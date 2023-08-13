防止第三方支付淪為詐騙工具，數位部祭出登錄制緊盯業者提法遵登錄，綠界、藍新等20家企業提出申請
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數位部7月底正式實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，第三方支付業者要提供洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法才能登錄，若廠商沒有完成登錄，銀行可視為洗錢防制高風險者，終止虛擬帳戶服務，意味著，第三方支付業者恐無法營運。
（中央社）避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部7月底實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，截至目前已有本土龍頭綠界、藍新、紅陽科技等近20家業者均申請登錄，數位部官員表示，審查完畢後將儘快對外公告名單。
避免第三方支付淪為洗錢工具
第三方支付業者提供主要服務為代收代付，在網路交易中，擔任買家（付款方）跟賣家（收款方）之間協助收錢和付錢的中介角色。目前第三方支付並非特許經營業務，不過為避免第三方支付淪為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署已訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，並推動事前與事中兩大機制。
數位部7月底正式實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，第三方支付業者要提供洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法才能登錄，若廠商沒有完成登錄，銀行可視為洗錢防制高風險者，終止虛擬帳戶服務，意味著，第三方支付業者恐無法營運。
數位部也與金管會、檢警討論事中機制，當第三方支付業者提供收款的虛擬帳號，警示帳號數量在特定期間達一定門檻後，銀行可能以高風險因素，暫停提供虛擬帳號給第三方支付業者。
多方稽核降低洗錢風險
數位部也將以有洗錢風險的疑慮，去稽核第三方支付業者，確認沒問題後，再由銀行業者根據風險評估，決定是否繼續提供虛擬帳號服務。
依據公司登記，現行約有1萬2000多家公司營業項目中有第三方支付，不過實際上由銀行提供從事第三方支付業務的業者約40多家。
數位部表示，目前有近20家業者提出法遵聲明等申請登錄，包含有一定市占率的第三方支付業者，例如綠界科技、藍新科技與紅陽科技等。
根據數位部產業署公告，業者申請後，會聘請專家學者擔任委員進行審查會議，產業署已陸續審查，會儘快公告通過名單，提供外界作為未來合作的依據。第三方支付服務能量登錄有效期間為2年，期滿後業者可再申請，經審查通過，可再展延2年一次。
要求第三方支付業者與銀行簽訂信託或履保
（中央社）為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署規劃7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄，若沒登錄就申請不到銀行虛擬帳號。
國民黨立委賴士葆7月6日在立法院舉辦「台灣詐騙橫行，政府的困境與挑戰」座談會，呼籲第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保。數位發展部數位產業署（產業署）7月6日回應，早已依「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，要求第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保，才能執行業務，違反者將依法裁罰。
產業署透過新聞稿說明，為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，分別從法遵面、業務經營面及行政協助面等三大面向研擬具體措施。
法遵面、經營面、行政面上研擬措施
第一，法遵面上，第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法已在今（2023）年上路，產業署也訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，協助業者進行法遵作業與落實KYC，7月起啟動洗錢防制查核作業，業者若未落實法遵、不願配合改善或規避查核，將依洗錢防制法相關規定進行裁罰。
第二，業務經營面上，產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將在7月底前實施，要求申請業者提出洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法相關規定才能登錄，通過登錄的業者名單將公告外界。
數位部也跟金管會聯防，銀行公會已發函各銀行，要求銀行針對未提供法遵聲明的第三方支付業者，不提供虛擬帳號，同時，數位部將與金管會協調溝通，未來第三方支付服務業者若未完成能量登錄作業，將請銀行在跟第三方支付業務合作前，基於其未完成法遵以及KYC等重要考量，不予進行虛擬帳號業務合作、不予簽訂信託或履約保證金帳戶。
數位部長唐鳳7月6日在點子松記者會會後受訪表示，數位部會跟金管會密切合作，要求第三方支付業者進行法遵的自願性揭露，如果不揭露、不登錄的話，就申請不到銀行虛擬帳號。
第三，行政協助面上，產業署將透過登錄制度掌握實質經營第三方支付的業者名單，提供通過登錄的業者介接內政部戶役政系統及集保公司實質受益人資料庫，未來也將協助開發掃描外部網站的系統工具，協助業者完成法遵規定，並將通過登錄者對外公告。
根據資料，目前公司登記上有1萬2000多家公司營業項目中有第三方支付，不過不一定每家實際都有做這項業務。
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範
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搭桃捷走逛2023世客博覽會，以客為尊備加班車即時輸運
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2023世界客家博覽會11日隆重開幕，桃園大眾捷運股份有限公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。
2023世界客家博覽會11日隆重開幕，桃園機場捷運線友善迎「客」，備加班車疏運人潮，7車站播放客家樂曲，2車站打卡點感受客家文化，還有客家彩繪列車，主場涵蓋A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站間的靑埔區域，搭捷運列車參訪唯一路徑，便利又輕鬆。
2023世界客家博覽會活動將持續到10月15日，在此期間，可預期來自全球各地華人區的客藉人士，或全台北中南部的民眾要來活動會場，人潮勢必湧現。
桃園機場捷運線是唯一進入活動主場地的交通路徑，桃園大眾捷運股份有限公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。
A17-A19活動分四大區塊，在A19桃園體育園區站的「客家主展區」包括有世界館、臺灣館、市集區。A18高鐵桃園站的「企業響應區」、「人文地景區」有桃園市兒童美術館(青埔館)夜間光投影展演、青塘園及老街溪流域有多項地景藝術裝置品。A17領航站的「多元文化區」有國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館、陽光劇場及原客市集。
客家文化相當具包容性，所以博覽會活動內容兼具多元民族文化特性在內，走一趟等於參與一場族群文化盛會。
桃園大眾捷運（股）公司展臂迎接來自全球各地及國內各地人士的賓「客」們參與盛會，在A16橫山站到A22老街溪站之間的7座車站月台，已自7月24日起列車進站時會播放客家樂音，曲名分別是「天公落水」及「客家平板」，這是由龍潭愛樂管弦樂團提供的。音樂節奏輕快、活潑、有勁，顛覆客家曲風，讓人忍不住想跟著舞動跳躍。
想融入客家天地，可在A18高鐵桃園站、A12機場第一航廈站設置的客家文化主題牆拍照打卡，紀錄一下客家硬頸精神！另外，桃園及台北兩家大眾捷運股份有限公司推出具客家圖騰的彩繪列車，其中，桃園大眾捷運（股）公司吉祥物「鶇鶇」也粉墨登場穿著客家圖案的服飾，陪著大家前往所有展館。
2023世界客家博覽會策展主題的中英文分別是「天光日个客家」、「Travel to Tomorrow」， 8月11日-10月15日展出，為期66天。「臺灣館」、「世界館」營運時間：週一至週四早上十點到晚上七點。週五至週日及國定假日為早上十點至晚上九點。更多資訊請洽2023世界客家博覽會官方網站。
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