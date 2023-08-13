2023/08/13,
運動

2023瓊斯盃國際籃球邀請賽：比賽日期時間、賽程表、網路免費直播一次看

2023瓊斯盃國際籃球邀請賽：比賽日期時間、賽程表、網路免費直播一次看
因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而停辦3年的威廉 瓊斯盃國際籃球邀請賽今年盛大回歸，男子組賽事12 日在台北和平籃球館點燃戰火，吸引許多球迷入場看 球。 Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽分為女子組、男子組賽事，由女子組先行開賽，男子組比賽則是於8月12日開始。2023年威廉瓊斯盃籃球邀請賽的比賽地點為台北市和平籃球館，球迷可以線上購票入場觀賽，而若是無法實際到場，也可以透過電視頻道緯來體育台、以及緯來體育台YouTube頻道線上收看比賽直播。

2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽持續進行，目前女子組的賽事已全數結束，而男子組的賽事將於8月12日開始。本屆瓊斯盃籃球賽是經過疫情停辦3年後重新舉辦，男子組隊伍包括中華藍、中華白、日本、南韓、美國等共9組參賽隊伍，比賽預計將持續至8月20日。以下介紹2023年瓊斯盃男子組比賽相關資訊，包括比賽日期時間、賽程表、門票售價等，至於想要在家線上收看比賽的民眾，可以前往緯來體育台YouTube收看線上直播。

2023瓊斯盃免費直播線上看：緯來體育台YouTube頻道

2023年第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽分為女子組、男子組賽事，由女子組先行開賽，男子組比賽則是於8月12日開始。2023年威廉瓊斯盃籃球邀請賽的比賽地點為台北市和平籃球館，球迷可以線上購票入場觀賽，而若是無法實際到場，也可以透過電視頻道緯來體育台、以及緯來體育台YouTube頻道線上收看比賽直播。

2023瓊斯盃線上直播：

2023瓊斯盃賽程表：男子組比賽日期、隊伍、戰績查詢

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽比賽採單循環決賽制度，以戰績排名判定各隊名次。目前2023年瓊斯盃女子組賽程已全數結束，由日本拿下冠軍、韓國獲得亞軍，季軍則是由中華藍取得，緊接其後為中華白、菲律賓及伊朗。

緊接著瓊斯盃男子組賽事將於8月12日開始，比賽將持續進行至8月20日為止。本屆瓊斯盃男子組共有9支隊伍參賽，分別為中華藍、中華白、日本、南韓、菲律賓、伊朗、卡達、美國、阿聯，球迷可以前往威廉瓊斯盃官方網站查詢各隊伍的戰績排名，掌握隊伍名次。

2023瓊斯盃男子組中華藍、中華白賽程表：

  • 8月12日（六）：17點，中華白vs.日本。
  • 8月12日（六）：19點30分，中華藍vs.菲律賓。
  • 8月13日（日）：17點，菲律賓vs.中華白。
  • 8月13日（日）：19點，日本vs.中華藍。
  • 8月14日（一）：19點，中華藍vs.卡達。
  • 8月15日（二）：17點，阿聯vs.中華白。
  • 8月15日（二）：19點，伊朗vs.中華藍。
  • 8月16日（三），19點，中華白vs.美國。
  • 8月17日（四），15點，中華白vs.卡達。
  • 8月17日（四），19點，阿聯vs.中華藍。
  • 8月18日（五），19點，中華藍vs.中華白。
  • 8月19日（六），17點，南韓vs.中華白。
  • 8月19日（六），19點，美國vs.中華藍。
  • 8月20日（日），17點，中華白vs.伊朗。
  • 8月20日（日），19點，中華藍vs.南韓。
  • 賽程表、戰績查詢

門票票價600元起、可觀看當日所有賽程

2023年瓊斯盃男子組比賽門票票價將依照座位位置區分，2樓自由入座票價600元、1樓特區票價1000元、1樓場邊席票價2000元。在購票後，民眾持當日票券將可觀看當日的所有賽程，而若是想要現場購票，則需於比賽當日開賽前1小時至比賽現場購買。

想要入場觀賽的民眾，可以前往年代售票網站、四大超商多媒體事務機購票，所有代售票據點將開放購票至賽程前1日的17點。其他更多與2023年瓊斯盃相關的訊息，可以前往瓊斯盃官方網站查詢，而若是想要獲得比賽賽後分析、賽事評論報導，可以參考運動視界

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。