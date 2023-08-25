陳柔縉《囍事台灣》：百年前的菜單跟現在相去不遠，湯圓始終是結婚酒席上必吃的吉品
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依一九二八年台北市役所（市政府）出版的《台北市案內》指出，台灣人自有一套宴席習慣，如果有十二道菜，第六道就稱「半席」，必定是甜點。主人此時必須用熱水一一沖洗客人的湯匙，再放回桌上，勸進甜點。
文：陳柔縉
結婚喜宴
當今數一數二的金融財團富邦集團總裁蔡萬才，其岳父楊肇嘉一九一三年結婚當天，在台中清水家裡「辦桌」。楊肇嘉曾回憶說，「在這樣鋪張的大場面中，主人家是來者必請的，這餐午飯的規模之大，可想而知。廚房大忙了一陣子，雞鴨不算， 連豬都準備了滿豬欄，不夠用了隨時宰殺，隨時下鍋。」
現代人結婚辦桌，不要說豬影子見不到半個，離自家廚房也三千里遠；飯店負責讓我們不用看見半隻會走路的豬仔，就能享用香噴噴的婚宴佳肴。
從九十年前到現代，婚宴形態變化如此之大，過程中，日本統治台灣的中期有了明顯的轉折。
一九一○年代，日治後第一批不念詩書而念科學、日文、上體操課的台籍知識階層紛紛進入適婚年齡，他們受西潮洗禮，辦起結婚儀式，有種種和傳統的妥協， 也開始有許多突破與改變。像楊肇嘉被秀才老父逼回台灣成親，一切任人擺布，按古禮進行，但他還是從東京帶回洋式大禮服，裹得全身「硬繃繃的」給賀客敬菸敬茶。再如淡水的李奎璧，念當時的最高學府「總督府國語學校」，畢業後任公學校教師，他一九一一年結婚，新聞報導指這對新人「不較聘儀之多寡。除去舊慣」，是「文明良匹」。
到一九二○年代，婚禮滲入的西洋元素就更多了。在婚宴方面，剛崛起巨富沒多久的基隆顏家，第二代嫡長子顏欽賢（戰後擔任過民社黨省參議員）於一九二六年一月結婚，啟用六部汽車，替代過去鑼鼓喧天的長長迎親隊伍，且婚禮結束隨即返回日本繼續課業，婚宴準備等四月再回台灣「盛開園遊會。披露結婚事」。
園遊會之外，一九二二年，台灣第一位醫學博士杜聰明的婚宴就比較像今天的形態，選擇在大餐廳辦「披露宴」（日語「披露」意指「宣布」）。杜聰明在其《回憶錄》 說，他們選擇在江山樓宴客，名紳齊集，「數百人呈全樓客滿之狀況」。杜聰明長女杜淑純的口述回憶進一步指出，當天「席開三十餘桌，有三百多人出席」。
日本時代，說起宴會應酬的場所，台北上流最常去兩處，位於今延平北路二段的江山樓正是其一。創辦人吳江山以自己之名給餐廳取了響亮的招牌，四層樓高的建築，在一般人都住平房的年代，江山樓堪稱雄偉如山。一樓有廚房和辦公室，二、三樓才是宴會場，四樓則有花園。一九三六年，一本婦女月刊《台灣婦人界》，曾訪問了江山樓支配人（總經理）、吳江山的兒子吳溪水，他表示，江山樓可做到三百人的宴席。
一九三六年末，又到「娶個老婆好過年」的結婚旺季，《台灣婦人界》在十一月號製作了結婚專題，調查了台北各種結婚禮服、嫁妝、家具和婚宴的價位。雜誌社走訪了七家最有名辦婚宴的餐廳飯店，江山樓以身為台灣料理的代表餐廳而上榜。
雜誌上詳列每處餐廳的婚宴菜單，像江山樓的如下：
百歲團燕 （湯圓燕窩）
金錢鷓鴣 （蝦）
雞絨魚翅 （鯊魚翅）
脆皮燒雞 （烤雞）
如意片笋 （筍湯）
半席 炸春餅 （炸豆芽菜等春捲）
清炖水魚 （鼈）
八寶煎蟳
竹笙雞片
鳳尾鮮蝦 （天婦羅）
完席 炒卵飯 （蛋炒飯）
（注：原雜誌於括弧內本有日文說明，此處由筆者再譯成中文。）
依菜單看，跟現在相去不遠，湯圓始終是台灣人結婚酒席上必吃的吉品。魚翅燕窩，卻叫人吃驚。炸春餅是「半席」點心，蛋炒飯則屬「完席」菜。所謂半席、完席，是台灣料理特有的概念。依一九二八年台北市役所（市政府）出版的《台北市案內》指出，台灣人自有一套宴席習慣，如果有十二道菜，第六道就稱「半席」，必定是甜點。主人此時必須用熱水一一沖洗客人的湯匙，再放回桌上，勸進甜點。吃完半席的甜食，再請客人到一旁椅上稍事休息，並拿面盆裝熱水，浸熱手巾給客人擦手擦臉，最後再請大家回座繼續下半席。
日本時代的大酒樓餐廳，除了江山樓，台北人最常光臨的還有蓬萊閣。《台北市志》說，蓬萊閣位於今天南京西路圓環邊，比江山樓晚建，比江山樓大，兩者並駕齊驅。七十年前，《台灣婦人界》訪問了店主。老闆陳水田說，蓬萊閣專做廣東菜和四川菜，大師傅是「世界有名」的廣東人杜子釗，曾待在美國七年。杜師傅之外，還有多位師傅，也都是名廚。他有自信，蓬萊閣辦的婚宴菜居台灣第一。
蓬萊閣確實很熱門，陳老闆說，一九三五年就有超過兩百五十對新人預訂喜宴。
一九三六年更多，單十一月，某一晚就有十個訂席。
如此搶手的高級婚宴場都吃什麼？蓬萊閣提給雜誌的示範喜宴菜單，雖然已成歷史白紙上的黑字，仍可供現代人追想何種菜香為新郎新娘的婚禮熱場助興。蓬萊閣的喜宴菜單如下：
百歲官燕 （燕窩）
炸一品蝦
水晶鴿蛋
翠皮燒雞 （烤雞）
紅炖魚翅 （鯊魚翅）
半席 白炊包 （肉包）
三夾火腿 （炸火腿）
扁魚白菜 （山東白菜）
八寶焗蟳
杏仁蓮子 （甜湯）
不論台式或中國式餐廳的婚宴，一道一道菜上，總要從晚上六點吃到九點。
日本時代，也已經有西洋式婚宴，最有名的場所當然非鐵道旅館莫屬。這幢佔地三千多坪的豪華典雅旅館，原址即今台北火車站前的新光摩天大樓，號稱台灣唯一洋式飯店，一樓的大食堂可供一百五十人坐下來開宴會。
正式西餐坐長桌，但鐵道旅館的婚宴場也置圓桌，但按人頭收費，一般是五圓，跟江山樓和蓬萊閣一桌坐十人，只花十八、二十圓，顯然昂貴許多。當然，還有比五圓貴的婚宴料理，而且加了錢，服務也升等。例如七圓等級的享有「silver service」，也就是有穿白襯衫、黑長褲的服務生端著大銀盤，放著蝦子等冷肉，繞桌一一供客人點選。七圓的菜單還有清湯（consomme）、三明治、冰淇淋、水果、壽司、紅茶、花生、奶油、洋菓子等。飲料則有啤酒、汽水、檸檬水（citron）、紅葡萄酒、香檳等。
鐵道旅館還告訴《台灣婦人界》雜誌，他們在桌上會擺白玫瑰花。不過，台灣沒有玫瑰生花，所以用的是人造玫瑰。菜單則會印上新人的家紋。等宴席將散，紳士們可以把玫瑰花和菜單帶走。現在日本人的喜宴仍有如此做法，賓客要帶走桌上鮮花、名牌、菜單和主人的禮物等幾樣東西。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com