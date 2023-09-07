愛之味「碗粿罐頭」熱銷：罐頭不僅讓物產流傳，更是風險社會的關鍵物品

一款愛之味復刻台灣小吃罐頭——碗粿罐頭，正在熱銷中。不禁就讓我想到「罐頭食品」真的是加工產業的重要存在，其透過封裝、保存技術讓美味得以常溫久放，物產可以流傳，不須加熱、方便攜帶，打開就可以食用。走進超商市場中，我們可以很輕易地發現，罐頭食品不僅是食物保存的技術，在全球化的時代，該食品類型更是一種能夠保存傳統小吃、家鄉口味的物產方式；尤其隨著各地文化的交流與融合，地方小吃傳統味道的再製、保存、運輸，將更多樣的美味帶入現代生活之中。

由此可見，這些加工食品的特質與商品脈絡，讓罐頭食品成為居家常備的選擇之一。回顧罐頭的發展歷史與未來，我們將會發現，罐頭居然是一種保護著你我的重要食物！

台灣曾經是罐頭王國

與許多新的事物一樣，罐頭食品加工也是在日治時代從日本傳到台灣，而鳳梨就成為當時最大宗的加工對象（王御風、黃于津，2019）。在日治時代，台灣鳳梨的栽培品種、製罐技術都與夏威夷鳳梨產業有著密切的關聯性，特別是鳳梨製罐品種開英種（Smooth Cayenne）的引進及東洋製罐株式會社的出現，更移植了夏威夷的生產模式。鳳梨罐頭產業的發展，帶動了鳳梨的栽培面積，也驅動官方在高雄、屏東兩地設置鳳梨種苗養成所，進行推廣（黃仁姿，2020）。

二戰結束後，台灣鳳梨罐頭的外銷市場貿易結構，產生變化。1950年代台灣鳳梨罐頭的外銷市場主要為西德與日本，直至1960年代中期才轉為以外銷美國主。而後台灣鳳梨罐頭成為全球外銷的龍頭。

從1958年開始，台灣人將洋菇加工製造成罐頭，數年之間，卓然有成。洋菇罐頭在1963年超越了長久以來佔據外銷首位的鳳梨罐頭，成為台灣最重要的外銷農產加工製品。1965年時，洋菇罐頭已經為台灣帶來180萬美元的收益。相較之下，鳳梨罐頭則略遜一籌，但也仍有150萬美元（王秀惠，2006）。

不過根據研究指出，日本人製造與食用罐頭的市場，還是遠超過台灣。如果你有到日本的超級市場逛過，一定會發現商品架上琳琅滿目的罐頭產品。甚至還有以罐頭為主食的「Kantsuma Bar」（缶つまBAR）罐頭酒吧，可以在裏頭品嚐各種風味的罐頭下酒菜。

可是，究竟為何日本會有如此豐富的罐頭加工產品，以及多樣的罐頭食品文化呢？這就要從罐頭的商品文化史談起了。

日本的罐頭簡史