《你不該討好全世界，卻冷落了自己》：AA制是婚姻殺手？讓我以「資深AA制夫人」娓娓道來

文：辣媽Shania（郭雅芸）

AA制是婚姻殺手？

在我的粉絲專頁上，蠻常跟大家聊聊我的AA制。感覺上，只有5%或是以下的夫妻跟我一樣。而且，我發現大多數的女性都無法接受要跟另一半AA制這件事。

有人因此在我粉專留言說：「不然生小孩也AA制啊？」也有人說：「婚姻這麼計較，那還結婚幹嘛？」

那麼，我就以資深「AA制夫人」，來跟大家分享我的經驗談吧！

打從我跟滔哥在大二那年交往開始，滔哥就非常帶種的對我說清楚：「我的錢是我爸媽給我的，不是我自己賺的。我不想替別人養老婆，我不會請妳吃飯喔！以後就一人一半。」

在那個多半都是男人付錢的年代，為什麼我能接受女人自己出錢呢？我想，可能是因為好強的個性使然吧？覺得我們女人在各方面的表現又不輸男人，幹嘛要男人出錢？加上，我也覺得對方講得有道理，他確實是花父母的錢，幹嘛一定要請女生吃飯。所以，交往之後，我們就一直是這樣一人一半到現在。

（因為乍聽之下可能會覺得這男人太沒品，所以我也必須說說這種男人的好處：表面看來也許是吝嗇，但另一方面也能感受到他沒有傳統男人的包袱。他不介意強勢的女性、沒覺得女性一定要溫柔、要會下廚、要能扮演賢妻的角色……這樣的他，讓我可以做我自己、追尋我想要追尋的夢想，而這一路他也一直是100%的支持著我。 ）

我家的財務到底分得多清楚呢？

我們夫妻的財務應該可以說是分得清清處楚！例如，一起吃飯時，我點海鮮麵120元，他點肉羹麵80元。這時候如果各自吃完，那就各自出自己的錢120/80，如果他吃了我點的海鮮料，那就一人出100平分。停車費30元，先出的那個人，也會跟對方要回15元。

每年報稅時，更是算得清清楚楚。你媽算你的，我媽算我的，扣除額算一算，各自領多少錢，算出得繳多少稅之後，關於各自應該繳付多少稅額，也都要雙方都同意該算式才行。

但因為我懶惰，所以還在當上班族的時候，連續幾年的報稅都讓他計算加上跑腿。有時候，我還曾質疑他可能算錯。某年他「度爛」了！直接開口跟我收「手續費」2000元。雖然我心中不太爽，但還是也給了，畢竟報稅這件事，我是真的又兇又擺爛，所以知道他很辛苦。

財務一人一半是最好的方法？

我曾經很驕傲AA制是個非常周全的方法，雙方各自賺的錢自己管理，家庭裡的各項支出就是一人一半，沒有誰賺得多就要占誰便宜這種事，畢竟賺得多是你的本事，跟對方無關。

家務事也是一人一半，今天我洗衣服，明天換你洗。帶孩子也是一人一半，這樣很公平，不是很好嗎？

但，問題來了……如果兩個人要的生活品質是不一樣的，如何一人一半？

結婚前，我們拍了婚紗照，因為平時我就超愛拍照，婚紗照每一張都捨不得刪，所以挑婚紗照時就以原本婚紗店設定的套組，再額外多挑了70張。當時滔哥覺得太浪費錢，但我超想要保留自以為可愛的照片，那怎麼辦？

還能怎麼辦？誰在乎，誰就得自己想辦法！所以，多出來的70張當然是我自己出錢！

婚後買車，他只想買中古國產車，但我堅持要四個圈圈的全新進口車。我就是愛進口車的外型還有內裝（不過，我確實不懂性能，純粹是看中它的外表就是了），喜歡坐在那部車子裡面的感覺，覺得那就是一個我喜歡的品味和質感啊！

但，為了得到這質感的代價，就是錢成就出來了。

滔哥覺得錢沒需要花在這邊，而我無法接受他想買的車。所以，我先問他願意出多少錢買中古車；請他只需要支付那筆錢的一半給我就好（假設買中古車也是一人支付一半的費用），剩下不足的餘額我會自己補足去買四個圈圈的入門款。

我是個很喜歡賺錢的女人，我有能力而且我願意很努力工作去實現我想要過的生活。我們彼此想追求的生活很不一樣；而我並沒有權利要求他跟我一樣花那麼多時間在工作上。

難道我都沒有怨言嗎？都不曾質疑過這樣的財務模式嗎？

會的。每當我生理期或身體不舒服，卻還得撐著身體工作，同時看到我所「假想」的好命的女性朋友們，剛好在Facebook或是IG上分享去哪享受或看起來悠閒開心的照片、又或是分享生日當天，收到老公一大束花，外加無敵貴的鑽戒時……我的心裡就會上演看盡他人老婆被寵愛，唯獨自己沒人疼惜的苦命戲碼。然後藉機哭得痛徹心扉。但我沒多久就會醒來了，因為我並不是真心喜歡別人的生活。

決定一直AA下去嗎？

婚姻真的很難「公平」，畢竟彼此認定的「公平」也許不一樣。財務這件事情，如果能講清楚雙方一人一半，已經是我覺得比較不會讓夫妻爭執的方法了。

兩個人一起生活，還真的不簡單。回想自己在婚姻裡，即便經歷無數次爭執之後還能和好，都是因為每次被傷害後，依然能感受到對方的在乎，所以雙方才能繼續維持住這份關係。

所以，婚姻啊……很難說誰命好，誰命不好。

因為……

這不是一個可以被公評的「事實」，而是一個很主觀的「感受」。原本什麼都算清楚的我們，在這些經驗中感受到了，有時候若誰願意先讓步，當對方能感受到你的善意，下次他也會願意讓步的。這樣，有些重大決定，就比較能彼此支持。也就是說，我們依然保留大多事情都採AA制，但有些事會保留討論的空間。

這篇文章是想傳遞婚姻裡面不同的財務模式都有它的好與壞。一人一半，看似簡單公平，但卻也不是想得那麼簡單。兩人只要有共識，不管什麼制都是好的。 但記得要保留彈性，畢竟在婚姻中，每個階段都有不同需求，兩個人在事業上的發展也不同。持續溝通，感受彼此需求與善意，共同討論出調整方向，這會是我心中最美好的方法。

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