70年來首次參與貝比魯斯少棒賽，台灣8:3勝日本，明與美國爭奪世界賽冠軍
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「我想帶第2名的孩子出國比賽！」台灣貝比魯斯棒球聯盟執行教練張茂三說，長期在偏鄉服務，看著台灣棒球運動走向菁英教育，能站上國際舞台的球員是少數，但球員們愛棒球的心是一樣的。第一次參與貝比魯斯比賽的台灣隊不負眾望，一路過關斬將拿到冠軍賽的門票。
（中央社）貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽國際組冠軍戰今（12）日舉行，台灣球隊以8比3擊敗日本隊，晉級世界大賽冠軍戰，明天將與美國組俄亥俄河谷（Ohio Valley）隊代表爭冠。
貝比魯斯聯盟Cal Ripken世界少棒錦標賽8月4日在美國密蘇里州開打，台灣此次由宜蘭縣蓬萊國小組訓，來自4個縣市、15名球員組成聯隊參賽，其中13名是原鄉部落的孩子。
此次Cal Ripken少棒層級預賽分美國組和國際組，共11個國家、34支球隊參賽，台灣在國際組預賽依序擊敗墨西哥、加勒比海、澳洲、韓國，晉級國際組4強賽，昨天再度與韓國碰頭，以6比1拿勝、晉級國際賽冠軍戰，今天與賽前同樣不敗的日本隊交手。
比賽1局下日本隊靠著接連2支安打攻下1分，台灣2局上反攻，簡愷樂敲出左外野安打，曾詣超犧牲觸擊推進，再靠著曹格安游擊方向滾地球送回壘上跑者、扳平比數。
台灣5局上再起攻勢，抓準日本隊投手不穩，靠著曹格安、龔永仁、田翔睿接連安打攻占滿壘，幸鑫擊出內野滾地送回1分，林承宏選到保送，陳柏笙一棒敲出直擊全壘打牆上的清壘二壘安打，幫助球隊拉開領先優勢。
日本隊更換投手仍無法阻止台灣球隊的攻擊，台灣6局上再靠著田翔瑞擊出中外野深遠的三壘安打、投手暴投多添保險分。
台灣今天派出投手曾詣超先發，1局下失掉1分，但越投越穩，6局下後援投手俞景皓接替登板，日本隊展現韌性、再攻下2分，台灣投手群適時穩住陣腳、沒有多掉分數。
先發投手曾詣超從小跟著哥哥進入球隊，一開始還是板凳球員，小學四年級開始有上場比賽的經驗，雖然學校球隊並非是體育班，這一次獲得機會出國比賽，爸媽也有隨行；曾詣超的媽媽表示，發現國外孩子是很享受棒球比賽，教練也是以鼓勵取代責罵，讓棒球運動融入在生活當中，經過大賽的洗禮，相信曾詣超在棒球這條路可以更相信自己。
下一場比賽將於台灣時間13日上午5時30分與美國組冠軍俄亥俄河谷（Ohio Valley）隊代表交手，爭取Cal Ripken世界少棒錦標賽世界賽冠軍頭銜。
台灣首度參加貝比魯斯少棒賽，教練：想帶「第2名的孩子」出國比賽
以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，1951年成立至今，與威廉波特世界少棒聯盟（LLB）、美國小馬聯盟（PONY）齊名。而這也是該聯盟成立70逾年來，首次有台灣代表隊參與。
花蓮富源國小教練張茂三2019年帶球員赴美機緣，受邀加入以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League），2020年正式成立「台灣貝比魯斯棒球聯盟」，為台灣官方唯一授權組織，也有知會中華民國棒球協會。
談起成立這個組織的初衷，張茂三表示，長期在偏鄉服務，看著台灣棒球運動走向菁英教育，可以在各選拔賽脫穎而出、站上國際舞台的球員是少數，但球員們愛棒球的心是一樣的，「我想帶第2名的孩子出國比賽」。
張茂三表示，原本2020年就計畫送球員到美國比賽，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，直到今年真正成行，聯盟選定特定區域，包括原住民鄉鎮學校、資源弱勢球隊、社區棒球隊，「這些球員不是不好，只是缺少一個機會」，此次總計17支球隊參與預賽選拔，從預賽第一場開始觀察球員表現，最後選出代表隊。
球隊7月17日出發先赴加拿大溫哥華、美國舊金山移地訓練，比賽8月5日在美國開打，行前記者會邀請導演吳念真出席，代表宣言的小球員黃品皓喊出貝比魯斯少棒賽 「我想去美國比賽、看看世界有多大」，一個擁抱逼哭吳念真。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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搭桃捷走逛2023世客博覽會，以客為尊備加班車即時輸運
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