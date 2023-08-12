【圖輯】台中清泉崗航空嘉年華登場：8萬人爭睹戰機飛彈陳列，勇鷹高教機壓軸衝場
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今天清晨6時不到，已有許多民眾在高鐵台中烏日站等接駁點排隊等候入營，截至中午為止，約8萬名民眾進入營區。活動先由5架IDF經國戰機衝場為活動揭開序幕，接續由雷虎小組進行特技表演，展現高難度十字迴轉、雙機交叉轉彎等17個科目，收尾秀出最經典的「向下炸彈開花」，現場民眾喝采叫好。
（中央社）空軍台中清泉崗基地航空嘉年華今（12）日舉行，這是因疫情停辦3年後首次營區開放，吸引約8萬民眾湧入一睹國軍壯盛軍容；除雷虎小組、3型主力戰機展示性能，活動最後由「國機國造」勇鷹高教機衝場，劃下完美句點。
勇鷹高教機今天首次參與營區開放活動，F-5部隊訓練機預計年底退役、由勇鷹機接棒，今天的壓軸衝場象徵著薪火相傳。
今天清晨6時不到，雖然天氣悶熱，已有許多民眾在高鐵台中烏日站等接駁點排隊等候入營，營區入口處更是大排長龍。軍方開放營區，也舉辦園遊會，邀集民間攤商與軍方社團擺攤，讓參與民眾同時能享用美食。根據軍方統計，截至中午為止，約8萬名民眾進入營區。
清泉崗今天天候狀況良好，操演科目採「甲案」，也就是依原本規劃科目進行。活動先由5架IDF經國戰機衝場為活動揭開序幕，接續由雷虎小組進行特技表演，展現高難度十字迴轉、6機左桶滾、6機觔斗、雙機正倒飛、雙機交叉轉彎、一箭穿心等17個科目，收尾秀出最經典的「向下炸彈開花」，現場民眾喝采叫好。
IDF單機性能展示包括最大攻角、垂直迴旋、慢飛、垂直鑽升與螺旋下降、戰術拉升等15個科目；幻象2000-5戰機緊接上場，在空中炫燿古巴8字、高G小轉彎、大G桶滾、最大後燃器鑽升快滾、短場落地等19個科目。
完成構改，強化戰力的F-16V（blk20）戰機一起飛就立刻操作多項高難度科目，包括副翼滾、古巴8字、300呎低空高速衝場、最大性能鑽升暨垂直滾轉、重飛戰術拉升副翼滾加入三邊、短場落地；看得軍事迷、航迷大呼過癮，發動機轟轟聲與此起彼落的相機快門聲相得益彰。
空中科目的最後由勇鷹高級教練機衝場，為活動劃下完美句點；這是勇鷹機首次參與營區開放活動，在F-5部訓機年底退役後，由勇鷹機接棒，勇鷹衝場象徵著薪火相傳。
營區開放除空中科目，還包括三軍儀隊暨空軍樂隊操演、學生熱舞、以及明道中學儀隊等表演。
現場地面靜態陳展也十分精采，包括3型主力戰機、UH-60M黑鷹直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K預警機、AT-3教練機、T-34C教練機、勇鷹高教機、BH-1900查核機、OH-58D戰搜直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、銳鳶無人機、紅雀無人機、天弓飛彈、雄風二型及三型飛彈、CM-11戰車、M60A3戰車、雲豹甲車等。
地面展示的IDF戰機，掛載國家中山科學研究院研製的「萬劍彈」，引起許多民眾矚目。萬劍彈是目前空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，具備部份巡弋飛彈功能，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區敵軍機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地、登陸船團等，以多彈頭對特定區域實施破壞與癱瘓，是國軍「重層嚇阻」戰略的重要武器裝備。
清泉崗航空嘉年華登場，總統：展示國軍建軍備戰的成果
空軍台中清泉崗基地今天展開航空嘉年華。總統蔡英文今天表示，營區的開放，能讓更多國人朋友了解國軍建軍備戰的成果，也更加體會這些在天空、在海上，在每一個崗位上，為了捍衛家園的國軍將士的辛苦。
總統下午在臉書發文表示，睽違7年，空軍的清泉崗基地再度向國人開放。今天，許多國人期待的「航空嘉年華」，開幕式由雷虎小組帶來特技操演，拖著白、紅、藍相間彩煙的AT-3，在天空中構圖出一幕幕讓大家讚嘆的畫面，精實超絕的飛行技巧非常精采。
總統表示，國機國造的新式高教機「勇鷹號」，在這次的活動中進行首次5架編隊的衝場展示。還有其他主力戰機，像是F-16V、幻象2000、IDF，都在國人面前翱翔，展現國軍精實訓練的成果。
總統說，除了空中動態操演，還有園遊會以及地面武器裝備的陳列展示，包含各型戰機及教練機、愛國者暨天弓型飛彈、陸軍阿帕契直升機、黑鷹直升機、各型戰甲車，及海軍雄風二、三型飛彈、銳鳶與紅雀無人機等裝備。
總統表示，營區的開放，能讓更多的國人朋友了解國軍建軍備戰的成果，也更加體會這些在天空、在海上，在每一個崗位上，為了捍衛家園的國軍將士的辛苦。總統請國人繼續給國軍更多的支持，一起為國軍打氣加油。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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