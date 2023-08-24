《翦商：殷周之變與華夏新生》：商族的起源，是中國早期文明中最為撲朔迷離的話題

文：李碩

商族來源之謎

黃河水漫流在綠色大平原上，淤積出一片片沙洲，蘆葦蕩宛若迷宮。偶爾有人駕木筏駛入蘆蕩，設下捕魚籠，用骨頭磨製的魚鉤釣起鯰魚和鯉魚。鱷魚在水草間露出頭，發出低沉而有穿透力的鳴叫。古人認為，牠們在召喚雷雨。

一大群穿著土黃或暗紅色麻布短衣的外來者，從南方緩緩走近，驅趕著褐色的水牛群，甚至還有幾頭高大的亞洲象。大象已經被馴化，恭敬地服從主人的命令。有些牛馱載著包裹，有些拖曳著吱呀作響的雙輪車。

人們在岸邊紮營，砍下蘆葦捆紮成筏子。水牛、大象卸下了重負，愜意地踱入溼地中。

這是近四千年前的古黃河下游，傳說中的河伯部落的領地。新來的陌生人是商族，他們聽說黃河北有茂盛的草場和富裕的部族，準備去那裡放牧度夏，並和當地人交易。

陌生之地也意味著危險。商族人和河伯部族雖然已經比較熟悉，但從未涉足過河北的世界。當時的商族首領是王亥，四十歲左右。他決定把家眷和部落婦孺及大象留在河伯領地內，自己帶男丁趕牛群渡河北上。據說，易水河部落盛產美女，王亥期待此行可以發財，甚至獲得豔遇。

這是中國古史中的一段商族往事。而商族的起源，是中國早期文明中最為撲朔迷離的話題。

上帝與鳥蛋

商王朝建立之前（學者稱之為「先商」），商族人究竟生活在哪裡，是一群什麼樣的人，對此，考古學一直沒有答案。發掘工作只能顯示，有一群形象模糊、落後的人居然攻滅青銅王朝夏—二里頭，建立了商朝。

夏都二里頭被外來者占領後，增加了一些外來樣式的陶器，但難以解釋的是，這些陶器並沒有統一的風格，如前文所述，有的屬於河北和河南兩省交界處的下七垣文化，有的屬於山東地區的岳石文化。

之後，商人新建了兩座城邑——鄭州商城和偃師商城，但其陶器也分為好多種風格，多樣程度甚至超過被占領後的二里頭古城。

上古時代，即便是同一種陶器文化內部，通常也存在著眾多部落，彼此互不統屬，甚至不共戴天。

而來自不同陶器文化的人群居然共同參與了滅夏和建商，這委實讓人難以理解。

這群滅亡夏朝的所謂商人，到底來自哪裡？通過考古能不能找到他們的聚落？

初看起來，這個問題應當不太困難。比如，夏朝—二里頭的創建者來自新砦；再如，滅商之前的周族人曾在陝北山地生活（碾子坡遺址），後來又遷到關中的周原，甚至考古工作者還在周原發掘出了周文王起居的宅院。

關於商人在滅夏前的生息之地，學界曾有過兩種猜測。

其一，受王國維及殷墟發掘的啟發，傅斯年提出了「夷夏東西說」，認為夏朝代表晉南和豫西等地的西部文化，它的對手商人是東夷，屬於東方文化，所以傅斯年猜測，位於豫東的商丘古城應當是商族人的興起之地。二十世紀末，傅斯年的學術傳人張光直借助美國人類學的資源和影響力，曾經和國內考古學界合作，在以商丘為中心的豫東地區尋找「先商」，但沒有發現任何跡象。

其二，隨著陶器「器型學」成果的積累，有些考古學者認為，夏商易代時，來自河南和河北交界處的陶器文化曾侵入中原，所以應該在下七垣文化裡尋找「先商」。但數十年來，考古工作者並沒能找到任何稍具規模的城邑，只有一些不起眼的小型農業聚落，絲毫看不出有滅夏、建立王朝的氣象。

所以，從考古上，商族在滅夏之前的定居地無影無蹤，攻占夏都二里頭的人的來源也很複雜。但是，對於這些考古學難以解釋的現象，古人的史書裡卻可能藏著答案。

《詩經》和《史記》裡就有商族始祖起源的傳說，但也難免摻入一些周朝之後增加和改寫的內容。我們先來看比較古老的。

據說，商人始祖是一名叫簡狄的女子，有次在野外洗澡時，她見到玄鳥產下一枚卵，就吞了下去，結果生下兒子契，繁衍出後來的商族。上古時代，常有女子未婚生育的神話，據說這是母系時代「知其母，不知其父」的特徵。周族史詩也是如此，他們的女性始祖姜嫄在荒野踩到巨人腳印而懷孕，生下棄（后稷），從而繁衍出周族。

《詩經．商頌．玄鳥》對契降生的描寫是：「天命玄鳥，降而生商。」

《詩經．商頌．長發》則是：「有娀方將，帝立子生商。」有娀是簡狄所在的部族，「有娀方將」是有娀氏將要興起之意。玄鳥，喻指上帝（天）和商人之間的獨特媒介，至於是什麼鳥，則有燕子和鳳凰等不同解釋。

契長大後，脫離了母親的有娀氏部族，建立起商族。商之名來源於「商丘」，而這個地名更古老，和代表東方的辰（晨）星之神有關。

據說，上古時代有一位叫高辛氏的半神帝王，他的兩個兒子不和睦，整天打鬥，高辛氏一怒之下把小兒子安頓在了「大夏」（晉南），負責祭祀傍晚的參星；把大兒子安頓在了商丘，負責祭祀黎明的辰星，由此，辰星也被叫作商星。傳說的結尾，諸神已經離開大地，契開始定居在商丘，他的部族也獲得了「商」之名。

昔高辛氏有二子，伯曰閼伯，季曰實沈，居於曠林，不相能也，日尋干戈，以相征討。后帝不臧，遷閼伯于商丘，主辰。商人是因，故辰為商星。遷實沈于大夏，主參，唐人是因，以服事夏、商。（《左傳．昭公元年》）

杜甫詩云：「人生不相見，動如參與商。」商星都是黎明時在東方出現，參星總是黃昏時在西方出現，永遠一東一西，所以人生分離難聚也被稱為「參商」。

春秋的貴族還說，宋國是辰星之族的故地，所謂：「宋，大辰之虛也。」（《左傳．昭公十七年》）宋國的都城在商丘，而宋人是商人後裔，可見，從王朝興起之前到滅亡之後，商丘一直和商人有緣。從神話傳說時代到春秋再到今天，中國唯一沒有變過的地名，可能就是商丘了。