賴清德出訪巴拉圭、過境美國展現穩健形象：紐約下榻飯店支持者高喊挺台口號，欲深化台巴友誼維護印太和平
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總統蔡英文特別期許代表團能夠完成兩大目標，一是深化台、巴兩國邦誼，二是拓展台、巴兩國合作，以促進兩國繁榮發展。賴清德出訪登機前說，此行將讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，也讓國際社會知道台灣維護印太和平穩定所做的努力。
（中央社）副總統賴清德率團出訪友邦巴拉圭，途中過境美國，美國在台協會主席羅森柏格今（13）日推文歡迎賴清德，並表示由於家有喜事無法親自接機，期待在舊金山與賴清德相見歡。
副總統賴清德擔任總統特使率團訪問巴拉圭，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X發文表示歡迎：「副總統賴清德，歡迎您在前往巴拉圭途中過境來到紐約！我很高興在我參加姊妹婚禮之際，美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）能接待您和您的代表團。期待能在舊金山見到您！」
賴清德也推文回覆道：「感謝AIT主席對我們來到紐約的熱烈歡迎，在您姊妹舉行婚禮的這個重要時刻，祝賀您們一家。我期待和您在舊金山相會！」
深化台巴友誼與拓展合作
賴副總統上機前發表談話表示，這是他接任副總統後第3次正式出訪，也是疫情過後首度出訪，他深感榮幸和責任重大，總統蔡英文特別期許代表團能夠完成兩大目標，一是深化台、巴兩國邦誼，二是拓展台、巴兩國合作，以促進兩國繁榮發展。
賴副總統指出，此行也將特別表達台灣對台、巴兩國邦誼的重視，也會參加包括宗教祈福典禮、潘尼亞總統（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）賢伉儷歡迎午宴，以及亞松森建城486週年活動，也會跟現任、新任總統會晤，增進兩國邦誼。
賴副總統指出，將透過這次出訪，和世界各國領袖展開自信的交流，也會和理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，且讓國際知道台灣維護印太和平所做的努力。
僑胞熱烈迎接賴清德
（中央社）副總統賴清德出訪友邦13日過境美國紐約，抵達飯店時數百名僑胞熱烈歡迎。賴清德面帶笑容握手問候，並接受獻花。支持者「包場」，整個街區沒有中國社團人士抗議。
賴清德擔任總統特使，12日啟程赴南美洲友邦巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮。去程過境紐約，預定停留約25小時。
訪問團搭乘中華航空CI12班機，美東時間晚間8時49分在紐約甘迺迪國際機場停妥後，由駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。賴清德一行隨後驅車赴曼哈頓中城的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），在紐約警方開道下，晚間10時5分左右抵達。
支持者高喊挺台口號
在場數百人拉布條、揮舞中華民國與美國國旗及民主進步黨黨旗、高舉歡迎標語，以擴音器高喊台灣加油、副總統加油等口號，還有民眾準備賴清德英文姓氏LAI的大型燈光裝置。
賴清德下車後，面帶笑容揮手，和眾多僑胞握手，未留步發表談話。他接受獻花後一度步入飯店，又轉身走到街道旁，向對街的支持民眾揮手，隨即與訪問團成員步入飯店，為時約2分鐘。
台灣總統大選離投票還有5個月，身為副總統的賴清德代表民進黨參選總統，過境美國深受矚目。
與總統蔡英文今（2023）年3月底過境紐約相比，賴清德這次在紐約下榻飯店、宴請僑界地點相同，但過境時間縮短，駐處延後發出採訪通知，也沒有外媒事先披露如蔡總統3月30日在紐約接受華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）頒獎等重要活動。
賴清德抵達飯店前，對街未如蔡總統3月到訪時聚集中國抗議人士，整個街區兩側人行道的集會區，都是台灣僑胞與挺台的中國僑界人士。等候逾2小時期間，「包場」的支持者以擴音器演唱「台灣翠青」等歌曲，高喊台灣加油、自由加油、Keep Taiwan Free（守護台灣自由）等口號。
在場聚集來自華府、波士頓、匹茲堡等地的僑胞，旅美約30年的賴嘉德與友人從波士頓搭車到紐約迎接賴清德。他接受中央社訪問時說，民主、自由是台灣最珍貴的價值，台灣人非常可愛，應該繼續保持台灣自由、人民對未來的希望。
賴嘉德的妻子林婉玲表示，僑胞以賴清德為傲，「我們不能錯過面對他的機會，要鼓勵他，為台灣的民主自由繼續發聲」。
賴清德今晚沒有其他公開行程。根據駐紐約辦事處發給僑界人士的邀請函，賴清德明天中午將在緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會，預定當晚10時乘專機飛往巴拉圭，16日回程過境舊金山。
向外界展現穩健、可靠形象
（中央社）紐約時報報導，副總統賴清德將低調過境美國，沒有會見美方重要國會議員的計畫。競選總統的他欲向選民與華府展現穩健、可靠形象，當選後不會追求徹底改變台灣地位。
賴清德擔任總統特使出訪友邦巴拉圭，去回程將分別過境紐約、舊金山。報導引述2名因涉內部規畫而匿名的核心幕僚表示，賴清德過境紐約將會見僑胞，在主流暨僑界人士宴會致詞，在舊金山可能也有類似安排，沒有在過境期間發表重要談話、或會見美方重要國會議員的計畫。
上述官員說，賴清德這次出訪反映隨副總統身分而來的低調安排，低調正好符合賴清德的政治目標。
台灣制憲基金會副執行長、國際法學者宋承恩說，賴清德以總統參選人身分赴美展現他已準備就緒，無論選戰期間或在國際場合，他都希望傳達自身穩健、可靠的訊息。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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