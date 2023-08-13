橫渡英吉利海峽欲前往英國，法國外海難民船翻覆沉沒釀6死

綜合《BBC》與《法新社》報導，法國當地時間12日一艘欲前往英國的難民船，清晨在英吉利海峽沉沒，英法兩國派遣三艘法國船隻、兩艘英國船隻，與一架直升機前往法國北部濱海小鎮桑加特（Sangatte）附近地區進行搜救任務。截至為止6人死亡，法國海岸警衛隊成功救援36人，英國海岸警衛隊則救出13人，總計49名倖存者獲救。

船隻疑似有缺陷

法國濱海布洛涅的副檢察官菲利普・薩巴蒂爾（Philippe Sabatier）表示，6位死亡者皆為阿富汗男子，年齡約30多歲，船上其餘乘客也大多是阿富汗人，還有一些蘇丹人，成年人佔多數。

法國海岸當局普雷馬爾（Premar）表示，一艘路過的船隻於當地時間4點20分左右首次發出警報，稱一艘超載的船隻在桑加特附近遇到危難。當法國救生艇到達時，救援團隊發現有人在海裡尖叫著哭喊求救。志願救援人員們告訴《路透社》，這艘船隻超載，並談到這次是第七次展開的搜救任務，他們擔憂組織過境的走私者，可能使用了一批有缺陷的船隻。

英國呼籲法國巡邏海岸

英國內政部發言人表示，內政部長蘇埃拉・布雷弗曼將主持與小船行動司令部的會議。該司令部是英國邊防部隊的一部分，旨在處理移民小船穿越英吉利海峽的問題。布雷弗曼在社交媒體網站 X（Twitter前身）上發文表示：「我的思念和祈禱，與在英吉利海峽逝去的人們同在。」

布雷弗曼說，已與英國邊境部隊團隊對談，並表示他們一直支持法國當局正視此事。英國多佛議員娜塔莉・埃爾菲克（Natalie Elphicke）表示，該事件凸顯了法國在海岸聯合巡邏的必要性，並認為法國當局應當阻止超載與不適航的船隻橫渡法國海岸。

英國政府數據顯示，過去兩天已有1000多人穿越英吉利海峽前往英國，且自2018年以來，已有超過10萬名移民乘坐小船非法越境。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：楊士範