反對塞納河畔書攤為奧運搬遷，7萬多人連署守護「巴黎的靈魂」
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書報社群啟動「保衛塞納河畔書攤」的連署請願活動，至今兩週已有7萬6000多人連署。30多年書攤主人拉盧爾特（Géraldine Lallouette）告訴記者：「書攤是巴黎文化的重要部分，歷史悠久，我們要維護塞納河畔的傳統，繼續販賣書籍、版畫，傳承法國歷史。」
（中央社）巴黎當局以安全為由要求塞納河畔書攤，在2024年巴黎奧運期間拆卸書箱搬遷他處，引發法國輿論批評並有數萬人連署抗議。業者告訴中央社，願配合封攤，但搬遷將威脅巴黎的傳承與靈魂。
2024年巴黎奧運開幕式將史無前例首次移師體育館外進行，在塞納河呈現6公里長的河上大秀。
近6成書攤被迫撤離
巴黎市警察局7月25日向巴黎舊書攤文化協會發函，表示為確保巴黎奧運開幕式「顯而易見的安全因素」，包括「恐怖行動風險」，河畔旁的書攤有近6成「必須」在奧運期間內搬移撤離。
巴黎塞納河畔書報攤已有450年歷史，自16世紀起，隨著巴黎拉丁區古老的大學及印刷業一起成長、興盛，為現今世界最大露天書店。巴黎警察局信件的強硬態度讓業者不滿，也引發譁然，批評為舉辦奧運傷害文化傳承。
40多位知識分子，包括多位前部長、國家學術單位研究員、前外交官、法蘭西院士、教授、律師等，9日連署投書世界報（Le Monde）表示：「如何理解這個災難性的決定...要聞名且歷史悠久的塞納河畔書攤搬遷，拆卸他們脆弱的箱子...為了安全？」
書報社群發起請願活動
此外，書報社群也啟動「保衛塞納河畔書攤」的連署請願活動，至今兩週已有7萬6000多人連署。內容表示這些書攤「是人類全球遺產，難以想像沒有書攤的塞納河畔，這將破壞巴黎的靈魂」。
巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）也將書攤形容為「巴黎的靈魂」，他11日接受中央社電訪，指出在各界強烈反彈後，巴黎市政府提出另外2個選項。
第一、由巴黎市政府「負責」搬移並置回書報攤，若在搬運期間書箱出現損傷，將由市政府花錢重新製作。第二、將書箱留在原地，但必須從開幕前7天，直到整個奧運期間都必須關閉。
卡萊指出，箱子大多很脆弱，搬運加上重新製作箱子大約要耗費150萬歐元（約新台幣5000萬元），是非必要的開銷。來回搬遷將耗費時間，且更新後尺寸一致的箱子將會大幅減少巴黎書攤的多元魅力。他表示，9月休假結束後，將以開幕式隔天重新開業為目標與有關當局討論。
職業存續受威脅
中央社走訪塞納河畔書攤，左岸業者比西埃（Laurent Bussière）告訴記者，這不僅對吃飯工具很危險，更對這項職業的存續帶來威脅。
「搬移很複雜，對書箱和職業都很危險。搬箱子過程很多都會壞掉，鑑於箱子的年代和狀態。很多書報人年事已高，還要先把箱子清空，工程浩大。這個職業很多人都很資深，他們大概都會直接退休，不再回來了。這為我們帶來很多的麻煩，也威脅這個職業，因為要找到新的書報人很困難。」
比西埃和部分同行願意在開幕式期間封攤，配合警察掃雷等安全檢查，「我個人希望能在開幕式隔天重新開幕，夏天很適合書攤，河堤人流量高，若強制我們休業很可惜，對我們來說這是最重要的月分，對遊客而言則會失去巴黎的象徵」。
右岸新橋旁擺攤的提博（Ghislaine Thibaud）接受奧運期間關閉一到兩週，但底線是讓箱子原地保留，因搬遷會拉長前後耗時。「奧運期間可以關攤，不想看到書攤我們可以隱藏起來。但至少讓我們很快復業，因為我們需要生存，夏天是重要季節。」
她向記者解釋，書攤存在好幾世紀，已形成經濟生態圈，書局會將淘汰的舊書賣給書攤，有人賣家中過世長輩留下的書報或明信片，甚至有遊民翻找垃圾撿到寶藏書報，也都會拿到書攤。
書攤傳承法國文化
「我們是文化傳承的一環，是巴黎存在的一部分，我們在這是很重要的。不同國家的人都會來書攤，包括巴黎人想找書，或想買耶誕禮物，有些人會避免網路購物。有時也會有客人訂書，做為生日禮物。」
30多年書攤主人拉盧爾特（Géraldine Lallouette）則認為，除安全考量，更可能是因為書箱會擋到群眾觀禮視線。
她表示這幾天獲得很多支持，「來自巴黎居民，他們很喜歡書攤，也有觀光客的支持。我們連署的成效不錯，希望繼續獲得簽名」。
拉盧爾特告訴記者：「書攤是巴黎文化的重要部分，歷史悠久，我們要維護塞納河畔的傳統，繼續販賣書籍、版畫，傳承法國歷史。」
從英國來旅遊的拉特普（Trobe）一家也表示支持書攤，要參與連署。父親湯姆（Tom）認為書攤是巴黎、是歷史的一部分，時代久遠，受遊客喜愛，若奧運期間需要關閉就太可惜了，「我了解典禮考量，而他們也願為安全讓步」。
母親克斯蒂（Kirsty）說，孩子和遊客都會來買東西，「我來巴黎很多次，喜歡在這漫步，欣賞藝術，關閉太可惜了」。女兒伊莎貝（Isabelle）則表示：「這是法國歷史的一部分，若破壞很可惜，而且它們帶來經濟。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。