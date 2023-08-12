【圖輯】台中清泉崗航空嘉年華登場：8萬人爭睹戰機飛彈陳列，勇鷹高教機壓軸衝場

（中央社）空軍台中清泉崗基地航空嘉年華今（12）日舉行，這是因疫情停辦3年後首次營區開放，吸引約8萬民眾湧入一睹國軍壯盛軍容；除雷虎小組、3型主力戰機展示性能，活動最後由「國機國造」勇鷹高教機衝場，劃下完美句點。

勇鷹高教機今天首次參與營區開放活動，F-5部隊訓練機預計年底退役、由勇鷹機接棒，今天的壓軸衝場象徵著薪火相傳。

今天清晨6時不到，雖然天氣悶熱，已有許多民眾在高鐵台中烏日站等接駁點排隊等候入營，營區入口處更是大排長龍。軍方開放營區，也舉辦園遊會，邀集民間攤商與軍方社團擺攤，讓參與民眾同時能享用美食。根據軍方統計，截至中午為止，約8萬名民眾進入營區。

清泉崗今天天候狀況良好，操演科目採「甲案」，也就是依原本規劃科目進行。活動先由5架IDF經國戰機衝場為活動揭開序幕，接續由雷虎小組進行特技表演，展現高難度十字迴轉、6機左桶滾、6機觔斗、雙機正倒飛、雙機交叉轉彎、一箭穿心等17個科目，收尾秀出最經典的「向下炸彈開花」，現場民眾喝采叫好。

Photo Credit: 中央社 台中清泉崗空軍基地12日營區開放，雷虎特技小組大秀性能。

Photo Credit: 中央社 台中清泉崗空軍基地12日營區開放，雷虎特技小組大秀性能，進行「向下炸彈開花」科目。

IDF單機性能展示包括最大攻角、垂直迴旋、慢飛、垂直鑽升與螺旋下降、戰術拉升等15個科目；幻象2000-5戰機緊接上場，在空中炫燿古巴8字、高G小轉彎、大G桶滾、最大後燃器鑽升快滾、短場落地等19個科目。

Photo Credit: 中央社 圖為IDF戰機執行空中操演項目。

Photo Credit: 中央社 空軍台中清泉崗基地12日舉行航空嘉年華活動，安排幻象2000-5戰機操演，展現戰技與性能。

完成構改，強化戰力的F-16V（blk20）戰機一起飛就立刻操作多項高難度科目，包括副翼滾、古巴8字、300呎低空高速衝場、最大性能鑽升暨垂直滾轉、重飛戰術拉升副翼滾加入三邊、短場落地；看得軍事迷、航迷大呼過癮，發動機轟轟聲與此起彼落的相機快門聲相得益彰。

空中科目的最後由勇鷹高級教練機衝場，為活動劃下完美句點；這是勇鷹機首次參與營區開放活動，在F-5部訓機年底退役後，由勇鷹機接棒，勇鷹衝場象徵著薪火相傳。

Photo Credit: 中央社 停辦3年的空軍營區開放活動12日在空軍台中清泉崗基地熱鬧展開，現場進行各型戰機戰技與性能展示，最後由5架勇鷹高教機衝場，完成操演科目。

營區開放除空中科目，還包括三軍儀隊暨空軍樂隊操演、學生熱舞、以及明道中學儀隊等表演。

現場地面靜態陳展也十分精采，包括3型主力戰機、UH-60M黑鷹直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K預警機、AT-3教練機、T-34C教練機、勇鷹高教機、BH-1900查核機、OH-58D戰搜直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、銳鳶無人機、紅雀無人機、天弓飛彈、雄風二型及三型飛彈、CM-11戰車、M60A3戰車、雲豹甲車等。

地面展示的IDF戰機，掛載國家中山科學研究院研製的「萬劍彈」，引起許多民眾矚目。萬劍彈是目前空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，具備部份巡弋飛彈功能，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區敵軍機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地、登陸船團等，以多彈頭對特定區域實施破壞與癱瘓，是國軍「重層嚇阻」戰略的重要武器裝備。

Photo Credit: 中央社 IDF戰機飛官（後中）完成空中操演科目後，在下機時向群眾敬禮致意。

Photo Credit: 中央社 台中清泉崗空軍基地12日營區開放，雷虎特技小組大秀性能完畢後返場，由機工長引導停機。

Photo Credit: 中央社 台中清泉崗空軍基地12日營區開放，雷虎特技小組大秀性能。

清泉崗航空嘉年華登場，總統：展示國軍建軍備戰的成果

空軍台中清泉崗基地今天展開航空嘉年華。總統蔡英文今天表示，營區的開放，能讓更多國人朋友了解國軍建軍備戰的成果，也更加體會這些在天空、在海上，在每一個崗位上，為了捍衛家園的國軍將士的辛苦。

總統下午在臉書發文表示，睽違7年，空軍的清泉崗基地再度向國人開放。今天，許多國人期待的「航空嘉年華」，開幕式由雷虎小組帶來特技操演，拖著白、紅、藍相間彩煙的AT-3，在天空中構圖出一幕幕讓大家讚嘆的畫面，精實超絕的飛行技巧非常精采。

總統表示，國機國造的新式高教機「勇鷹號」，在這次的活動中進行首次5架編隊的衝場展示。還有其他主力戰機，像是F-16V、幻象2000、IDF，都在國人面前翱翔，展現國軍精實訓練的成果。

總統說，除了空中動態操演，還有園遊會以及地面武器裝備的陳列展示，包含各型戰機及教練機、愛國者暨天弓型飛彈、陸軍阿帕契直升機、黑鷹直升機、各型戰甲車，及海軍雄風二、三型飛彈、銳鳶與紅雀無人機等裝備。

總統表示，營區的開放，能讓更多的國人朋友了解國軍建軍備戰的成果，也更加體會這些在天空、在海上，在每一個崗位上，為了捍衛家園的國軍將士的辛苦。總統請國人繼續給國軍更多的支持，一起為國軍打氣加油。

Photo Credit: 中央社 台中清泉崗航空嘉年華 飛官完成任務。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航