《親愛的小孩，今天有沒有哭》：「你怎麼那麼不小心！」身為家長，你是否習慣以責備取代關心
我們想讓你知道的是
事實上，孩子聽到家長說：「你怎麼那麼不小心？！」通常感覺到的只有「我被罵了」，絕少有孩子從中感受到安慰與支持。這樣的一句話，有時甚至如同在傷口上撒鹽，讓孩子身體受傷、心裡委屈。
文：謝依婷
「為什麼都是我的錯？」——面對性騷擾，別造成二度傷害
一個燠熱的下午，高二的螢螢隨著媽媽進到診間，窗外的豔陽照不亮她灰暗的表情。
「請問螢螢今天是什麼原因過來就診呢？」我問。
螢螢低著頭不說話，而媽媽看上去很焦慮，卻又吞吞吐吐。
「呃，她在學校遇到了一點事，我很擔心她在心理上是不是有受影響。」媽媽隱晦地說著。
經過努力地澄清後，媽媽才終於說出所謂「學校的事」，原來螢螢交了一個男朋友，是大她一屆的學長。
「這個年紀的孩子會對感情產生興趣也是挺正常的。所以是什麼狀況讓媽媽你這麼擔心呢？」我進一步詢問。
「我已經跟我女兒說過很多次，不要在上大學前交男朋友，會影響課業。結果她不只給我交學長，他們的LINE裡面，那個男生還傳那些不三不四的照片！我絕對會告死他，這個變態性騷擾我女兒！」媽媽聽到我的問題，突然像被戳破的氣球般整個爆發出來。
「醫師，有些事我想單獨說……」螢螢的眼睛開始朦朧一片水氣，聲音小到幾乎聽不見。我好說歹說地勸媽媽先在外面休息，她才心不甘情不願地離開。
原來，螢螢跟這位學長是在熱音社認識，兩個人對彼此都有好感，最近在學長告白後，螢螢也答應當他的女友。然而，在螢螢承諾交往後，學長便開始對螢螢有一些親密的試探行為。
「學長一開始是想牽我的手，我讓他牽了。後來在社辦沒人的時候，他開始會抱我，想要親我，我們也接吻了。」螢螢回想著交往經過，臉上卻寫滿迷惘，不見一絲甜蜜的表情。
我詢問螢螢跟學長有這些親密行為時，她是什麼心情。螢螢迷惑地說，她也不知道。
「學長說，既然我是他女朋友，這些行為都很正常啊。我覺得到這邊我都不討厭，但是後來……」
螢螢的表情開始起了變化，眼睛驚恐地睜大，露出十分不適的表情。
「上禮拜學長要我摸他……我覺得很害怕，說我不想。學長說女朋友本來就應該要可以接受這些，不過他倒是也沒強迫我，只說我這樣讓他很失望，我們吵架了，我心裡很難過。回到家，就收到學長傳訊息向我道歉，說是他不好。」
螢螢和男友吵架本來很傷心，男友道歉的訊息讓她瞬間像吃下一顆定心丸。兩人和好後，又開始說些甜甜蜜蜜的情話，男友告訴她這世上他最愛的人就是螢螢，為了她，他什麼都不怕、都可以給。
正當螢螢覺得一陣窩心時，手機突然傳來一張他一絲不掛的裸照。
「寶貝你看，我和你之間沒有任何祕密。這是我最私密的照片，你存下來，想我的時候就可以看。」
螢螢頓時傻了，不知該如何回應。
「我都這麼毫無保留了，寶貝是不是也該展現一下誠意啊？」
看到手機又跳出學長的訊息提示，嚇壞的螢螢腦袋一片空白，只能隨便回些「我媽叫我了掰掰」，就趕快關閉手機螢幕。
斷斷續續說到這邊，螢螢用力地起伏呼吸著，驚魂未定。
「你還好嗎？現在有沒有不舒服？」我讓她慢慢平復心情，才接著問：「那後來呢？媽媽怎麼知道的？」
「其實我本來就知道我媽有時候會偷看我的手機，所以定期會把聊天訊息刪除。但是那天真的太驚嚇了，加上我媽突然叫我下樓吃水果，一時沒有刪訊息。誰知道好死不死，我媽那天晚上就看了我的手機。」
媽媽看見訊息和照片，勃然大怒，劈頭就把螢螢罵了一頓，說她不知檢點、行為放蕩，還說對方是性騷擾，她一定要給他好看。
螢螢怕媽媽真的去找男友麻煩，把事情鬧大，聲淚俱下地對媽媽道歉，保證自己沒有和對方發生進一步的親密行為，並發誓再也不會跟學長來往。
媽媽雖然沒有去找學長，但是從上週到現在，每天都提起這件事，接著就不停碎念螢螢是不是自己跟男生走太近，又問她反省了沒有。
螢螢每夜以淚洗面，都不敢讓媽媽知道，直到今天再也壓抑不住，在上課時突然暴哭不止，導師告知媽媽帶她回家休息。
我聽到這裡，總覺得哪裡怪怪的。
「明明是學長對你做了這些事，你也覺得很受傷，結果卻是你向媽媽道歉嗎？」我問。
「對啊，好像從小都是這樣。」螢螢苦笑。「我記得小時候，有一次我幫忙洗碗，不小心打破了一只。媽媽聽到聲音後過來，劈頭就罵我『怎麼這麼不小心！』她完全不關心我有沒有受傷，只在乎她的碗。」
還有一次，螢螢在學校打躲避球時跌倒，膝蓋都流血了，媽媽邊幫她擦藥邊罵，碎念「一個女孩子，為什麼要去做這麼粗魯的運動」。
「反正一切都是我的錯。就算我受傷了，也是我的錯。」螢螢邊啜泣，邊說道：「今天上數學課的時候，我突然越想越難過……為什麼都是我的錯？結果就哭出來了。」
螢螢離開診間後，換媽媽進來。
「今天老師打給我的時候，我真的嚇壞了。我沒想到這件事到現在還讓螢螢覺得這麼受傷，但她又一直叫我不要去找那個男生麻煩。可是看到螢螢這樣暴哭，我實在很想直接去學校，把事情都講出來……」媽媽恨恨地說。
「媽媽，你看到螢螢收到那些訊息時，是什麼感覺？」察覺到母女間的想法有著落差，我思考著該怎麼讓媽媽明白，女兒除了對男友的行為感到不適，也同時因著媽媽的指責而更加委屈。
「還能有什麼感覺？！當然是氣炸了啊！這個男生對我的寶貝女兒做了什麼事啊！萬一我那個天真的女兒真的傻傻被他騙了，把私密照傳給對方，結果流出去，那她以後還要不要做人？」
媽媽滔滔不絕地說著她的擔心，什麼「看新聞就是有小女生被網友騙，結果私密照外流，在網路上傳來傳去，結果女生得了憂鬱症，想自殺」，「鄰居的女兒十八歲就被搞大肚子，結果休學，人生都毀了」之類的。故事一個接一個，洋洋灑灑的都是為人母的擔憂。
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。