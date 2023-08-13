防止第三方支付淪為詐騙工具，數位部祭出登錄制緊盯業者提法遵登錄，綠界、藍新等20家企業提出申請

（中央社）避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部7月底實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，截至目前已有本土龍頭綠界、藍新、紅陽科技等近20家業者均申請登錄，數位部官員表示，審查完畢後將儘快對外公告名單。

避免第三方支付淪為洗錢工具

第三方支付業者提供主要服務為代收代付，在網路交易中，擔任買家（付款方）跟賣家（收款方）之間協助收錢和付錢的中介角色。目前第三方支付並非特許經營業務，不過為避免第三方支付淪為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署已訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，並推動事前與事中兩大機制。

數位部7月底正式實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，第三方支付業者要提供洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法才能登錄，若廠商沒有完成登錄，銀行可視為洗錢防制高風險者，終止虛擬帳戶服務，意味著，第三方支付業者恐無法營運。

數位部也與金管會、檢警討論事中機制，當第三方支付業者提供收款的虛擬帳號，警示帳號數量在特定期間達一定門檻後，銀行可能以高風險因素，暫停提供虛擬帳號給第三方支付業者。

多方稽核降低洗錢風險

數位部也將以有洗錢風險的疑慮，去稽核第三方支付業者，確認沒問題後，再由銀行業者根據風險評估，決定是否繼續提供虛擬帳號服務。

依據公司登記，現行約有1萬2000多家公司營業項目中有第三方支付，不過實際上由銀行提供從事第三方支付業務的業者約40多家。

數位部表示，目前有近20家業者提出法遵聲明等申請登錄，包含有一定市占率的第三方支付業者，例如綠界科技、藍新科技與紅陽科技等。

根據數位部產業署公告，業者申請後，會聘請專家學者擔任委員進行審查會議，產業署已陸續審查，會儘快公告通過名單，提供外界作為未來合作的依據。第三方支付服務能量登錄有效期間為2年，期滿後業者可再申請，經審查通過，可再展延2年一次。

要求第三方支付業者與銀行簽訂信託或履保

（中央社）為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署規劃7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄，若沒登錄就申請不到銀行虛擬帳號。

國民黨立委賴士葆7月6日在立法院舉辦「台灣詐騙橫行，政府的困境與挑戰」座談會，呼籲第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保。數位發展部數位產業署（產業署）7月6日回應，早已依「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，要求第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保，才能執行業務，違反者將依法裁罰。

產業署透過新聞稿說明，為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，分別從法遵面、業務經營面及行政協助面等三大面向研擬具體措施。

法遵面、經營面、行政面上研擬措施

第一，法遵面上，第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法已在今（2023）年上路，產業署也訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，協助業者進行法遵作業與落實KYC，7月起啟動洗錢防制查核作業，業者若未落實法遵、不願配合改善或規避查核，將依洗錢防制法相關規定進行裁罰。

第二，業務經營面上，產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將在7月底前實施，要求申請業者提出洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法相關規定才能登錄，通過登錄的業者名單將公告外界。

數位部也跟金管會聯防，銀行公會已發函各銀行，要求銀行針對未提供法遵聲明的第三方支付業者，不提供虛擬帳號，同時，數位部將與金管會協調溝通，未來第三方支付服務業者若未完成能量登錄作業，將請銀行在跟第三方支付業務合作前，基於其未完成法遵以及KYC等重要考量，不予進行虛擬帳號業務合作、不予簽訂信託或履約保證金帳戶。

數位部長唐鳳7月6日在點子松記者會會後受訪表示，數位部會跟金管會密切合作，要求第三方支付業者進行法遵的自願性揭露，如果不揭露、不登錄的話，就申請不到銀行虛擬帳號。

第三，行政協助面上，產業署將透過登錄制度掌握實質經營第三方支付的業者名單，提供通過登錄的業者介接內政部戶役政系統及集保公司實質受益人資料庫，未來也將協助開發掃描外部網站的系統工具，協助業者完成法遵規定，並將通過登錄者對外公告。

根據資料，目前公司登記上有1萬2000多家公司營業項目中有第三方支付，不過不一定每家實際都有做這項業務。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：楊士範