2023/08/13,
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國泰世華SOGO聯名卡15日到期，卡友4大相關權益變動一次看

國泰世華SOGO聯名卡15日到期，卡友4大相關權益變動一次看
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

2016年遠東商銀發行遠東快樂卡（非聯名卡），目前達66萬張卡，在SOGO百貨刷卡金額上僅次於國泰。業界多認為，隨著國泰世華銀SOGO聯名卡合約到期，同屬遠東集團的遠銀很可能接棒發行聯名卡。

（中央社）國泰世華銀與SOGO聯名卡合作擬於15日宣告終止，一旦確定失效，勢必牽動60萬名卡友權益，目前國泰世華銀已發行的SOGO聯名卡包括「遠東SOGO聯名卡」與「太平洋百貨聯名卡」2大張，相關權益是否變動，整理4大重點一次看。

國泰世華銀行的SOGO聯名卡，為何有不能繼續使用問題？

這張聯名卡是太平洋崇光百貨（SOGO百貨）2001年跟國泰銀行前身匯通銀行簽署策略聯盟合約，當時合約並無期限，雙方約定獨家發行SOGO百貨聯名卡。後來遠東集團接手百貨，對合約期間一直有疑義並單方面聲請仲裁，仲裁結果最晚將在8月15日終止策略聯盟合約。

國泰世華銀行已向法院提出救濟，爭取延續合約，不過法院仍在審理中，雙方合約可能將在15日終止，考量卡友權益，7月已提前啟動聯名卡卡友的CUBE卡換發作業，確保用卡服務不中斷。

SOGO聯名卡合約若在8月15日到期，卡友權益有哪些影響？

最主要的權益差別是少了停車半小時的優惠，在9折優惠部分，百貨實際有配合的櫃位相對少。不過SOGO百貨並非只能拿聯名卡才能刷卡消費，現行國泰所有信用卡都可以在SOGO百貨消費並享有多數聯名卡權益。

此外，若有卡友透過遠東SOGO聯名卡或太平洋百貨聯名卡代扣繳水、電、瓦斯、中華電信、路邊停車費及eTag者，國泰世華銀8月1日起為持卡人轉以名下任一有效信用卡繼續代扣繳。如有代扣其他費用者，持卡人應向事業單位申請變更扣款卡號，避免扣款失敗。

國泰規劃換發CUBE卡給既有SOGO聯名卡卡友，目前換卡進度如何？

國泰世華銀表示，7月在啟動CUBE卡換卡與寄送作業，目前換發狀況良好。SOGO聯名卡卡友目前一半以上卡友已經有CUBE卡，就不會另外通知，需要換發的數量約30萬張卡。由於卡片有分成Master跟JCB兩種，會依原本類型另外發CUBE卡給用戶。

國泰CUBE卡主打能天天自主切換樂饗購、玩數位、趣旅行、集精選與慶生月5大權益，提供國內百貨刷卡消費享3%小樹點回饋無上限的優惠。截至目前，CUBE卡流通卡數逾500萬張卡。

若國泰分手SOGO聯名卡，未來誰可能接棒發行SOGO聯名卡？

2016年遠東商銀發行遠東快樂卡（非聯名卡），目前達66萬張卡，在SOGO百貨刷卡金額上僅次於國泰。業界多認為，隨著國泰世華銀SOGO聯名卡合約到期，同屬遠東集團的遠銀很可能接棒發行聯名卡。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範


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