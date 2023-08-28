《史丹佛大學創意寫作課》：創意寫作能不能「教」？要怎麼看出誰真正有潛能？
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在本書中，史泰納的兒媳、美國小說家琳恩．史泰納，彙集了他筆下八篇關於小說創作和創意寫作教學的精采文章，嘗試回答了創作與教學的各種問題：從靈感的汲取到作家的自我鍛鍊，從創意寫作的溯源到課程實例講解，以及如何應對出版的壓力、讀者的問題，解答你在寫作之路的各種困惑。
文：華樂士．史泰納（Wallace Stegner）
史泰納先生，對於創意寫作能不能「教」這個問題，您會怎麼回答？
你不難想像，一直以來有很多人問過我這個問題，畢竟我在退休之前，教了大約四十四年的寫作。
記得多年前，我與牛津大學莫德林學院的學者共進晚餐，我就像被豎起來遭受萬箭穿身的基督教烈士聖賽巴斯提安那樣。我想，這些英國學者認為寫作是需要培養和駕馭的天賦，所以必須教，只是不適合在大學教。
我只能說他們處境優渥。英國和美國某些州的大小差不多，年輕作家可以到倫敦北部漢普斯特德找一間酒吧，不時就走進去，只要找到對的酒吧，肯定就能遇見文人，從此開始幫文學期刊打雜，這裡寫寫書評，那裡寫寫短文，或者寫詩、寫評論，進而踏上寫作學習之路。
但美國太大了。紐約雖然是出版之都，卻不是倫敦、東京、維也納那樣的文學之都，儘管也有像伍爾夫這樣的年輕作家跑到這浪尖上來學游泳，但其他作家沒辦法，很多都淹沒了。
因此，像我這樣在鄉下長大的美國作家，沒有方便的場所讓我能邂逅文人、接觸文壇、學習寫作的一般技巧。至少到最近為止，美國大部分地區的首府不是文化貧脊，就是有待開發。想學寫作，最好的選擇就是去學院和大學的寫作中心，在這樣的情況下，寫作課想不發展起來都不行。
當然啦，老師在學校裡能教的很有限，只能營造出孕育寫作的環境，讓大家對寫作感興趣，並且互相批評指教。如果連老師都不確定自己在寫什麼，又要怎麼「教」寫作？
每寫一本書就是一段探索之旅，最後很可能空手而返，在海上可能會迷航——義大利探險家約翰．卡波特不也這樣？沒探索過的地方，何來地理知識可言？老師只能鼓勵多多探索，灌輸航海新手什麼可以做、什麼不能做。
出過海的老師可以教怎麼用羅盤和六分儀——換成寫作術語就是教語言、教用法、教千錘百鍊的文學工具、技巧、策略、立場，以及如何觸及小說的敘述本質、劇本的戲劇張力、思緒千錘百鍊後的難忘。
只要是老師，都可以阻止不良（意指徒勞或無效）的習慣、鼓勵有效的習慣，並引導後起之秀發揮所長，避免誤入歧途、失意潦倒。此外，還可以傳達必然真理——好的寫作本身就是目的，誠實的作家就是有價值的公會成員。寫作老師最重要的功能莫過於此。
在文化的幽冥之地，學院就好比修道院庇護所。在學院裡，老師可以鼓勵（甚至仿造）人文薈萃孕育出的場所，例如：莎士比亞時代的「美人魚酒館」、倫敦漢普斯特德的酒吧。在大學裡，意氣相投、才華相當之輩可以聚在一起，互相激盪出火花。
依據我的經驗，大學教寫作最好透過同儕互相學習，這並不是說老師就無關緊要。學生不會無緣無故就互相學習，老師需要經營環境——這跟上帝經營氣候一樣困難。
所有人都能學會創意寫作嗎？人人都應該學習創意寫作嗎？
不能，也不應該。我一直記得林．拉德納（美國體育專欄作家和短篇小說作家，海明威和伍爾夫都很欽佩他的作品）說過的話：生來就是藥劑師的，怎麼教也不會變成作家；體重破百的鏈球選手，怎麼教也不會變成短跑健將；天生就是音痴的，怎麼教也不會變成音樂家。天賦無論多寡，總歸是個起點。你只能協助天賦發展到其潛能的極限。
不曉得自己潛能的人確實很多，少了老師從旁協助，或許一輩子都無從瞥見自己的潛能。更令人難過的是：有些人誤判潛能，硬是去追求自己毫無天賦的事情。 然而，我相信天賦比我們想像的更普遍，天賦隨處可見，幾乎人人都有，值得好好發揮，但這不表示學校可以出產作家——工程學院或許可以出產工程師，但作家不能靠學校來出產。
寫作不是智慧的結晶，也不是努力的成果，寫作靠的是天賦。天賦天生就有，無法依靠後天習得，而老師能做的是發展學生的天賦。
但我打從心底相信：生而在世，每個人都應該有機會將所長發揮到淋漓盡致，許多未開發或遭掩蓋的天賦就像孢子——稍加灌溉便會成長。
要怎麼看才曉得誰真的有創意寫作的潛能？
要看他們有沒有表現出天賦的跡象，像是語感、洞察力、觀察敏銳。看人其實很不容易，不同類型的作家顯示出的天賦印記截然不同。
如果單看語感，絕對想不到西奧多．德萊賽會成為一代文豪。說實話，小說家該有的條件德萊賽都有，唯獨語感欠缺。不過，就算一句英文句子都寫不好，人家也照樣成為文豪。所以說，預測是非常冒險的事。
史丹佛創作學程收過數百件獎學金申請信，申請人要表明自己想做什麼，並附上作品。記得有一年，我雙手各拿著一封申請信，第一封矯揉造作，充滿玄虛的比喻、牽強的隱喻、華美的修辭，簡直是威廉．福克納（美國南方文學巨擘）加上崔斯坦．查拉（法國現代詩人），或英國超現實幽默劇團巨蟒（蒙提．派森），文辭極盡浮誇，讀起來令人非常費解，而且長達四頁。
第二封信只有四行，信上只說她看到我們的學程願意讓天賦充分發揮，另外還說了她想要寫小說，而且想要把小說寫好。
第二封信的申請人是蒂莉．歐森。歐森確實寫過小說，而且寫得很好，我們把獎學金給了歐森，但沒有給第一位申請人。在歐森的信中，我們看到了直率和誠實。至於第一封信，我們看到的是矯揉造作和自命不凡，申請人非常想當「文人」，而歐森只想寫小說。
但看人未必都這麼簡單，評判他人高下優劣很痛苦，因為你的評判對那些受評者來說意義重大，完全是對人不對事。
說到底，寫作潛能看的是善感（聽起來很娘，但是未必），善感在本質上關乎感官，所以要看是不是耳聰目明？能不能找到詞語來傳達所見、所聞、所感？
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