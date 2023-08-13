2023/08/13,
政治

賴清德出訪巴拉圭、過境美國展現穩健形象：紐約下榻飯店支持者高喊挺台口號，欲深化台巴友誼維護印太和平

賴清德出訪巴拉圭、過境美國展現穩健形象：紐約下榻飯店支持者高喊挺台口號，欲深化台巴友誼維護印太和平
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

總統蔡英文特別期許代表團能夠完成兩大目標，一是深化台、巴兩國邦誼，二是拓展台、巴兩國合作，以促進兩國繁榮發展。賴清德出訪登機前說，此行將讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，也讓國際社會知道台灣維護印太和平穩定所做的努力。

（中央社）副總統賴清德率團出訪友邦巴拉圭，途中過境美國，美國在台協會主席羅森柏格今（13）日推文歡迎賴清德，並表示由於家有喜事無法親自接機，期待在舊金山與賴清德相見歡。

副總統賴清德擔任總統特使率團訪問巴拉圭，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X發文表示歡迎：「副總統賴清德，歡迎您在前往巴拉圭途中過境來到紐約！我很高興在我參加姊妹婚禮之際，美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）能接待您和您的代表團。期待能在舊金山見到您！」

賴清德也推文回覆道：「感謝AIT主席對我們來到紐約的熱烈歡迎，在您姊妹舉行婚禮的這個重要時刻，祝賀您們一家。我期待和您在舊金山相會！」

深化台巴友誼與拓展合作

賴副總統上機前發表談話表示，這是他接任副總統後第3次正式出訪，也是疫情過後首度出訪，他深感榮幸和責任重大，總統蔡英文特別期許代表團能夠完成兩大目標，一是深化台、巴兩國邦誼，二是拓展台、巴兩國合作，以促進兩國繁榮發展。

賴副總統指出，此行也將特別表達台灣對台、巴兩國邦誼的重視，也會參加包括宗教祈福典禮、潘尼亞總統（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）賢伉儷歡迎午宴，以及亞松森建城486週年活動，也會跟現任、新任總統會晤，增進兩國邦誼。

賴副總統指出，將透過這次出訪，和世界各國領袖展開自信的交流，也會和理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，且讓國際知道台灣維護印太和平所做的努力。

僑胞熱烈迎接賴清德

（中央社）副總統賴清德出訪友邦13日過境美國紐約，抵達飯店時數百名僑胞熱烈歡迎。賴清德面帶笑容握手問候，並接受獻花。支持者「包場」，整個街區沒有中國社團人士抗議。

賴清德擔任總統特使，12日啟程赴南美洲友邦巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮。去程過境紐約，預定停留約25小時。

訪問團搭乘中華航空CI12班機，美東時間晚間8時49分在紐約甘迺迪國際機場停妥後，由駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。賴清德一行隨後驅車赴曼哈頓中城的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），在紐約警方開道下，晚間10時5分左右抵達。

支持者高喊挺台口號

在場數百人拉布條、揮舞中華民國與美國國旗及民主進步黨黨旗、高舉歡迎標語，以擴音器高喊台灣加油、副總統加油等口號，還有民眾準備賴清德英文姓氏LAI的大型燈光裝置。

賴清德下車後，面帶笑容揮手，和眾多僑胞握手，未留步發表談話。他接受獻花後一度步入飯店，又轉身走到街道旁，向對街的支持民眾揮手，隨即與訪問團成員步入飯店，為時約2分鐘。

台灣總統大選離投票還有5個月，身為副總統的賴清德代表民進黨參選總統，過境美國深受矚目。

與總統蔡英文今（2023）年3月底過境紐約相比，賴清德這次在紐約下榻飯店、宴請僑界地點相同，但過境時間縮短，駐處延後發出採訪通知，也沒有外媒事先披露如蔡總統3月30日在紐約接受華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）頒獎等重要活動。

賴清德抵達飯店前，對街未如蔡總統3月到訪時聚集中國抗議人士，整個街區兩側人行道的集會區，都是台灣僑胞與挺台的中國僑界人士。等候逾2小時期間，「包場」的支持者以擴音器演唱「台灣翠青」等歌曲，高喊台灣加油、自由加油、Keep Taiwan Free（守護台灣自由）等口號。

在場聚集來自華府、波士頓、匹茲堡等地的僑胞，旅美約30年的賴嘉德與友人從波士頓搭車到紐約迎接賴清德。他接受中央社訪問時說，民主、自由是台灣最珍貴的價值，台灣人非常可愛，應該繼續保持台灣自由、人民對未來的希望。

賴嘉德的妻子林婉玲表示，僑胞以賴清德為傲，「我們不能錯過面對他的機會，要鼓勵他，為台灣的民主自由繼續發聲」。

賴清德今晚沒有其他公開行程。根據駐紐約辦事處發給僑界人士的邀請函，賴清德明天中午將在緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會，預定當晚10時乘專機飛往巴拉圭，16日回程過境舊金山。

向外界展現穩健、可靠形象

（中央社）紐約時報報導，副總統賴清德將低調過境美國，沒有會見美方重要國會議員的計畫。競選總統的他欲向選民與華府展現穩健、可靠形象，當選後不會追求徹底改變台灣地位。

賴清德擔任總統特使出訪友邦巴拉圭，去回程將分別過境紐約、舊金山。報導引述2名因涉內部規畫而匿名的核心幕僚表示，賴清德過境紐約將會見僑胞，在主流暨僑界人士宴會致詞，在舊金山可能也有類似安排，沒有在過境期間發表重要談話、或會見美方重要國會議員的計畫。

上述官員說，賴清德這次出訪反映隨副總統身分而來的低調安排，低調正好符合賴清德的政治目標。

台灣制憲基金會副執行長、國際法學者宋承恩說，賴清德以總統參選人身分赴美展現他已準備就緒，無論選戰期間或在國際場合，他都希望傳達自身穩健、可靠的訊息。


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