貝比魯斯少棒賽，教練：想帶「第2名的孩子」出國比賽

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，1951年成立至今，與威廉波特世界少棒聯盟（LLB）、美國小馬聯盟（PONY）齊名。而這也是該聯盟成立70逾年來，首次有台灣代表隊參與。

花蓮富源國小教練張茂三2019年帶球員赴美機緣，受邀加入以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League），2020年正式成立「台灣貝比魯斯棒球聯盟」，為台灣官方唯一授權組織，也有知會中華民國棒球協會。

台灣貝比魯斯棒球隊與美球隊友誼賽
Photo Credit: 中央社
台灣貝比魯斯少棒選手7月底至8月1日在加州進行數天移地訓練，並和美國同齡球隊進行友誼賽，圖為兩隊隊員合影。（台灣貝比魯斯球隊訪問舊金山活動團提供）

談起成立這個組織的初衷，張茂三表示，長期在偏鄉服務，看著台灣棒球運動走向菁英教育，可以在各選拔賽脫穎而出、站上國際舞台的球員是少數，但球員們愛棒球的心是一樣的，「我想帶第2名的孩子出國比賽」。

張茂三表示，原本2020年就計畫送球員到美國比賽，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，直到今年真正成行，聯盟選定特定區域，包括原住民鄉鎮學校、資源弱勢球隊、社區棒球隊，「這些球員不是不好，只是缺少一個機會」，此次總計17支球隊參與預賽選拔，從預賽第一場開始觀察球員表現，最後選出代表隊。

球隊7月17日出發先赴加拿大溫哥華、美國舊金山移地訓練，比賽8月5日在美國開打，行前記者會邀請導演吳念真出席，代表宣言的小球員黃品皓喊出貝比魯斯少棒賽 「我想去美國比賽、看看世界有多大」，一個擁抱逼哭吳念真。

貝比魯斯聯盟代表隊赴美參賽 吳念真出席（2）
Photo Credit: 中央社
TBRL台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊出國行前記者會7月4日下午在台北舉行，為首度代表台灣赴美 國參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，小球員為導演吳念真（前中）披上球衣。
台灣貝比魯斯聯盟少棒首度赴美參賽（1）
Photo Credit: 中央社
TBRL台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊出國行前記者會7月4日下午在台北舉行，代表隊將首度代表台灣赴美參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽小球員難掩激動心情。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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