2023瓊斯盃國際籃球邀請賽：比賽日期時間、賽程表、網路免費直播一次看
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2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽分為女子組、男子組賽事，由女子組先行開賽，男子組比賽則是於8月12日開始。2023年威廉瓊斯盃籃球邀請賽的比賽地點為台北市和平籃球館，球迷可以線上購票入場觀賽，而若是無法實際到場，也可以透過電視頻道緯來體育台、以及緯來體育台YouTube頻道線上收看比賽直播。
2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽持續進行，目前女子組的賽事已全數結束，而男子組的賽事將於8月12日開始。本屆瓊斯盃籃球賽是經過疫情停辦3年後重新舉辦，男子組隊伍包括中華藍、中華白、日本、南韓、美國等共9組參賽隊伍，比賽預計將持續至8月20日。以下介紹2023年瓊斯盃男子組比賽相關資訊，包括比賽日期時間、賽程表、門票售價等，至於想要在家線上收看比賽的民眾，可以前往緯來體育台YouTube收看線上直播。
2023瓊斯盃免費直播線上看：緯來體育台YouTube頻道
2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽分為女子組、男子組賽事，由女子組先行開賽，男子組比賽則是於8月12日開始。2023年威廉瓊斯盃籃球邀請賽的比賽地點為台北市和平籃球館，球迷可以線上購票入場觀賽，而若是無法實際到場，也可以透過電視頻道緯來體育台、以及緯來體育台YouTube頻道線上收看比賽直播。
2023瓊斯盃線上直播：
- 電視頻道：緯來體育台。
- 網路直播：緯來體育台YouTube頻道。
2023瓊斯盃賽程表：男子組比賽日期、隊伍、戰績查詢
威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽比賽採單循環決賽制度，以戰績排名判定各隊名次。目前2023年瓊斯盃女子組賽程已全數結束，由日本拿下冠軍、韓國獲得亞軍，季軍則是由中華藍取得，緊接其後為中華白、菲律賓及伊朗。
緊接著瓊斯盃男子組賽事將於8月12日開始，比賽將持續進行至8月20日為止。本屆瓊斯盃男子組共有9支隊伍參賽，分別為中華藍、中華白、日本、南韓、菲律賓、伊朗、卡達、美國、阿聯，球迷可以前往威廉瓊斯盃官方網站查詢各隊伍的戰績排名，掌握隊伍名次。
2023瓊斯盃男子組中華藍、中華白賽程表：
- 8月12日（六）：17點，中華白vs.日本。
- 8月12日（六）：19點30分，中華藍vs.菲律賓。
- 8月13日（日）：17點，菲律賓vs.中華白。
- 8月13日（日）：19點，日本vs.中華藍。
- 8月14日（一）：19點，中華藍vs.卡達。
- 8月15日（二）：17點，阿聯vs.中華白。
- 8月15日（二）：19點，伊朗vs.中華藍。
- 8月16日（三），19點，中華白vs.美國。
- 8月17日（四），15點，中華白vs.卡達。
- 8月17日（四），19點，阿聯vs.中華藍。
- 8月18日（五），19點，中華藍vs.中華白。
- 8月19日（六），17點，南韓vs.中華白。
- 8月19日（六），19點，美國vs.中華藍。
- 8月20日（日），17點，中華白vs.伊朗。
- 8月20日（日），19點，中華藍vs.南韓。
- 賽程表、戰績查詢
門票票價600元起、可觀看當日所有賽程
2023年瓊斯盃男子組比賽門票票價將依照座位位置區分，2樓自由入座票價600元、1樓特區票價1000元、1樓場邊席票價2000元。在購票後，民眾持當日票券將可觀看當日的所有賽程，而若是想要現場購票，則需於比賽當日開賽前1小時至比賽現場購買。
想要入場觀賽的民眾，可以前往年代售票網站、四大超商多媒體事務機購票，所有代售票據點將開放購票至賽程前1日的17點。其他更多與2023年瓊斯盃相關的訊息，可以前往瓊斯盃官方網站查詢，而若是想要獲得比賽賽後分析、賽事評論報導，可以參考運動視界。
- 2023年瓊斯盃線上購票：傳送門
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航