2023瓊斯盃國際籃球邀請賽：比賽日期時間、賽程表、網路免費直播一次看

2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽持續進行，目前女子組的賽事已全數結束，而男子組的賽事將於8月12日開始。本屆瓊斯盃籃球賽是經過疫情停辦3年後重新舉辦，男子組隊伍包括中華藍、中華白、日本、南韓、美國等共9組參賽隊伍，比賽預計將持續至8月20日。以下介紹2023年瓊斯盃男子組比賽相關資訊，包括比賽日期時間、賽程表、門票售價等，至於想要在家線上收看比賽的民眾，可以前往緯來體育台YouTube收看線上直播。

2023瓊斯盃免費直播線上看：緯來體育台YouTube頻道

2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽分為女子組、男子組賽事，由女子組先行開賽，男子組比賽則是於8月12日開始。2023年威廉瓊斯盃籃球邀請賽的比賽地點為台北市和平籃球館，球迷可以線上購票入場觀賽，而若是無法實際到場，也可以透過電視頻道緯來體育台、以及緯來體育台YouTube頻道線上收看比賽直播。

2023瓊斯盃線上直播：

2023瓊斯盃賽程表：男子組比賽日期、隊伍、戰績查詢

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽比賽採單循環決賽制度，以戰績排名判定各隊名次。目前2023年瓊斯盃女子組賽程已全數結束，由日本拿下冠軍、韓國獲得亞軍，季軍則是由中華藍取得，緊接其後為中華白、菲律賓及伊朗。

緊接著瓊斯盃男子組賽事將於8月12日開始，比賽將持續進行至8月20日為止。本屆瓊斯盃男子組共有9支隊伍參賽，分別為中華藍、中華白、日本、南韓、菲律賓、伊朗、卡達、美國、阿聯，球迷可以前往威廉瓊斯盃官方網站查詢各隊伍的戰績排名，掌握隊伍名次。

2023瓊斯盃男子組中華藍、中華白賽程表：

門票票價600元起、可觀看當日所有賽程

2023年瓊斯盃男子組比賽門票票價將依照座位位置區分，2樓自由入座票價600元、1樓特區票價1000元、1樓場邊席票價2000元。在購票後，民眾持當日票券將可觀看當日的所有賽程，而若是想要現場購票，則需於比賽當日開賽前1小時至比賽現場購買。

想要入場觀賽的民眾，可以前往年代售票網站、四大超商多媒體事務機購票，所有代售票據點將開放購票至賽程前1日的17點。其他更多與2023年瓊斯盃相關的訊息，可以前往瓊斯盃官方網站查詢，而若是想要獲得比賽賽後分析、賽事評論報導，可以參考運動視界。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：楊士範