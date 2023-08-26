《親愛的小孩，今天有沒有哭》：「你怎麼那麼不小心！」身為家長，你是否習慣以責備取代關心

文：謝依婷

「為什麼都是我的錯？」——面對性騷擾，別造成二度傷害

一個燠熱的下午，高二的螢螢隨著媽媽進到診間，窗外的豔陽照不亮她灰暗的表情。

「請問螢螢今天是什麼原因過來就診呢？」我問。

螢螢低著頭不說話，而媽媽看上去很焦慮，卻又吞吞吐吐。

「呃，她在學校遇到了一點事，我很擔心她在心理上是不是有受影響。」媽媽隱晦地說著。

經過努力地澄清後，媽媽才終於說出所謂「學校的事」，原來螢螢交了一個男朋友，是大她一屆的學長。

「這個年紀的孩子會對感情產生興趣也是挺正常的。所以是什麼狀況讓媽媽你這麼擔心呢？」我進一步詢問。

「我已經跟我女兒說過很多次，不要在上大學前交男朋友，會影響課業。結果她不只給我交學長，他們的LINE裡面，那個男生還傳那些不三不四的照片！我絕對會告死他，這個變態性騷擾我女兒！」媽媽聽到我的問題，突然像被戳破的氣球般整個爆發出來。

「醫師，有些事我想單獨說……」螢螢的眼睛開始朦朧一片水氣，聲音小到幾乎聽不見。我好說歹說地勸媽媽先在外面休息，她才心不甘情不願地離開。

原來，螢螢跟這位學長是在熱音社認識，兩個人對彼此都有好感，最近在學長告白後，螢螢也答應當他的女友。然而，在螢螢承諾交往後，學長便開始對螢螢有一些親密的試探行為。

「學長一開始是想牽我的手，我讓他牽了。後來在社辦沒人的時候，他開始會抱我，想要親我，我們也接吻了。」螢螢回想著交往經過，臉上卻寫滿迷惘，不見一絲甜蜜的表情。

我詢問螢螢跟學長有這些親密行為時，她是什麼心情。螢螢迷惑地說，她也不知道。

「學長說，既然我是他女朋友，這些行為都很正常啊。我覺得到這邊我都不討厭，但是後來……」

螢螢的表情開始起了變化，眼睛驚恐地睜大，露出十分不適的表情。

「上禮拜學長要我摸他……我覺得很害怕，說我不想。學長說女朋友本來就應該要可以接受這些，不過他倒是也沒強迫我，只說我這樣讓他很失望，我們吵架了，我心裡很難過。回到家，就收到學長傳訊息向我道歉，說是他不好。」

螢螢和男友吵架本來很傷心，男友道歉的訊息讓她瞬間像吃下一顆定心丸。兩人和好後，又開始說些甜甜蜜蜜的情話，男友告訴她這世上他最愛的人就是螢螢，為了她，他什麼都不怕、都可以給。

正當螢螢覺得一陣窩心時，手機突然傳來一張他一絲不掛的裸照。

「寶貝你看，我和你之間沒有任何祕密。這是我最私密的照片，你存下來，想我的時候就可以看。」

螢螢頓時傻了，不知該如何回應。

「我都這麼毫無保留了，寶貝是不是也該展現一下誠意啊？」

看到手機又跳出學長的訊息提示，嚇壞的螢螢腦袋一片空白，只能隨便回些「我媽叫我了掰掰」，就趕快關閉手機螢幕。

斷斷續續說到這邊，螢螢用力地起伏呼吸著，驚魂未定。

「你還好嗎？現在有沒有不舒服？」我讓她慢慢平復心情，才接著問：「那後來呢？媽媽怎麼知道的？」

「其實我本來就知道我媽有時候會偷看我的手機，所以定期會把聊天訊息刪除。但是那天真的太驚嚇了，加上我媽突然叫我下樓吃水果，一時沒有刪訊息。誰知道好死不死，我媽那天晚上就看了我的手機。」

媽媽看見訊息和照片，勃然大怒，劈頭就把螢螢罵了一頓，說她不知檢點、行為放蕩，還說對方是性騷擾，她一定要給他好看。

螢螢怕媽媽真的去找男友麻煩，把事情鬧大，聲淚俱下地對媽媽道歉，保證自己沒有和對方發生進一步的親密行為，並發誓再也不會跟學長來往。

媽媽雖然沒有去找學長，但是從上週到現在，每天都提起這件事，接著就不停碎念螢螢是不是自己跟男生走太近，又問她反省了沒有。

螢螢每夜以淚洗面，都不敢讓媽媽知道，直到今天再也壓抑不住，在上課時突然暴哭不止，導師告知媽媽帶她回家休息。

我聽到這裡，總覺得哪裡怪怪的。

「明明是學長對你做了這些事，你也覺得很受傷，結果卻是你向媽媽道歉嗎？」我問。

「對啊，好像從小都是這樣。」螢螢苦笑。「我記得小時候，有一次我幫忙洗碗，不小心打破了一只。媽媽聽到聲音後過來，劈頭就罵我『怎麼這麼不小心！』她完全不關心我有沒有受傷，只在乎她的碗。」

還有一次，螢螢在學校打躲避球時跌倒，膝蓋都流血了，媽媽邊幫她擦藥邊罵，碎念「一個女孩子，為什麼要去做這麼粗魯的運動」。

「反正一切都是我的錯。就算我受傷了，也是我的錯。」螢螢邊啜泣，邊說道：「今天上數學課的時候，我突然越想越難過……為什麼都是我的錯？結果就哭出來了。」

螢螢離開診間後，換媽媽進來。

「今天老師打給我的時候，我真的嚇壞了。我沒想到這件事到現在還讓螢螢覺得這麼受傷，但她又一直叫我不要去找那個男生麻煩。可是看到螢螢這樣暴哭，我實在很想直接去學校，把事情都講出來……」媽媽恨恨地說。

「媽媽，你看到螢螢收到那些訊息時，是什麼感覺？」察覺到母女間的想法有著落差，我思考著該怎麼讓媽媽明白，女兒除了對男友的行為感到不適，也同時因著媽媽的指責而更加委屈。

「還能有什麼感覺？！當然是氣炸了啊！這個男生對我的寶貝女兒做了什麼事啊！萬一我那個天真的女兒真的傻傻被他騙了，把私密照傳給對方，結果流出去，那她以後還要不要做人？」

媽媽滔滔不絕地說著她的擔心，什麼「看新聞就是有小女生被網友騙，結果私密照外流，在網路上傳來傳去，結果女生得了憂鬱症，想自殺」，「鄰居的女兒十八歲就被搞大肚子，結果休學，人生都毀了」之類的。故事一個接一個，洋洋灑灑的都是為人母的擔憂。