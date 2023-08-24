《翦商：殷周之變與華夏新生》：商族的起源，是中國早期文明中最為撲朔迷離的話題
我們想讓你知道的是
本書借助大量考古出土文物與材料及傳世文獻，梳理了上古人祭風俗產生、盛行和消亡的全部過程，以及人祭與華夏早期文明從伴生到分離的驚人轉折，再現了古人（周人）為終結商朝和人祭風俗付出的巨大努力，使我們對華夏文明的起源有了全新的認知。
文：李碩
商族來源之謎
黃河水漫流在綠色大平原上，淤積出一片片沙洲，蘆葦蕩宛若迷宮。偶爾有人駕木筏駛入蘆蕩，設下捕魚籠，用骨頭磨製的魚鉤釣起鯰魚和鯉魚。鱷魚在水草間露出頭，發出低沉而有穿透力的鳴叫。古人認為，牠們在召喚雷雨。
一大群穿著土黃或暗紅色麻布短衣的外來者，從南方緩緩走近，驅趕著褐色的水牛群，甚至還有幾頭高大的亞洲象。大象已經被馴化，恭敬地服從主人的命令。有些牛馱載著包裹，有些拖曳著吱呀作響的雙輪車。
人們在岸邊紮營，砍下蘆葦捆紮成筏子。水牛、大象卸下了重負，愜意地踱入溼地中。
這是近四千年前的古黃河下游，傳說中的河伯部落的領地。新來的陌生人是商族，他們聽說黃河北有茂盛的草場和富裕的部族，準備去那裡放牧度夏，並和當地人交易。
陌生之地也意味著危險。商族人和河伯部族雖然已經比較熟悉，但從未涉足過河北的世界。當時的商族首領是王亥，四十歲左右。他決定把家眷和部落婦孺及大象留在河伯領地內，自己帶男丁趕牛群渡河北上。據說，易水河部落盛產美女，王亥期待此行可以發財，甚至獲得豔遇。
這是中國古史中的一段商族往事。而商族的起源，是中國早期文明中最為撲朔迷離的話題。
上帝與鳥蛋
商王朝建立之前（學者稱之為「先商」），商族人究竟生活在哪裡，是一群什麼樣的人，對此，考古學一直沒有答案。發掘工作只能顯示，有一群形象模糊、落後的人居然攻滅青銅王朝夏—二里頭，建立了商朝。
夏都二里頭被外來者占領後，增加了一些外來樣式的陶器，但難以解釋的是，這些陶器並沒有統一的風格，如前文所述，有的屬於河北和河南兩省交界處的下七垣文化，有的屬於山東地區的岳石文化。
之後，商人新建了兩座城邑——鄭州商城和偃師商城，但其陶器也分為好多種風格，多樣程度甚至超過被占領後的二里頭古城。
上古時代，即便是同一種陶器文化內部，通常也存在著眾多部落，彼此互不統屬，甚至不共戴天。
而來自不同陶器文化的人群居然共同參與了滅夏和建商，這委實讓人難以理解。
這群滅亡夏朝的所謂商人，到底來自哪裡？通過考古能不能找到他們的聚落？
初看起來，這個問題應當不太困難。比如，夏朝—二里頭的創建者來自新砦；再如，滅商之前的周族人曾在陝北山地生活（碾子坡遺址），後來又遷到關中的周原，甚至考古工作者還在周原發掘出了周文王起居的宅院。
關於商人在滅夏前的生息之地，學界曾有過兩種猜測。
其一，受王國維及殷墟發掘的啟發，傅斯年提出了「夷夏東西說」，認為夏朝代表晉南和豫西等地的西部文化，它的對手商人是東夷，屬於東方文化，所以傅斯年猜測，位於豫東的商丘古城應當是商族人的興起之地。二十世紀末，傅斯年的學術傳人張光直借助美國人類學的資源和影響力，曾經和國內考古學界合作，在以商丘為中心的豫東地區尋找「先商」，但沒有發現任何跡象。
其二，隨著陶器「器型學」成果的積累，有些考古學者認為，夏商易代時，來自河南和河北交界處的陶器文化曾侵入中原，所以應該在下七垣文化裡尋找「先商」。但數十年來，考古工作者並沒能找到任何稍具規模的城邑，只有一些不起眼的小型農業聚落，絲毫看不出有滅夏、建立王朝的氣象。
所以，從考古上，商族在滅夏之前的定居地無影無蹤，攻占夏都二里頭的人的來源也很複雜。但是，對於這些考古學難以解釋的現象，古人的史書裡卻可能藏著答案。
《詩經》和《史記》裡就有商族始祖起源的傳說，但也難免摻入一些周朝之後增加和改寫的內容。我們先來看比較古老的。
據說，商人始祖是一名叫簡狄的女子，有次在野外洗澡時，她見到玄鳥產下一枚卵，就吞了下去，結果生下兒子契，繁衍出後來的商族。上古時代，常有女子未婚生育的神話，據說這是母系時代「知其母，不知其父」的特徵。周族史詩也是如此，他們的女性始祖姜嫄在荒野踩到巨人腳印而懷孕，生下棄（后稷），從而繁衍出周族。
《詩經．商頌．玄鳥》對契降生的描寫是：「天命玄鳥，降而生商。」
《詩經．商頌．長發》則是：「有娀方將，帝立子生商。」有娀是簡狄所在的部族，「有娀方將」是有娀氏將要興起之意。玄鳥，喻指上帝（天）和商人之間的獨特媒介，至於是什麼鳥，則有燕子和鳳凰等不同解釋。
契長大後，脫離了母親的有娀氏部族，建立起商族。商之名來源於「商丘」，而這個地名更古老，和代表東方的辰（晨）星之神有關。
據說，上古時代有一位叫高辛氏的半神帝王，他的兩個兒子不和睦，整天打鬥，高辛氏一怒之下把小兒子安頓在了「大夏」（晉南），負責祭祀傍晚的參星；把大兒子安頓在了商丘，負責祭祀黎明的辰星，由此，辰星也被叫作商星。傳說的結尾，諸神已經離開大地，契開始定居在商丘，他的部族也獲得了「商」之名。
昔高辛氏有二子，伯曰閼伯，季曰實沈，居於曠林，不相能也，日尋干戈，以相征討。后帝不臧，遷閼伯于商丘，主辰。商人是因，故辰為商星。遷實沈于大夏，主參，唐人是因，以服事夏、商。（《左傳．昭公元年》）
杜甫詩云：「人生不相見，動如參與商。」商星都是黎明時在東方出現，參星總是黃昏時在西方出現，永遠一東一西，所以人生分離難聚也被稱為「參商」。
春秋的貴族還說，宋國是辰星之族的故地，所謂：「宋，大辰之虛也。」（《左傳．昭公十七年》）宋國的都城在商丘，而宋人是商人後裔，可見，從王朝興起之前到滅亡之後，商丘一直和商人有緣。從神話傳說時代到春秋再到今天，中國唯一沒有變過的地名，可能就是商丘了。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。